Bolivia y China reivindican la paz y la cooperación en el 99° aniversario del Ejército Popular de Liberación chino

Bolivia y China reafirmaron su compromiso con la paz, la cooperación internacional y el fortalecimiento de sus vínculos en materia de defensa durante la conmemoración del 99º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, en un acto celebrado en La Paz en el que autoridades militares y civiles de ambos países coincidieron en destacar el diálogo, el respeto mutuo y la estabilidad como pilares de la relación bilateral.



La ceremonia, organizada por la Embajada de China en Bolivia, reunió, hace una semana, a autoridades del Gobierno boliviano, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, diputados, senadores, representantes del cuerpo diplomático, medios de comunicación y agregados militares acreditados en el país.



El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros, transmitió el saludo del comandante en jefe de la institución castrense y felicitó al pueblo y al Ejército chino por un nuevo aniversario de una fuerza militar que, según afirmó, “ha demostrado a lo largo de casi un siglo una vocación de servicio, soberanía, disciplina y compromiso con el desarrollo de su nación”.



Por su parte, el agregado de Defensa de la Embajada de China en Bolivia, coronel superior Liu Haitao, reafirmó que las Fuerzas Armadas chinas mantienen una política de defensa de carácter estrictamente defensivo y que su país continuará promoviendo la cooperación internacional como instrumento para preservar la paz y la estabilidad mundial.