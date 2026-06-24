5 ideas creativas para activar tu Yellow Day en casa️

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¡OH! Redacción
Publicado el 24/06/2026 a las 14h49
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El 20 de junio se celebró el Yellow Day, el día más feliz del año. En contraposición al Blue Monday, la psicología del color nos dice que el amarillo simboliza optimismo, diversión y creatividad. Esta fecha y el feriado por el Año Nuevo Andino son la excusa perfecta para pausar la rutina y recargar energías con amigos o en familia. Aquí tienes cinco proyectos prácticos y dinámicos para diseñar tu propia dosis de felicidad.

 

1 Laboratorio de Elixires Cítricos

¿Qué necesitas? Limones, mandarinas o limas; hojas de menta o albahaca fresca; agua gasificada, hielo y endulzante al gusto.

La dinámica: Monten una barra de bebidas en la cocina. El reto es que cada miembro de la familia diseñe su propia combinación de “elixir del buen humor”. Jueguen a machacar las hierbas, exprimir los cítricos y decorar los vasos con rodajas flotantes. Al final, bauticen cada creación con un nombre divertido y hagan un brindis colectivo.

 

2 Lienzo Colectivo: Expresión sin Reglas

¿Qué necesitas?: Una cartulina grande (o un lienzo económico), pinceles, esponjas y pintura acrílica o témperas en diferentes tonalidades de amarillo y blanco.

La dinámica: Olvídense de buscar un dibujo perfecto; el objetivo aquí es la arteterapia. Pongan música enérgica de fondo y dejen que cada quien pinte trazos libres, formas o texturas que asocien con el optimismo. Pueden usar las manos, estampar objetos o mezclar los tonos directamente sobre el papel. El resultado será un cuadro abstracto lleno de energía para colgar en casa.

 

3 La Cápsula del Tiempo Positiva

¿Qué necesitas?: Un frasco de vidrio reciclado, cintas o marcadores amarillos, y pequeños trozos de papel del mismo color.

La dinámica: Decoren el frasco juntos para convertirlo en el “Contenedor de Luz”. Cada participante debe escribir en tres papeles sus recuerdos más felices de la infancia o momentos divertidos vividos juntos este año. Doblen los papeles y guárdenlos en el frasco. El pacto familiar es cerrarlo y no abrirlo hasta el próximo día gris de invierno, cuando necesiten un recordatorio inmediato de por qué vale la pena sonreír.

 

4 Velas Caseras con “Vibe” Solar

¿Qué necesitas?: Restos de velas viejas o cera de soja, esencias aromáticas (vainilla, limón o coco), colorante amarillo para cera y frascos pequeños de vidrio.

La dinámica: Derretir la cera a baño María (con supervisión si hay niños) es un proceso manual sumamente relajante. Añadan el colorante amarillo y las esencias aromáticas que evoquen calidez. Coloquen la mecha en el frasco, viertan la cera templada y dejen enfriar. Cada vez que enciendan esa vela en casa, el aroma y la luz les recordarán la energía de este día.

 

5 El “Micro-Vibe” o Rincón del Buen Humor

¿Qué necesitas?: Flores frescas (girasoles o retamas), cojines, mantas o impresiones de fotografías donde todos salgan sonriendo.

La dinámica: Elijan un rincón común de la casa que suela estar desordenado o apagado. Trabajen en equipo durante 15 minutos para transformarlo por  completo. Limpien el espacio, coloquen un florero con flores amarillas, organicen los textiles y peguen las fotos alegres en la pared. Conviertan ese espacio en el lugar oficial para tomar el café, leer o charlar durante la semana.

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