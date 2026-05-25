TIRZEC LLEGA A BOLIVIA una nueva generación de tratamientos para la obesidad y la diabetes

En un contexto donde el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2 continúan creciendo de manera sostenida en Bolivia y el mundo, el lanzamiento de TIRZEC® (tirzepatida), impulsado por QUIMFA Bolivia, marca un importante avance dentro de la medicina metabólica moderna y representa una nueva alternativa terapéutica para miles de pacientes bolivianos.TIRZEC (Tirzepatida), es una innovadora terapia de administración semanal desarrollada para el tratamiento de adultos con sobrepeso, obesidad y manejo del riesgo cardio-reno-metabólico (CRM). Su mecanismo dual de acción sobre los receptores GIP y GLP-1 permite actuar de manera simultánea en el control de la glucosa, la regulación del apetito y la reducción del peso corporal.Diversos estudios clínicos internacionales han demostrado que la tirzepatida logra reducciones significativas en hemoglobina glicosilada (HbA1c), así como una pérdida de peso clínicamente relevante, posicionándose como una de las terapias más avanzadas dentro del abordaje metabólico actual.



Durante la presentación oficial en Cochabamba, los destacados especialistas en endocrinología, el Dr. José Antonio Aliss Samur y la Dra. Marcela Tapia Lavayen, compartieron magistrales p onencias sobre esta innovación dual y su impacto clínico real.



“Con la llegada de TIRZEC no solo incorporamos una nueva molécula al mercado boliviano; ofrecemos una herramienta terapéutica innovadora para pacientes que muchas veces no logran alcanzar sus metas metabólicas con tratamientos convencionales”, destacó el Lic. Abdón Ahuile G., Gerente General de Quimfa Bolivia. Con este lanzamiento, QUIMFA Bolivia reafirma su compromiso con el acceso a terapias innovadoras y con el fortalecimiento de la medicina moderna en Bolivia, apostando por soluciones respaldadas por evidencia científica y altos estándares de calidad.