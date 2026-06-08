Diseños de Argentina y México lideran el balance estético del Mundial 2026, según Euronews

Amenos de dos semanas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el debate sobre la identidad visual de las selecciones participantes ha tomado fuerza en el ámbito de la moda y el deporte.



En este contexto, el portal europeo Euronews Culture publicó un detallado balance de las equipaciones de las 48 escuadras nacionales, evaluando cuáles son las propuestas más destacadas y las menos afortunadas que se verán en las canchas de Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.



De acuerdo con el análisis firmado por el periodista David Mouriquand para el citado medio internacional, las selecciones que lideran el criterio de elegancia son aquellas que lograron fusionar la tradición cultural con la indumentaria contemporánea.



En este apartado sobresalen la segunda equipación de Argentina, inspirada en el arte tradicional del fileteado porteño, y la primera camiseta de México, que incorpora de manera elaborada el calendario azteca de la Piedra del Sol. Asimismo, las propuestas de Ghana (inspirada en el folclore Anansi), Francia y Nigeria recibieron valoraciones positivas por su consistencia estilística.



En la contraparte del informe difundido por Euronews Culture, el país coanfitrión, Estados Unidos, recibió una de las calificaciones más bajas debido a un diseño de franjas onduladas considerado predecible y excesivamente patriótico en el marco de su 250 aniversario.



El listado de las equipaciones menos logradas según la evaluación de la plataforma europea incluye también a la segunda camiseta de Suecia por la complejidad visual de su estampado, a Inglaterra por la monotonía de su propuesta, y a las equipaciones de Brasil y Alemania, esta última catalogada como una despedida discreta para su histórica alianza con la firma Adidas antes de su transición a Nike en 2027.