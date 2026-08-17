Riesgos domésticos 8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina

Con datos de Infobae

El papel de cocina es uno de los recursos desechables más utilizado en las tareas de limpieza del hogar debido a su inmediatez y capacidad de absorción ante derrames puntuales. No obstante, una reciente revisión de prácticas de higiene doméstica señala que su uso habitual no es adecuado para diversas superficies delicadas, donde puede provocar microarañazos o dejar rastros visible de pelusa.



Según un artículo publicado por Infobae titulado “8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina”, la composición de estos productos, fabricados a partir de pulpa de madera, resulta abrasiva para acabados sensibles.



La nota periodística indica que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) promueven la reducción de residuos de un solo uso, un criterio que refuerza la conveniencia de optar por alternativas lavables y reutilizables, preferentemente paños de microfibra o algodón, para conservar la integridad de ciertos bienes domésticos.



Por tanto, la elección del utensilio de limpieza debe considerar no solo la capacidad de absorción, sino también la protección de acabados y la reducción de desechos. Es así que el artículo detalla ocho casos específicos en los que conviene evitar el uso de papel de cocina.



1. En primer lugar, Infobae destaca las pantallas electrónicas. Dispositivos como televisores, computadoras portátiles y teléfonos celulares poseen superficies sensibles que pueden sufrir marcas finas y acumular restos de fibras por el uso repetido de papel de cocina.



La alternativa sugerida es un paño de microfibra específico para electrónica, alineándose con las recomendaciones de la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre la limitación de residuos en superficies delicadas.



2. En segunda instancia se encuentran las superficies de madera, tales como mesas o estantes. La pulpa de madera del papel tiende a desplazar el polvo en lugar de retirarlo con eficacia, pudiendo además dejar fragmentos atrapados en la veta si el acabado es irregular. El American Cleaning Institute recomienda en su lugar plumero lavable o paños de microfibra que retengan las partículas de suciedad.



3. Otro objeto delicado señalado son los anteojos, incluyendo lentes recetados, de sol o de seguridad. El papel de cocina puede generar rayas diminutas y desprender fibras en los cristales.



La American Academy of Ophthalmology aconseja limpiar los anteojos con agua tibia, una pequeña cantidad de jabón suave y un paño de microfibra limpio, lo cual protege también los recubrimientos especiales de los lentes actuales.



4. Respecto a ventanas y espejos, aunque es común el uso de papel absorbente, este suele requerir varias hojas y deja frecuentemente marcas de pelusa adheridas al cristal. El artículo de Infobae sugiere una combinación de escobilla de goma y paño de microfibra, un método reutilizable respaldado por la International Sanitary Supply Association (ISSA) para mejorar el acabado y reducir residuos.



5. El acero inoxidable de electrodomésticos como heladeras u hornos es el quinto elemento de la lista. Si bien el papel sirve para emergencias, el frotado habitual puede opacar el acabado, especialmente si se hace en sentido contrario a la veta del material.



La National Sanitation Foundation (NSF) enfatiza la necesidad de utensilios adecuados, por lo que se recomienda un paño de algodón suave o de microfibra para limpiar y pulir.



6. La vajilla y copas pintadas a mano también exigen un trato cuidadoso. Según la fuente, el papel de cocina puede rayar la superficie e incluso afectar la pintura artesanal si se ejerce demasiada presión en el secado. Ante la importancia de preservar bienes artesanales, resaltada por la Unesco, la práctica doméstica segura consiste en usar paños de algodón suaves.



7. Asimismo, el cuero en zapatos, sillones o bolsos puede tolerar una limpieza rápida frente a suciedad puntual, pero no debe tratarse habitualmente con papel de cocina. El Leather and Hide Council of America y fabricantes especializados sugieren paños suaves para aplicar limpiadores y acondicionadores, siendo el procedimiento habitual el retiro de polvo con microfibra o algodón y un posterior lustrado con otro paño limpio.



8. Finalmente, el artículo menciona que los anillos, collares o aros pueden resultar opacados en su terminación por la textura del papel, y restos de este pueden quedar enganchados. Se recomienda métodos compatibles con cada materia o microfibra como la opción segura.