5 ideas creativas para activar tu Yellow Day en casa️
El 20 de junio se celebró el Yellow Day, el día más feliz del año. En contraposición al Blue Monday, la psicología del color nos dice que el amarillo simboliza optimismo, diversión y creatividad. Esta fecha y el feriado por el Año Nuevo Andino son la excusa perfecta para pausar la rutina y recargar energías con amigos o en familia. Aquí tienes cinco proyectos prácticos y dinámicos para diseñar tu propia dosis de felicidad.
1 Laboratorio de Elixires Cítricos
¿Qué necesitas? Limones, mandarinas o limas; hojas de menta o albahaca fresca; agua gasificada, hielo y endulzante al gusto.
La dinámica: Monten una barra de bebidas en la cocina. El reto es que cada miembro de la familia diseñe su propia combinación de “elixir del buen humor”. Jueguen a machacar las hierbas, exprimir los cítricos y decorar los vasos con rodajas flotantes. Al final, bauticen cada creación con un nombre divertido y hagan un brindis colectivo.
2 Lienzo Colectivo: Expresión sin Reglas
¿Qué necesitas?: Una cartulina grande (o un lienzo económico), pinceles, esponjas y pintura acrílica o témperas en diferentes tonalidades de amarillo y blanco.
La dinámica: Olvídense de buscar un dibujo perfecto; el objetivo aquí es la arteterapia. Pongan música enérgica de fondo y dejen que cada quien pinte trazos libres, formas o texturas que asocien con el optimismo. Pueden usar las manos, estampar objetos o mezclar los tonos directamente sobre el papel. El resultado será un cuadro abstracto lleno de energía para colgar en casa.
3 La Cápsula del Tiempo Positiva
¿Qué necesitas?: Un frasco de vidrio reciclado, cintas o marcadores amarillos, y pequeños trozos de papel del mismo color.
La dinámica: Decoren el frasco juntos para convertirlo en el “Contenedor de Luz”. Cada participante debe escribir en tres papeles sus recuerdos más felices de la infancia o momentos divertidos vividos juntos este año. Doblen los papeles y guárdenlos en el frasco. El pacto familiar es cerrarlo y no abrirlo hasta el próximo día gris de invierno, cuando necesiten un recordatorio inmediato de por qué vale la pena sonreír.
4 Velas Caseras con “Vibe” Solar
¿Qué necesitas?: Restos de velas viejas o cera de soja, esencias aromáticas (vainilla, limón o coco), colorante amarillo para cera y frascos pequeños de vidrio.
La dinámica: Derretir la cera a baño María (con supervisión si hay niños) es un proceso manual sumamente relajante. Añadan el colorante amarillo y las esencias aromáticas que evoquen calidez. Coloquen la mecha en el frasco, viertan la cera templada y dejen enfriar. Cada vez que enciendan esa vela en casa, el aroma y la luz les recordarán la energía de este día.
5 El “Micro-Vibe” o Rincón del Buen Humor
¿Qué necesitas?: Flores frescas (girasoles o retamas), cojines, mantas o impresiones de fotografías donde todos salgan sonriendo.
La dinámica: Elijan un rincón común de la casa que suela estar desordenado o apagado. Trabajen en equipo durante 15 minutos para transformarlo por completo. Limpien el espacio, coloquen un florero con flores amarillas, organicen los textiles y peguen las fotos alegres en la pared. Conviertan ese espacio en el lugar oficial para tomar el café, leer o charlar durante la semana.