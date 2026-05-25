Las mamás bolivianas que inspiran en redes sociales

La maternidad es una etapa transformadora y un amor indescriptible. Es por eso que este mes de las madres, destacamos los mensajes y fotografías de diversas figuras públicas bolivianas -quienes deslumbraron como protagonistas en las portadas de la Revista OH!- sobre la faceta más íntima y real de sus vidas: ser mamás. Desde nuestra redacción, celebramos sus historias y les deseamos un feliz Día de la Madre.

El “hermoso caos” de Marcela Palacios



Para la reconocida presentadora de televisión nacional, Marcela Palacios, la maternidad es un balance perfecto entre la locura y la felicidad absoluta. A la espera de la pronta llegada de Isabela, su segunda hija, y disfrutando de su primogénita Natalia, Marcela compartió una tierna sesión fotográfica capturada por el lente de Lia Newborn.



“Es increíble cómo la vida se hace hermosamente caótica con hijos. No sabía lo feliz que uno puede ser por pequeñitos que amas con locura y luego quieres que te dejen un segundo sola para poder bañarte”, bromeó la presentadora, agradeciendo también a su madre, “Tuquita”, por enseñarle el camino.

Juliana Barrientos: Un nuevo mundo llamado Irina



La ex Miss Bolivia Universo y Top 12 en el certamen mundial, Juliana Barrientos, cerró el 2025 de la manera más mágica. A sus 28 años, la también química, bióloga y farmacéutica le dio la bienvenida a Irina el 27 de diciembre, junto a su esposo Octavio García. “Bienvenida al mundo, mi pequeñita”, escribió en sus redes.



Ahora, Juliana demuestra que la maternidad y el crecimiento profesional van de la mano, compartiendo postales de sus viajes y eventos internacionales siempre con su pequeña muy cerca. “Disfrutando y amando cada momento junto a ella. Verla crecer y aprender cosas nuevas cada día me hace feliz”, escribió al celebrar los cuatro meses de Irina.



Denisse Quiroga y el amor en lo cotidiano



Por su parte, la presentadora y periodista Denisse Quiroga recuerda que la verdadera felicidad reside en los detalles simples. A través de sus plataformas, comparte fragmentos de su vida familiar describiéndolos como “Instantes que llenan el alma y pequeños placeres que dan sentido a la vida”.



El camino de Denisse para ser madre fue largo y valiente. Comenzó en 2017 con tratamientos de fertilidad. Tras años de esperanza y batallas silenciosas, en noviembre de 2024 celebró el milagro más esperado.

Anabel Guzmán: Gratitud en familia



Por su parte, nuestra Miss Bolivia Orb, Anabel Guzmán, vive la maternidad desde la gratitud celebrando sus primeras fiestas junto a su hija Agustina y su esposo Diego Soria.



“Vivir estas fiestas como familia, verla crecer día a día y compartir cada pequeño momento juntos nos llena el corazón de amor. Es una etapa nueva, llena de aprendizajes, emociones y bendiciones que atesoraremos por siempre”, compartió nuestra ex protagonista de portada, quien también compartió con la Revista OH! fotografías de una reciente sesión familiar. A todas ellas, y a cada madre que nos lee, ¡feliz día!