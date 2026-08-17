La moda de los años 70 resurge en 2026: El regreso de los pantalones acampanados

Con datos de Vogue

El retorno de los pantalones acampanados, un ícono de la década de los años 70 por su característica silueta que se ensancha desde la rodilla hasta el ruedo, reapareció con una estética centrada en la fluidez y la amplitud del botapié, según reporta Vogue México y Latinoamérica.



Registros recientes de street style analizados por la mencionada publicación especializada en moda indican que la tendencia se orienta hacia la complementación con blusas distinguidas para lograr conjuntos armónicos.



Las propuestas abarcan una variedad de estilos, desde opciones casuales con diseños asimétricos hasta alternativas más formales que emplean blusas drapeadas. A continuación, se describen las principales combinaciones observadas por los expertos para esta temporada:

Combinación con blusas largas y asimétricas



Una de las tendencias observadas es el uso de blusas largas, otra pieza retro que resurge, en esta ocasión asociada a los años 2000. Tradicionalmente consideradas informales, estas blusas se presentan ahora en colores neutros, encajes y texturas satinadas. Vogue México señala que la apuesta por blusas largas con pantalones acampanados puede integrarse en conjuntos que incluyen zapatos de tacón peep toe y blazers.



Por otro lado, si se busca potenciar el dinamismo del atuendo, los diseños de blusas asimétricas surgen como una opción estratégica.



Estos diseños presentan una caída que acompaña el largo del pantalón, lo que puede contribuir a estilizar la figura y evitar que la silueta se perciba acortada por el volumen del botapié. Accesorios como cinturones y collares largos suelen complementar esta estética específica.

Blusas drapeadas y de mangas abombadas



Retomando referentes setenteros, se observa la combinación de estos pantalones con blusas de mangas abombadas, donde un mayor volumen en las mangas refuerza la propuesta de estilo. Este conjunto se suele complementar con zapatillas y bolsos en colores contrastantes.



Para quienes prefieren una estética con menos elementos visuales, el uso de pantalones acampanados de tiro alto con blusas drapeadas se perfila como la opción recomendada. En estos casos, se puede incorporar un corsé a tono o una pañoleta a modo de cinturón.



En cuanto al calzado para esta combinación, las bailarinas aportan un toque romántico y cómodo, mientras que los botines de tacón negros añaden formalidad.

Ubicación del color base y blusas halter



Finalmente, se identificó el uso del color “Cloud Dancer”, una tonalidad específica de blanco, como base popular que permite jugar con brillos, estampados o modelos de blusas más atrevidos. Un ejemplo de esto es la combinación de pantalones acampanados con blusas halter lisas en tonalidades pastel, como azul, verde o rosa.



Para lograr un ensamble construido visualmente, los expertos consultados por Vogue México recomiendan llevar el pantalón a juego con el calzado, y si se desea un toque impredecible, se puede añadir un bolso en un color opuesto en el círculo cromático.