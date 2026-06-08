El arte urbano viste a Jalisco a las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Apocas semanas de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las calles del estado de Jalisco, en México, han transformado en un lienzo que celebra la identidad local y la pasión futbolística. Espacios públicos y muros de los municipios de la zona metropolitana, como Zapopan y la capital, Guadalajara, exhiben múltiples intervenciones artísticas que plasman el arraigo de este deporte en la cultura popular mexicana.



De acuerdo con reportes y registros fotográficos de la agencia de noticias Xinhua, creadores urbanos como “Alxtr” y “Reor” han trabajado en la zona desde el pasado mes de abril en el desarrollo de estas obras de gran formato.



Las piezas combinan elementos de la iconografía tradicional jalisciense con la temática del torneo internacional, buscando dar la bienvenida tanto a los aficionados locales como a los visitantes internacionales.



La exhibición de estas expresiones de arte urbano coincide con la cuenta regresiva para el certamen. Según los datos difundidos por Xinhua, la ciudad de Guadalajara se encuentra a solo 15 días de albergar su primer encuentro oficial de la cita mundialista, consolidando a la región no solo como una sede deportiva, sino también como un escaparate de la creatividad y la identidad cultural del país.