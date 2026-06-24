De los afros de los 90 al minimalismo del 2026: La evolución de los peinados icónicos en la historia del fútbol

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Publicado el 24/06/2026 a las 15h12
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Con datos de Vogue México

A lo largo de las décadas, las Copas del Mundo y los torneos internacionales funcionan como una auténtica pasarela global donde los jugadores exhiben su talento, su personalidad y estilo.

Según un reciente análisis publicado por la revista Vogue México y Latinoamérica, la estética capilar en este deporte rexperimentó una transformación desde los años noventa hasta la antesala del Mundial 2026. A continuación, exploramos los looks que definieron épocas y marcaron a generaciones enteras de aficionados.

1 El volumen y la rebeldía latina de los años 90

La selección de Colombia fue pionera en demostrar que la personalidad podía desbordarse a través del cabello. Carlos “El Pibe” Valderrama inmortalizó su figura con un afro rubio y voluminoso que hoy es un símbolo indiscutible de la cultura pop deportiva, destaca Vogue. A su lado, el guardameta René Higuita rompió los moldes de sobriedad de su posición con una melena rizada e indomable.

Por su parte, México aportó su propia identidad estética en el Mundial de Francia 98 con Luis “El Matador” Hernández quien hizo de su largo cabello rubio una insignia de peligro en el área rival, mientras que el portero Jorge Campos acompañaba sus uniformes multicolores con un estilo capilar relajado.

Estos jugadores probaron que un buen look podía generar un sentido de pertenencia y nostalgia imborrable.

2 La autenticidad de los rizos inquebrantables

Existen peinados que sobreviven a las modas pasajeras y se instalan como marcas personales eternas. El cabello rizado es, sin duda, el mejor ejemplo.

El astro brasileño Ronaldinho encantó al mundo entero no solo con su magia y su característica sonrisa, sino con unos rizos libres que reflejaban la alegría pura de su estilo de juego. En esta misma línea de consistencia estética, el guardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa ha mantenido su reconocible melena china durante más de diez años y múltiples ciclos mundialistas, demostrando que la fidelidad a una imagen puede ser tan legendaria como una atajada histórica.

3 Redes sociales y la era de las crestas virales

Con la explosión del internet y las redes sociales, la imagen del futbolista cobró una nueva dimensión comercial y cultural. Las barberías comenzaron a replicar los cortes de los estadios a una velocidad vertiginosa. Neymar Jr. se erigió como el líder indiscutible de esta tendencia, experimentando sin miedo con colores, texturas, flequillos y decoloraciones en cada temporada.

Simultáneamente, el mediocampista chileno Arturo Vidal construyó su identidad de “guerrero” implacable a través de una cresta mohicana perfectamente delineada, un look imposible de ignorar que potenció su relevancia mediática.

4 La nueva era de la sofisticación

A medida que el ecosistema del fútbol se prepara para la Copa del Mundo 2026, los códigos de estilo han dado un giro radical. Atrás van quedando las extravagancias estridentes para dar paso a una estética que prioriza el “lujo silencioso” y la naturalidad.

Figuras representativas de esta nueva generación, como el brasileño Vinícius Jr. y el delantero mexicano Santiago Giménez, apuestan por cortes mucho más pulidos, limpios y sofisticados. A través de desvanecidos precisos (fades) y texturas cuidadas, estos atletas reflejan una masculinidad moderna donde la discreción, el cuidado personal y la elegancia son las nuevas reglas del juego.

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