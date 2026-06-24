La “sentadilla asiática”: un indicador de movilidad articular y su impacto en la salud a largo plazo

Con datos de BBC Español

La pérdida de habilidades motrices básicas en la actualidad pone de relieve la importancia de ejercicios cotidianos para garantizar la independencia física en la vejez.*



Según detalla la periodista Esther Kahumbi en su artículo titulado “Por qué dominar la ‘sentadilla asiática’ es clave para nuestra salud”, publicado originalmente por el medio británico BBC News, la capacidad de realizar una sentadilla profunda va mucho más allá de una anécdota cultural o un reto viral en internet. En realidad, se posiciona como un elemento crucial para mantener la funcionalidad del cuerpo y la independencia motriz a lo largo de la vida.

Estilos de vida y la pérdida de movilidad



En vastas regiones de Asia, como China y Japón, la sentadilla completa es una postura de descanso natural y cotidiana. Las personas aguardan el transporte público, comen o socializan manteniendo los talones firmemente apoyados en el suelo, las rodillas completamente flexionadas hacia afuera y el torso erguido. Sin embargo, en los países occidentales, este movimiento resulta complejo e incluso inalcanzable para muchos adultos, quienes a menudo pierden el equilibrio, caen hacia atrás o necesitan apoyarse en la pared al intentarlo.



El reportaje publicado en BBC News destaca que el diseño del estilo de vida moderno —caracterizado por el uso constante de sillas, sillones y retretes elevados— reduce drásticamente la necesidad de agacharse hasta el suelo en el día a día. El profesor Christopher Powers, especialista en movimiento humano de la Universidad del Sur de California citado en el texto original, resume este fenómeno con una premisa clara: “Si no lo usas, lo perderás”. La falta de práctica diaria contribuye directamente a la disminución de la fuerza y la flexibilidad articular con el paso del tiempo.

Beneficios biomecánicos de la sentadilla profunda



A diferencia de la sentadilla básica popularizada en las rutinas de gimnasio (donde los muslos quedan paralelos al suelo), la variante profunda exige una biomecánica más compleja. Según los fisioterapeutas y expertos en movimiento consultados por Kahumbi, esta postura requiere un rango de flexibilidad significativamente mayor en tres áreas críticas: caderas, rodillas y tobillos.



Mantener la capacidad de realizar este estiramiento extenso reporta ventajas comprobadas para la salud física:



- Aumento de la flexibilidad y movilidad: Preserva y estimula el rango de movimiento natural de las articulaciones inferiores.



- Reducción de dolencias crónicas: Ayuda a mitigar y prevenir el dolor de espalda baja.



- Garantía de independencia:Facilita la autonomía funcional en la tercera edad, previniendo accidentes derivados de la falta de control corporal.



Matt Hsu, entrenador especializado en movilidad entrevistado por BBC News, señala que aunque el término “sentadilla asiática” es el más popular, la postura es inherente al ser humano y es practicada de forma cotidiana en países eslavos y diversas regiones de África. Hsu ilustra la urgencia de mantener esta habilidad recordando el caso de su propio padre, quien tras sufrir una caída tuvo que depender de una ambulancia al no poseer la fuerza y movilidad necesarias para levantarse del suelo por sí mismo.

Advertencias médicas



A pesar de sus innegables ventajas, la readaptación a la sentadilla profunda debe abordarse con precaución, por lo que los especialistas advierten contra la adopción repentina o agresiva de esta postura, ya que forzar el cuerpo sin la preparación adecuada puede derivar en lesiones graves. Para quienes deseen recuperar esta destreza, se aconseja un entrenamiento gradual:



1. Uso de soportes: Utilizar muebles, como sillas o encimeras, para mantener el equilibrio.



2. Progresión controlada: Bajar únicamente hasta el punto donde no se experimente dolor ni incomodidad.



3. Constancia: Repetir el movimiento diariamente para permitir que las articulaciones cedan de forma segura con el paso de las semanas.



El artículo de Esther Kahumbi en la BBC concluye en que la sentadilla profunda no debe considerarse un estándar universal u obligatorio. Deben considerarse factores como la edad, la longitud de los fémures, el historial de lesiones (especialmente en rodillas o espalda) y la estructura de la cadera determinan la capacidad individual para lograr la postura perfecta.



En el ámbito clínico y fisioterapéutico, el objetivo principal no radica en que un paciente logre sentarse a escasos centímetros del suelo, sino en que mantenga la fuerza y el control gravitacional necesarios para moverse de forma independiente frente a los desafíos del envejecimiento.