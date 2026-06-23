Frutales de balcón: La tendencia urbana que transforma los espacios

Tener un huerto doméstico o cosechar frutas frescas en el balcón de un departamento dejó de ser una rareza en las grandes ciudades y, con la combinación de técnicas agronómicas adaptadas y el diseño de interiores, se ha impulsado el cultivo de árboles frutales en maceta.



Según un reciente artículo publicado por el portal de noticias Infobae, esta práctica permite a quienes no poseen jardines tradicionales disfrutar de una “naturaleza productiva” en sus hogares, incluso durante los meses más fríos del año.



La publicación destaca las observaciones de la paisajista Sofía Bollini, quien detalla cómo la elección correcta de especies y cuidados específicos garantiza que estas plantas no solo cumplan una función decorativa, sino que también generen frutos de manera sostenida.

Especies recomendadas para el frío y espacios reducidos



Infobae enumera seis variedades de frutales que se adaptan de manera óptima al cultivo en recipientes y a las bajas temperaturas invernales, entre ellas:

- Limonero: Considerado el punto de partida ideal. Requiere al menos seis horas de sol directo, riego moderado y una maceta de 40 centímetros de profundidad con excelente drenaje. Se recomiendan ejemplares injertados para obtener frutos entre el segundo y tercer año.

- Manzano enano: Una variedad compacta que no supera el metro y medio de altura. Soporta heladas durante su reposo invernal, aunque sus raíces deben protegerse envolviendo la maceta con arpillera. Exige entre seis y ocho horas de sol diario.

- Olivo: Apreciado por su estética mediterránea y su notable rusticidad. Demanda abundante sol, poco riego y una maceta de gran tamaño. Su valor en estos espacios reducidos es predominantemente ornamental y de muy bajo mantenimiento.

- Naranjo y mandarino: Destacan por el intenso aroma de sus flores y la dulzura de sus frutos. Al igual que el limonero, prosperan mucho mejor si son injertados, necesitando sol directo y riego moderado para desarrollarse.

Cuidados esenciales y prevención de errores



Para asegurar la supervivencia de estos ejemplares, especialmente durante el invierno, la paisajista Sofía Bollini advierte en Infobae sobre tres errores letales: la falta de drenaje, el exceso de riego y la escasez de luz solar. “Si se evitan esos tres errores, el 80 por ciento del trabajo ya está resuelto”, afirma Bollini en el artículo original.



Como medidas adicionales de mantenimiento, la experta sugiere la fertilización cada 30 a 45 días en la temporada activa, una poda anual para descartar ramas débiles y el uso de acolchado orgánico para proteger las raíces.



Ante temperaturas extremas, acercar las macetas a las paredes o cubrirlas con tela térmica puede ser la diferencia que defina la supervivencia del árbol. En caso de plagas, el uso de agua con jabón blanco es la primera línea de defensa recomendada.