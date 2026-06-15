91 años después la guerra sigue hablando desde Villa Montes

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GABRIEL LÓPEZ
Publicado el 15/06/2026 a las 15h23
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Cuando ya no quedan sobrevivientes para contar la historia, los objetos se convierten en sus voces: una cantimplora abollada, un uniforme de paño desgastado por el calor del Chaco, fotografías en blanco y negro que congelaron para siempre los rostros de jóvenes decididos a dejar atrás sus hogares para marchar a la guerra. En el Museo Histórico Militar Héroes del Chaco de Villa Montes, los objetos resisten el paso del tiempo. Noventa y un años después del cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, siguen contando historias.

La Guerra del Chaco suele resumirse en fechas, batallas y cifras. Sin embargo, detrás de esos datos permanecen miles de experiencias humanas que marcaron para siempre al país. Para el coronel Lalo Rodríguez Rivera, uno de los autores del libro “Entre el Honor y el Silencio, 200 años de Fuerzas Armadas en la República de Bolivia”, el impacto más profundo del conflicto no fue militar ni territorial, sino social.

En las trincheras convivieron bolivianos de distintas regiones, culturas y condiciones sociales. Aquel encuentro forzado por la guerra permitió que muchos descubrieran un país diverso y desigual, pero también una identidad compartida. “Durante ese tiempo empezó a nacer el sentimiento de identidad nacional entre bolivianos”, reflexiona.

Esa historia permanece viva en Villa Montes. Para Rodríguez, el museo permite comprender la verdadera dimensión del conflicto porque acerca al visitante a las evidencias materiales de una época que ya no puede contarse en primera persona.

Villa Montes tampoco fue un escenario cualquiera dentro de la contienda. Para el coronel Samuel Gamboa Fernández, el mayor impacto de la Guerra del Chaco fue la preservación de las zonas petrolíferas, cuya explotación se convertiría durante décadas en una fuente fundamental de recursos para Bolivia.

La defensa de Villa Montes no solo tuvo una importancia militar, sino también estratégica para el futuro económico del país. “Del sacrificio de hoy depende el mañana”, resume Gamboa al hablar sobre el significado que tuvo la guerra para varias generaciones de bolivianos.

Allí están las cartas, las fotografías, las armas, los vehículos y los objetos cotidianos que acompañaron a los soldados en uno de los escenarios más hostiles de Sudamérica, el “Infierno Verde”.

Entre todas las piezas, el general Freddy Mendieta Claros elige una que resume la tragedia humana de la guerra: la caramañola del soldado. Más que un simple recipiente, representa la lucha contra el enemigo más implacable del Chaco: la sed. “La falta de agua quebraba voluntades, agrietaba los labios hasta sangrar y nublaba la mente de hombres valientes”, señala. Pero también simboliza la fraternidad, porque una cantimplora llena pasaba de mano en mano entre camaradas.

Los museos cumplen precisamente esa función: transformar la historia en una experiencia cercana. Para los autores, estos espacios preservan testimonios, humanizan los acontecimientos y permiten comprender el sacrificio de quienes participaron en la contienda. Allí, la guerra deja de ser una página de los libros para convertirse en rostros, objetos y emociones.

Las reflexiones de los autores de “Entre el Honor y el Silencio” coinciden en que la Guerra del Chaco dejó lecciones que siguen vigentes. Hablan del valor, la resistencia y el patriotismo de una generación que enfrentó condiciones extremas, pero también de la necesidad de recordar. “Todo el país se convirtió en soldado”, resume Rodríguez, al advertir que el paso del tiempo amenaza con relegar al olvido a quienes combatieron.

Hoy, cuando ya no quedan sobrevivientes bolivianos de la Guerra del Chaco capaces de relatar en primera persona lo ocurrido entre 1932 y 1935, el museo se ha convertido en una voz indispensable de la memoria nacional. En ausencia de quienes vivieron aquellos acontecimientos, son estos objetos los que hoy continúan narrando su historia y recordando a los bolivianos el costo humano de la guerra.

A 91 años del 14 de junio de 1935, cuando se silenciaron los cañones, el Museo Histórico Militar Héroes del Chaco sigue invitando a los bolivianos a mirar de frente su pasado. No para glorificar la guerra, sino para comprender el costo humano que tuvo y recordar que la historia, como el futuro de un país, también se construye a partir de los sacrificios de quienes se atreven a defenderlo.

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