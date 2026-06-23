Crónica de un viaje a Yumasa, la puerta al gran cañón del Pilaya

Cecilia L. Martínez Gutiérrez



Gentileza / Revista Nómadas

El silencio en Yumasa tiene un sonido particular: el de una escuela que pronto cerrará sus puertas, el de la majestuosidad de las montañas que vigilan el paso del río y el de quienes decidieron quedarse cuando casi todos se iban.



En este rincón tarijeño, se abre uno de los cañones más profundos del mundo, la naturaleza y la resistencia humana siguen escribiendo la misma historia. Pero no todos partes, hay quienes decidieron continúan apostando por permanecer en el territorio y construir un futuro a partir de la conservación de su patrimonio natural y cultural.



Esa apuesta tomó forma en 2025 gracias al trabajo integral de las comunidades locales, el Gobierno Autónomo Municipal y la Fundación Naturaleza, Tierra y Vida (NATIVA): la creación del Área Protegida Municipal “Reserva Ecoturística y Monumento Natural Cañón del Pilaya”, establecida mediante la Ley Municipal 187 del municipio de San Lorenzo.



El área resguarda 26.743 hectáreas y once comunidades indígenas ubicadas a unos 60 kilómetros de la ciudad de Tarija. Allí se encuentra esta maravilla geográfica, una de las más impresionantes del mundo, con aproximadamente 3.280 metros de profundidad.



Más allá de las cifras, este territorio conserva ecosistemas únicos, especies amenazadas y una forma de vida que sus habitantes se niegan a abandonar.

Ruta al Cañón del Pilaya, la experiencia



Saliendo desde la ciudad de Tarija, en una mañana con el cielo despejado y el clima agradable, empezamos con gran emoción nuestro viaje. Erico Segovia, fotógrafo de Villamontes, y yo (que vivo en La Paz), no conocíamos el lugar, al igual que muchos de nuestros compañeros con los que estábamos participando en Tarija en el encuentro Relatar el territorio: periodismo ambiental y narrativa de conservaciónón, un encuentro impulsado por Fundación NATIVA junto a Revista Nómadas, Tarija Dialoga, Redes Chaco y Verdad con Tinta. Abraham sería quien esté a cargo del volante y, por tanto, nuestro primer guía en esta experiencia.



Acompañados de música chapaca, salimos de lo urbano y entramos al municipio de San Lorenzo. La parte colonial, con mucha historia, nos va abriendo el camino; la vegetación va tomando fuerza de a poco y las montañas van desplazando la vista de las construcciones “modernas”. El asfalto va quedando atrás y el camino de tierra es ahora el protagonista, junto al verde de las montañas.



Abraham nos va comentando sus experiencias en cada viaje, nos muestra las comunidades y también nos indica que ya estamos por llegar a los casi 3.500 m. s. n. m. Al notar nuestras ganas de fotografiar el paisaje, nos dice: “Si quieren paro un ratito para que tomen sus fotos”. Erico, sin duda, es el más emocionado.



La primera parada no planificada fue gracias a unos chivos que vimos desde las ventanas del bus; así nos autoinvitamos a estacionar a un lado de la carretera. Allí, entre ese paisaje de pajonales y casi cerca del cielo, una linda abuelita pastora, doña Prima Flores, se encuentra en plena faena.



Con toda educación saluda al grupo; ella es de la comunidad de Colorados. Cuenta que tiene 10 hijos, pero que cada uno ya hizo su vida; no sabe cuántos animales tiene y se dedica al pastoreo sola… bueno, no tan sola: tiene tres perritos a los que llama “Cachuchín”. Unas cuantas fotos y decimos adiós, a seguir la ruta.



Ya avanzando, observamos a los paisajes hacerse más homogéneos, pero un cementerio a un costado del camino nos llama a una segunda parada. Parece estar bien cuidado, se nota la presencia de visitantes. Muchos de ellos aún extrañarán a sus seres queridos y, seguramente en ese paisaje suspendido en el tiempo la conexión con quien ya no está sea más fuerte.



Así vamos pasando varias comunidades: casitas pintadas de blanco, con tejado color naranja, pozos de agua. Se ven espacios bien cuidados, sin basura, con paneles solares que engrana con los cultivos, el ganado y la vida tranquila. Más de uno comentó que esa paz no tiene precio, a pesar de algunas carencias que de seguro sus pobladores deben tener.



Poco a poco vamos descendiendo; la parte rocosa cobra más protagonismo. Una pequeña quebrada avisa que ya estamos por llegar a destino, y ahí encontramos la tranca con una cadena, que es la “puerta” a la comunidad de Yumasa. Acá hacemos una breve parada y aprovechamos para que doña Francisca, de 68 años, nos venda quesito de cabra. Ella resalta que es un queso natural, ya que sus cultivos y lo que come su ganado no llevan químicos. Cuesta 15 bolivianos y, de paso, apoyas la producción local.



Estacionamos y a unos metros se encuentra la escuelita, una obra entregada en 2003 que tiene como lema: “Los niños y niñas tenemos derecho a la educación y PLAN nos apoya”, ya que esta edificación fue financiada y ejecutada por PLAN y el Gobierno Municipal de San Lorenzo. Sin embargo, 23 años después tiene la amenaza de cerrar sus puertas. La única alumna de la comunidad es Celeste… esta noticia provocó un silencio incómodo entre todos.



Avanzamos unos metros acompañados de ese silencio y fuimos recibidos por don Adhemar Muñoz, poblador de la zona. El saludo está cargado de carisma, risas y esa franqueza propia de un chapaco de pura cepa. A este recibimiento se sumaron el biólogo Juan de Dios Garay, representando a NATIVA, y María Castillo (mamá de Celeste), quien también será nuestra guía. Un poco de historia del pueblo, un poco de historia natural y de realidad se mezclan con las indicaciones para empezar la caminata hacia el mirador, que dura aproximadamente 20 minutos. A la cabeza del recorrido va Adhemar, en su caballo Rosillo.



El camino no es duro y tiene una pequeña subida rocosa; a tu paso, y si eres buen observador, puedes ver líquenes, variedad de cactáceas, flores como el ojo de perdiz, hierba de la golondrina, chilca, thola, variedades de mariposas, escarabajos, abejorros y muchas especies de aves, todo depende de cuanto quieres conectar.



Unos pasos más y llegamos al cañón. En el lugar, una señalética hecha de madera marca el territorio y orienta al visitante. Cerca de nosotros pasa el águila negra Buteogallus urubitinga, una bienvenida sorprendente, pero aún más es que parece que vino para ser retratada por el lente de Erico. Es de esas tomas que muchas veces un fotógrafo espera horas: el ave, el paisaje y el momento preciso para captar semejante imagen; parece complicidad del tiempo. El cañón tiene forma de “V”; al centro corre el río Pilaya y, a ambos lados, se elevan montañas con pendientes pronunciadas.



Tienen una tonalidad verde que se mezcla con una gama de azules que pintan el cielo. Al observar, las nubes parecen estar al mismo nivel que los picos de las montañas, y te da la sensación de estar en una altitud extrema. Este paisaje es la musa para Erico; su sonrisa lo dice todo. El lugar invita a sentarse y dejar que el entorno te atrape, que te integre a esa experiencia de disfrutar el silencio.

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