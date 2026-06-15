El Mundial en casa 6 ideas creativas para vivir la fiesta del fútbol

El pitazo inicial del Mundial ya es una realidad y, durante las próximas semanas de junio y julio, la emoción del fútbol se apoderará de millones de pantallas. Sin embargo, la verdadera fiesta no solo se vive en las canchas, sino en el corazón de nuestros hogares. Con materiales sencillos, un poco de ingenio y muchas ganas de compartir, estas seis ideas prácticas y creativas están diseñadas para que desde los más pequeños hasta los abuelos se conviertan en los protagonistas de su propia hinchada familiar. ¡Prepárate para coleccionar momentos memorables en equipo!

1 El “Prode” o Quiniela Gigante de la Pared

De qué trata: Crear un fixture/tablero interactivo en la sala de la casa.

Dinámica familiar: Antes de cada fecha, cada miembro de la familia (desde los niños hasta los abuelos) pega un post-it con su pronóstico de marcador. Se diseña una tabla de posiciones interna y el que sume más puntos al final de la semana elige el menú del domingo o se libra de lavar los platos.

2 Tardes de “Snacks de Países” (Gastronomía Temática)

De qué trata: Cocina interactiva y educativa.

Dinámica familiar: Se eligen partidos clave de la semana. Si juega un país de Europa contra uno de Sudamérica, la familia prepara bocadillos rápidos inspirados en ambas culturas (por ejemplo: minipizzas versus empanaditas). Los niños ayudan a decorar los platos con banderas hechas a mano con palillos y papel.

3 El Taller de la Hinchada (Cotillón Casero)

De qué trata: Manualidades previas a los partidos de la selección favorita.

Dinámica familiar: Una tarde de manualidades para diseñar matracas con botellas plásticas recicladas y arroz, pintar poleras viejas con pintura de tela o armar pompones de papel seda. Sirve para canalizar la energía de los más chicos antes del pitazo inicial.

4 El Minifútbol de Mesa (Manualidad DIY)

De qué trata: Construir una cancha de fútbol con una caja de zapatos.

Dinámica familiar: Con una caja de zapatos vieja, pinzas de ropa de madera (decoradas como jugadores), bombillas (pajitas) y una pelota de ping-pong, se arma un futbolín casero. Ideal para jugar torneos rápidos durante el entretiempo de los partidos reales para mantener a los niños entretenidos.

5 El Álbum de Fotos Familiar del Mundial

De qué trata: Crear un recuerdo físico y personalizado del torneo de 2026.

Dinámica familiar: En lugar de solo coleccionar el álbum oficial, la familia arma un cuaderno de recortes (scrapbook). Se imprimen fotos de la propia familia reaccionando a los goles, fotos de los almuerzos mundialistas y los niños escriben crónicas cortas o dibujan sus momentos favoritos de cada partido. Un recuerdo invaluable para el futuro

6 El “Pasaporte Mundialista” para los más chicos

De qué trata: Una manualidad interactiva y educativa para toda la temporada del torneo (junio-julio).

Dinámica familiar: Con hojas de papel bond, cartulina de color y tijeras, los niños arman su propio “pasaporte”. Cada vez que la familia se reúne a ver un partido de un país nuevo, los niños deben dibujar la bandera de ese país en una página, investigar un dato curioso de su cultura (ayudados por los papás) y recibir un “sello” (que puede ser una carita feliz dibujada o un sticker). Es una manera excelente de transformar el televisor en una herramienta de aprendizaje geográfico y cultural en familia