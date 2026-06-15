El Cabo de Hornos de mis sueños juveniles

También en este artículo relato un episodio relacionado con el viaje que realicé por tierra desde Bolivia hasta Tierra del Fuego. Se trata del Cabo de Hornos y de la importancia que tuvo tanto en la literatura como en la historia mundial y en mi trayectoria personal como escritor.

—¡El faro! ¡Estamos en el Cabo de Hornos! —exclamó mi hermano Martin con entusiasmo, señalando hacia afuera por la ventana. Me sobresalté de un sueño profundo. Aturdido, corrí tras él hasta la cubierta e intenté recordar desesperadamente qué había soñado.



Antes de referirme a ese sueño, quisiera contar algo sobre el Cabo de Hornos, el punto más austral del continente americano. El estrecho de Magallanes ya había sido descubierto en 1520 por Fernando de Magallanes, pero en el siglo XVII Holanda se convirtió en la principal potencia marítima y comercial del mundo.



La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida como VOC, logró así controlar tanto la ruta marítima occidental como la oriental hacia las islas de las especias, en Batavia, la actual Indonesia. La VOC, “que tenía un monopolio estatal y el permiso para hacer la guerra, celebrar tratados y construir sus propias fortalezas”, tampoco toleraba competencia alguna dentro de su propio país, como se señala en un documento: “Los cañones de sus flotas constituían en ello un punto decisivo para la argumentación”.



A pesar de ello, Willem Schouten y Jacob Le Maire zarparon en 1615 hacia el oeste con sus barcos Hoorn y Eendracht, en busca de un camino independiente. El gobierno neerlandés les había concedido permiso con la condición de “no entrar en conflicto con la VOC”. Lo encontraron a comienzos de 1616, en el punto donde el Atlántico se encuentra con el Pacífico, y llamaron a la roca “Kaap Hoorn” —en español, Cabo de Hornos; en inglés, Cape Horn—, en honor a su buque insignia y a su ciudad natal.



El Cabo de Hornos no es, en realidad, más que un islote rocoso con un faro en su punto más alto, pero está cargado de enorme fuerza simbólica, tanto para la historia mundial como para la trayectoria de mi propia vida: exactamente hace cincuenta años, cuando tenía trece, escribí —como ya mencioné— mi primer cuento extenso, titulado “Dr. Caramarilla en Tierra del Fuego”.



Cuando Martin y yo mirábamos ese peñasco llamado Cabo de Hornos, el viento, que soplaba a más de cuarenta nudos, estuvo a punto de barrernos de la cubierta. La gélida espuma que nos salpicaba el rostro me despertó por completo, y entonces recordé lo que había soñado: nos encontrábamos, como en ese momento, a bordo de un barco, aunque en la sala de estar. Mientras el Cabo de Hornos deslizaba ante las grandes ventanas, se proyectaban en una pared fragmentos de libros famosos sobre este lugar.



Vi los nombres de Herman Melville, Jack London, Jules Verne y Emilio Salgari. Eran pasajes de libros que habíamos amado y devorado en nuestra infancia y juventud. Me habían fascinado tanto que probablemente habría llegado a ser marinero en lugar de escritor, si hubiera sido físicamente un poco más fuerte —o quizá ambas cosas, quién sabe.



“¿Por qué casi todo muchacho fuerte y sano, con un alma igualmente vigorosa, en algún momento se vuelve loco por ir al mar? ¿Por qué, en tu primer viaje como pasajero, sentiste una vibración tan mística cuando te dijeron por primera vez que tú y tu barco ya no estaban a la vista de tierra? ¿Por qué los antiguos persas consideraban sagrado el mar? ¿Por qué los griegos le dieron una deidad propia y lo hicieron hermano del propio Zeus? Sin duda, todo esto no carece de importancia...



¿Y cómo se llama la ruta marítima más salvaje de todas, que tan pocos hombres se atreven a rodear? El Cabo de Hornos, cuyo solo nombre basta para estremecer el corazón de un marinero, evocando todas las tormentas, tempestades y peligros del océano austral, donde las olas se alzan como montañas y los vientos rugen como demonios”. (Herman Melville, Moby Dick, 1851)



“Durante siete semanas, el Mary Rogers había estado entre los 50° de latitud sur en el Atlántico y los 50° de latitud sur en el Pacífico, lo que significaba que había estado luchando por rodear el Cabo de Hornos. Durante siete semanas había estado en el temporal… “¡Haga oeste!”, gritó el timonel. Se pegó a la roca y una docena de veces quedó a la deriva, con el cabo de hierro a la vista hacia el este-noreste o el nornoreste, a unas veinte millas de distancia. Y cada vez, el eterno viento del oeste lo rechazaba y lo hacía retroceder hacia el este. Combatió tormenta tras tormenta, hasta los 64° de latitud sur, dentro de los hielos antárticos, y empeñó su alma inmortal a los Poderes de las Tinieblas por un poco de avance hacia el oeste, por una ceñida que le permitiera rodearlo”.



(Jack London, Rumbo Oeste, 1908)



“Que se haya dado una triste reputación a los mares del Cabo de Hornos es verdad. Que, precisamente, ya no se cuenten los naufragios y que los saqueadores de barcos hundidos no puedan elegir mejor lugar para hacer fortuna, ¡también es cierto!” (Jules Verne, El faro del fin del mundo, 1905)



“Entonces vimos que en el tenebroso confín del horizonte el mar se elevaba a prodigiosa altura; en las rocas bravías del Cabo de Hornos los relámpagos se sucedían sin tregua; luego apareció, entre resplandores rojos como sangre, un gran bajel negro con negro velamen todo desplegado al huracán, y guiado por un hombre de gigantesca estatura. Era el buque fantasma, el navío del maldito holandés, que venía a reclamar el alma del impenitente blasfemo”. (Emilio Salgari, El buque maldito, 1894)



Martin sonrió mientras yo, con los ojos húmedos, le contaba mi sueño. También le comenté que recordé que Salgari, en otro relato de la misma colección, hablaba de un «mar ardiente». Quizás fue esa expresión la que, en mi temprana juventud, me llevó a creer que el agua hervía por el calor. A ello se sumaba el propio nombre de Tierra del Fuego, que bien podía hacer pensar a un niño que se trataba de una región abrasada por el sol. Tal vez esa fue la razón por la cual cometí el error de describir la Tierra del Fuego en mi cuento con playas de arena y palmeras.