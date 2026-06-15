Bolivia alcanza las 408 especies de mamíferos y confirma 21 que no existen en ningún otro lugar del planeta

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Revista Nómadas
Publicado el 15/06/2026 a las 14h57
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Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su biodiversidad. La Red Boliviana de Mastozoología (RBM) publicó la Lista Actualizada de los Mamíferos de Bolivia 2026, un trabajo que registra 408 especies de mamíferos nativos, distribuidas en 11 órdenes, 45 familias y 194 géneros. Además, identifica 21 especies endémicas, es decir, animales que solo existen dentro del territorio boliviano, y contabiliza 19 especies introducidas o exóticas.

La cifra representa un nuevo crecimiento en el conocimiento científico del país. La lista anterior, publicada en 2019, reconocía 406 especies. Siete años después, nuevas investigaciones, revisiones taxonómicas y registros confirmados han permitido sumar dos especies más al inventario nacional.

Entre las novedades más llamativas de la actualización destacan dos incorporaciones que reflejan cuánto queda aún por descubrir sobre la fauna boliviana. Una de ellas es Myotis guarani, una especie de murciélago descrita científicamente recién en 2025 y que ahora pasa a formar parte del inventario oficial de mamíferos del país. La otra corresponde a Daptomys sp. nov., un pequeño roedor que todavía espera su descripción formal por parte de la comunidad científica, pero cuya existencia ya ha sido reconocida por los especialistas. Ambos registros muestran que Bolivia sigue siendo una frontera de descubrimientos biológicos y que incluso entre los mamíferos, uno de los grupos mejor estudiados del planeta, aún es posible encontrar especies desconocidas para la ciencia.

Detrás de este número existe una historia de expediciones, análisis genéticos, revisión de colecciones científicas y años de trabajo de investigadores bolivianos y extranjeros que buscan comprender mejor la fauna del país.

LOS MURCIÉLAGOS Y ROEDORES DOMINAN LA DIVERSIDAD

La actualización confirma que dos grupos concentran gran parte de la riqueza de mamíferos bolivianos.

Los roedores encabezan la lista con 149 especies, equivalentes al 36% del total nacional. Muy cerca aparecen los murciélagos, con 139 especies, que representan el 34% de todos los mamíferos registrados en Bolivia. Entre ambos grupos reúnen aproximadamente siete de cada diez especies conocidas en el país.

Según los autores, precisamente estos dos órdenes fueron los que experimentaron los mayores cambios taxonómicos en los últimos años. Los murciélagos recibieron una intensa atención científica, mientras que los roedores incorporaron nuevas revisiones sistemáticas y especies recientemente descritas.

UN PATRIMONIO ÚNICO

Entre las 408 especies registradas destacan 21 mamíferos endémicos, una cifra que convierte a Bolivia en refugio exclusivo de una importante porción de la biodiversidad mundial.

Algunos de estos animales habitan ecosistemas muy específicos, desde bosques amazónicos hasta valles secos interandinos y regiones de alta montaña. Su supervivencia depende directamente de la conservación de esos hábitats.

La presencia de especies exclusivas también convierte al país en un laboratorio natural para la ciencia, ya que muchas de ellas siguen siendo poco conocidas y algunas apenas han sido estudiadas.

DEL JAGUAR AL DELFÍN BOLIVIANO

La nueva lista incluye a varios de los mamíferos más emblemáticos del país, como el jaguar (Panthera onca), el oso andino (Tremarctos ornatus), el lobo de crin (Chrysocyon brachyurus), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), el tapir amazónico (Tapirus terrestris) y el delfín boliviano (Inia boliviensis).

También aparecen especies singulares como el mono lucachi (Plecturocebus aureipalatii), descrito hace apenas dos décadas, y numerosos murciélagos nectarívoros, frugívoros e insectívoros que cumplen funciones esenciales en los ecosistemas al dispersar semillas, polinizar flores y controlar poblaciones de insectos.

UNA LISTA CONSTRUIDA CON EVIDENCIA CIENTÍFICA

Los investigadores explican que la actualización no incorpora observaciones aisladas. Para que una especie sea reconocida oficialmente debe contar con evidencia verificable, como especímenes depositados en colecciones científicas, registros acústicos accesibles o fotografías y videos inequívocos.

El trabajo se elaboró revisando publicaciones científicas posteriores a 2019 y actualizando la clasificación taxonómica con bases de datos internacionales especializadas en mamíferos y murciélagos.

MÁS CONOCIMIENTO, PERO TAMBIÉN MÁS AMENAZAS

Aunque la nueva lista confirma la extraordinaria riqueza biológica de Bolivia, los propios autores advierten que aún existen importantes vacíos de conocimiento. Muchas regiones continúan poco estudiadas y es probable que futuras investigaciones revelen nuevas especies o amplíen la distribución de otras ya conocidas.

Sin embargo, el desafío no es únicamente científico. La expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales, la pérdida de hábitat y otras presiones humanas amenazan la supervivencia de numerosas especies. Por ello, la Red Boliviana de Mastozoología considera fundamental fortalecer las áreas protegidas y otros espacios de conservación para garantizar la permanencia de este patrimonio natural.

UNA POTENCIA BIOLÓGICA EN SUDAMÉRICA

La evolución histórica del inventario demuestra cuánto ha avanzado el conocimiento sobre los mamíferos bolivianos. En 1997 se reconocían 328 especies. Hoy la cifra alcanza 408, un incremento de 80 especies en menos de tres décadas.

La nueva actualización confirma que Bolivia sigue siendo uno de los grandes reservorios de vida silvestre del continente. Cada nueva especie registrada amplía el mapa de la biodiversidad nacional y recuerda que, incluso en pleno siglo XXI, todavía quedan rincones del país donde la naturaleza guarda secretos por descubrir.

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