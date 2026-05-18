Segundas oportunidades para tu hogar

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Publicado el 18/05/2026 a las 16h33
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En el marco del Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), esta semana, te proponemos cuatro proyectos sencillos para transformar residuos en soluciones prácticas, involucrando a toda la familia en el cuidado del planeta.

1 El Huerto Vertical (De botellas PET a pulmón verde)

¿De qué trata? Un sistema de cultivo suspendido ideal para departamentos o patios pequeños, utilizando botellas plásticas de refresco.

Materiales: Botellas de 2L (limpias), tijeras, cuerda de nylon, tierra abonada y semillas (hierbabuena, perejil o flores).

Paso a paso:

1.     Corta una ventana rectangular en el lateral de la botella.

2.     Haz cuatro agujeros pequeños (dos arriba y dos abajo) para pasar la cuerda.

3.     Pasa la cuerda y haz nudos fuertes debajo de cada botella para que no se deslicen.

4.     Rellena con tierra y siembra.

Recomendación: No olvides perforar la base de la botella para el drenaje; así evitarás que las raíces se pudran.

 

2 Organizadores de Escritorio “Eco-Chic

¿De qué trata? Transformar latas de conserva en un set de organización moderno para lápices, pinceles o utensilios de cocina.

Materiales: Latas de diferentes tamaños, pintura acrílica o retazos de tela, pegamento y lija suave.

 

Paso a paso:

1.     Limpia bien las latas y lija el borde superior para eliminar filos peligrosos.

2.     Pinta con colores sólidos o fórralas con telas viejas que tengan texturas interesantes.

3.     Puedes unir tres o cuatro latas con pegamento fuerte para crear una estación fija.

Recomendación: Si usas pintura en spray, hazlo en un lugar ventilado y aplica capas delgadas para evitar chorreos.

 

3 Puffs de Neumáticos (Mobiliario de alto impacto)

¿De qué trata? Convertir una llanta vieja en un asiento rústico y cómodo, evitando que este residuo termine en vertederos.

Materiales: Una llanta usada, cuerda de yute o sisal, dos círculos de madera (del diámetro de la llanta), tornillos y pegamento caliente.

Paso a paso:

1.     Lava profundamente la llanta y deja secar.

2.     Atornilla un círculo de madera en la parte superior y otro en la inferior para cerrar el hueco.

3.     Comenzando desde el centro de la madera, pega la cuerda de yute en espiral hasta cubrir toda la superficie y los laterales.

 

Recomendación: Aplica una capa de barniz al final para que la cuerda no suelte fibras y sea más fácil de limpiar.

 

4 Lámparas de Frascos de Vidrio

¿De qué trata? Crear iluminación ambiental utilizando frascos de mermelada o conservas.

Materiales: Frascos de vidrio, luces LED de batería (o un kit de socket simple) y elementos decorativos (piedras, arena o encaje).

Paso a paso:

1.     Limpia el frasco eliminando restos de etiquetas con agua caliente y aceite.

2.     Introduce las luces LED dentro del frasco.

3.     Si deseas colgarla, rodea el cuello del frasco con alambre galvanizado creando un asa.

Recomendación: El vidrio transparente es ideal, pero puedes usar pintura traslúcida para dar baños de color a la luz.

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