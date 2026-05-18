Sabrina Carpenter y su metamorfosis en la moda: brillos, transparencias y audacia en cada look

En el día de su cumpleaños, el recorrido visual de Sabrina Carpenter muestra una mezcla marcada por la experimentación y la reinvención constante en el mundo de la moda.



A lo largo de los años, su estilo fue desde la fascinación por las transparencias y los acabados brillantes hasta la incorporación de estructuras voluminosas, guiños retro, sastrería reinterpretada y una paleta cromática cada vez más audaz.



La artista, que cumple 27 años este lunes 11 de mayo, logró crear un sello propio al fusionar sensualidad, sofisticación y teatralidad en cada uno de sus looks.



Desde su debut hasta las alfombras rojas más recientes, cada elección de vestuario cuenta una parte de la historia de cómo, a través de la moda, exploró su identidad y reimaginado su imagen pública.

Transparencia y joyas en la cabeza



En una de sus apariciones más recientes, durante la Met Gala 2026, optó por un vestido negro translúcido de corte asimétrico, con estructura rígida en la cadera y lazos de tejido sintético que añadieron movimiento. El conjunto se completó con una diadema metálica adornada con piedras brillantes cayendo sobre la frente y una gargantilla ancha, mientras el cabello rubio en ondas y destellos plateados en la tela destacaron.

Brillo rosa en escenario



Durante su actuación en Coachella 2026, eligió un mono corto de lentejuelas rosa con acabado brillante, acompañado de una capa de gasa translúcida. El conjunto incluyó botas altas del mismo color y uñas rojas.

Body estructurado y encaje



Este look para el mismo festival se definió por un body negro de encaje y escote corazón, junto a una capa rígida de encaje que se abría en abanico detrás de la espalda. Las transparencias y detalles de lazos en el corpiño se equilibraron con el peinado suelto y maquillaje suave.

Minivestido rojo brillante



En otro de sus looks para Coachella lució un minivestido rojo de manga corta, con cinturón fino y escote en V. El modelo ajustado y reluciente se complementó con uñas rojas y maquillaje natural.

Estampado gráfico amarillo



En una de sus postales en Buenos Aires, llevó un vestido corto amarillo con tirantes finos y falda de vuelo, decorado con ilustraciones negras. Combinó sandalias amarillas intensas y bolso negro, mientras el cabello lo llevó en ondas sueltas.

Vestido de tul y perlas



En la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, eligió un vestido marfil de corte sirena con volantes de tul en capas y aplicaciones de pequeñas perlas. Las mangas eran cortas y la caída fluida.

Chaqueta sastre y falda plisada



La nacida en Quakertown, Pensilvania, mostró inspiración masculina con una chaqueta gris entallada y falda plisada oscura. Zapatos clásicos, bolso negro con detalles metálicos y el cabello liso peinado de lado reforzaron la estética sobria y elegante.

Rayas retro y pañuelo



Para la Semana de la Moda de París, eligió un vestido largo ajustado de rayas rojas y blancas, tirantes finos y escote estructurado. El pañuelo a juego en la cabeza, sandalias rojas y maquillaje con labios y delineado oscuro evocaron los años 60.

Bordados florales y efecto tornasol



En una premiación de los MTV Video Music Awards, lució un vestido negro con flecos, pedrería multicolor y bordados florales en fucsia y azul. El escote pronunciado y los detalles brillantes se complementaron con maquillaje lavanda y labios rosas.

Encaje rojo y transparencia



Sobre la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, llevó un vestido largo de encaje rojo con lentejuelas y aplicaciones, dejando ver la silueta bajo la transparencia. La estola de plumas lavanda, el cabello suelto y el maquillaje neutro equilibraron el fuerte impacto cromático.

Sastrería con abrigo frac



En un giro hacia la sastrería, para la Met Gala de 2025 eligió un abrigo tipo frac marrón oscuro con solapas y botones plateados, body a juego y cola extralarga. El cuello blanco con detalles metálicos, plataformas marrones y pulsera de eslabones en el tobillo completaron su estilismo.