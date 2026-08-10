San Juan de Dios incorpora la estimulación magnética transcraneal para tratar cuadros neuropsiquiátricos complejos

Con el objetivo de ampliar las alternativas terapéuticas para pacientes que no logran una recuperación satisfactoria mediante tratamientos convencionales, el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios (IPSJD) de Cochabamba anunció la implementación de su nueva Unidad de Neuromodulación, incorporando la tecnología de Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), un avance de vanguardia en la salud mental y la neurología a nivel nacional.



El responsable de la nueva unidad, Diego Cassia, explicó a Los Tiempos que la neuromodulación es una rama científica que cuenta con casi cinco décadas de desarrollo e investigación. Desde 2008, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) comenzó a aprobar protocolos de EMT para el abordaje de trastornos neuropsiquiátricos, psiquiátricos y neurológicos que presentan respuesta parcial a la farmacoterapia o a la psicoterapia habitual, mencionó.



“El Instituto Psiquiátrico suele ser un centro de referencia a nivel nacional al que llegan casos complejos de todo el país. Aunque la mayoría de los pacientes logra estabilizarse con el tratamiento farmacológico y el seguimiento psicoterapéutico tradicional, existe un porcentaje que no alcanza una remisión completa. La Estimulación Magnética Transcraneal entra precisamente en ese punto para potenciar la neuroplasticidad cerebral y mejorar su calidad de vida a largo plazo”, afirmó Cassia.

alcance terapéutico



La torre de EMT adquirida por el IPSJD -proveniente de Rusia y que requiere una capacitación especializada para su calibración y aplicación- posiciona al instituto como el único centro en el medio local que dispone de esta tecnología específica para estimulación transcraneal.



El tratamiento se basa en la emisión de campos magnéticos que estimulan zonas específicas del cerebro, favoreciendo la reorganización neuronal. Entre las patologías psiquiátricas con mayor indicación se encuentra la depresión resistente o profunda.



Según estadísticas globales, una de cada cuatro personas experimentará un episodio depresivo a lo largo de su vida; de ese universo, cerca del 5 por ciento no responde a los esquemas farmacológicos y psicoterapéuticos convencionales.



En el ámbito de la neurología y la neuropsiquiatría, la EMT ofrece alternativas para el manejo de síntomas motores en enfermedades crónicas y degenerativas como el Parkinson, ayudando a reducir la rigidez y los dolores musculares. Asimismo, resulta de utilidad en cuadros secundarios derivados de lesiones cerebrales o traumatismos craneoencefálicos, donde se busca que áreas sanas del cerebro asuman funciones mermadas.

Un procedimiento complementario e integral



El especialista aclaró que la Estimulación Magnética Transcraneal no sustituye la medicación ni la psicoterapia, sino que actúa como un tratamiento complementario y no invasivo.



El protocolo de atención iniciará mediante la derivación de profesionales de la salud o la evaluación directa en la unidad. Tras un diagnóstico psiquiátrico individualizado, se establecerá un ciclo inicial de sesiones, seguido de evaluaciones periódicas para determinar etapas de mantenimiento o el alta gradual. En ciertos casos con respuesta clínica altamente favorable, el médico tratante podrá valorar la reducción progresiva de los psicofármacos.



“Buscamos ofrecer un abordaje integral que involucre las distintas especialidades del instituto, desde psiquiatría y psicología hasta neurología. La tecnología debe ir siempre acompañada de un seguimiento interdisciplinario”, enfatizó el profesional.



Puesta en marcha y atención nacional



El equipo se encuentra instalado en los ambientes del IPSJD y en etapa final de acondicionamiento técnico. Se prevé que el servicio comience a atender pacientes formalmente a partir del 20 de agosto.



En tanto, la institución mantiene habilitado su servicio de emergencias las 24 horas del día, los siete días de la semana, para recibir derivaciones y consultas de todo el territorio nacional. Con esta incorporación, el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios refuerza su liderazgo en el área de la salud mental en Bolivia.