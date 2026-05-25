Del romanticismo al drama: las claves de la moda en la alfombra roja de Cannes 2026

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Publicado el 25/05/2026 a las 15h38
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En la tercera jornada del Festival de Cannes 2026, la alfombra roja de la capital francesa se transformó en un despliegue de sofisticación y audacia, donde la moda dialogó entre lo clásico y lo escultural.

Los vestidos largos de silueta definida, el uso de textiles con textura, como plisados, tul y acabados arrugados, y los colores sólidos dominaron la escena. El rojo y el negro se impusieron como tonos protagonistas, mientras que las capas, detalles voluminosos y joyería destacada aportaron dramatismo.

Los hombres, por su parte, optaron por esmoquin negro y blanco, con moños y camisas clásicas, evitando excesos para destacar la elegancia atemporal. La mezcla entre romanticismo, arquitectura textil y detalles esculturales definió la atmósfera de la velada.

Los looks de las celebridades

La modelo y actriz húngara Barbara Palvin acaparó miradas al anunciar su embarazo en la alfombra roja. Optó por un vestido de gasa azul pastel, de escote cuadrado y suave drapeado en el busto. Las mangas caídas aportaron un aire romántico, mientras que la falda amplia y de caída etérea culminó en un borde de plumas que añadió textura y movimiento. El peinado suelto y el maquillaje natural complementaron la propuesta.

Su pareja, el actor estadounidense nacido en Italia, Dylan Sprouse, optó por un esmoquin negro clásico con camisa blanca y moño, reafirmando la sofisticación atemporal que predominó en la moda masculina de la noche.

Demi Moore desfiló con un vestido columna de satén rojo, con texturas arrugadas y un cuello escultórico. El diseño jugó con la asimetría y la estructura, transformando el atuendo en una declaración de alta costura. Una pulsera brillante y pendientes largos completaron el estilismo.

La modelo y actriz alemana Diane Kruger apostó por un minivestido dorado, bordado con motivos florales y drapeados, al que sumó una capa de seda verde esmeralda. Esta combinación añadió dramatismo y sofisticación, jugando con el contraste cromático para subrayar la fuerza visual del conjunto. Las sandalias doradas con lazo y la joyería brillante remataron el look, equilibrando el brillo con el movimiento de la capa.

La modelo y actriz portuguesa Sara Sampaio eligió un vestido de tul marfil con escote palabra de honor y silueta princesa. El diseño, compuesto por múltiples capas de tul fruncido, generó volumen y ligereza, evocando un aire de cuento de hadas contemporáneo. La modelo y actriz eligió un collar de diamantes y el cabello suelto que aportaron un toque fresco y juvenil. Este look resumió la tendencia al romanticismo.

El actor francés Vincent Cassel y su esposa Narah Baptista eligieron la sofisticación clásica y monocromática. Él lució esmoquin negro, camisa blanca y anteojos de sol; ella, un vestido de terciopelo negro con fruncidos estratégicos y escote recto. La pollera ajustada y la abertura lateral aportaron sensualidad, mientras que un brazalete de diamantes y el peinado corto y pulido completaron el conjunto.

La pareja encarnó la tendencia hacia la simplicidad elegante, donde los cortes limpios y los detalles sutiles sobresalieron sobre cualquier exceso decorativo.

La actriz y productora de cine francesa Isabelle Huppert apostó por un vestido rojo de plisado arquitectónico, con cuerpo y mangas largas integrados en un diseño escultural. El vestido envolvió el torso, sumando dramatismo visual y remarcando la influencia de la arquitectura en la moda actual. Guantes al tono y un brazalete ancho acentuaron el efecto de alta costura.

El actor francés Pierre Niney y su pareja Natasha Andrews presentaron una propuesta que combinó la sastrería oscura para él y un vestido nude de gasa drapeada para ella. El diseño femenino jugó con cortes estratégicos y paneles cruzados que dejaron ver la piel, equilibrando sensualidad y elegancia.

El peinado recogido y los accesorios minimalistas acompañaron el atuendo, reforzando el carácter sofisticado de la dupla. La elección de tonos neutros y líneas fluidas marcó una diferencia sutil pero efectiva en el conjunto de la alfombra roja.

La actriz alemana Sandra Huller sorprendió con un vestido negro recto de corte sencillo, realzado por una capa cubierta de plumas blancas y negras en la parte superior. El contraste entre la sobriedad del vestido y la espectacularidad del accesorio posicionó la textura como protagonista.

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