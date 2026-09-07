47 países, 800 parejas y dos noches: así cerró el Mundial de Tango 2026

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XINHUA
Publicado el 07/09/2026 a las 16h40
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Una pareja de Argentina se adjudicó la edición número 24 del Campeonato Mundial de Tango en la versión escenario, categoría en que la tradicional danza del Río de la Plata ofrece un espectáculo visual único, a partir de espectaculares y sofisticadas coreografías.

El binomio integrado por Nicolás Schell y Nair Schinca se ubicó por delante de otras 19 parejas, tras recibir el voto del público y de un jurado especializado, durante una velada que se llevó a cabo la noche del miércoles en el emblemático teatro Gran Rex, a metros del icónico Obelisco porteño, con entradas agotadas.

“Estamos felices y emocionados. El Festival fue maravilloso este año, todos los años la pasamos súperbien, pero este año hubo un alto nivel de bailarines, así que estamos felices de haber podido tener este logro”, dijo la ganadora a Xinhua, mientras que su compañero de baile agregó que “es como un sueño, estamos felices y agradecidos”.

La definición completó el cuadro de ganadores del certamen, que la noche del martes había coronado a Lucas Gauto, de Argentina, y a Naima Gerasopoulou, de Grecia, en la categoría Tango Pista, que se caracteriza por respetar el estilo popular y tradicional del género.

Gerasopoulou contó en declaraciones a Xinhua que soñó con la consagración “durante estos 10 años que bailamos juntos. Ahora se nos dio y la verdad es que todavía no lo puedo creer”.

“Es una alegría enorme, un sueño cumplido y mucha responsabilidad también, porque somos ahora los portadores del tango argentino. Es una responsabilidad que esperamos cumplir”, dijo la bailarina oriunda de Atenas, la capital de Grecia, donde reside junto a Lucas.

Por su parte, Aldo Romero y Marcela Pilatti, de Buenos Aires, se impusieron en la categoría Tango de Pista senior para mayores de 55 años.

La final de Tango Escenario tuvo la participación especial del cantante de tangos Raúl Lavié junto a su Quinteto y una presentación de “Ellas son tango”, espectáculo con la actriz y bailarina Andrea Ghidone, que rinde homenaje a las mujeres que marcaron la historia del género.

En la final de Tango de Pista se presentó Milagros Amud junto a su trío y se realizó un homenaje a María Nieves, dirigido por Silvia Toscano, en el que cinco parejas recrearon la emblemática coreografía que la legendaria bailarina presentó en las finales del Mundial de Baile en 2010 y 2012.

“Hoy cerramos el Mundial de Tango en la capital mundial del tango. Es un patrimonio enorme de Buenos Aires, de su cultura, que impulsa su desarrollo turístico y económico. Este patrimonio es de la humanidad y es un orgullo cuidarlo y que siga creciendo”, sostuvo el Jefe de Gobierno (alcalde), Jorge Macri.

Por su parte, la ministra de Cultura de la capital argentina, Gabriela Ricardes, expresó que “esta edición confirmó que Tango BA crece en cantidad, en calidad y, sobre todo, en generación de sentido para la ciudad”.

Ricardes recordó que durante dos semanas, más de 2.000 artistas hicieron que Buenos Aires volviera a vivir y respirar tango en 50 sedes de 34 barrios.

“El festival muestra que el tango es una cultura viva, en diálogo permanente con su historia, que se renueva a través del trabajo de músicos, bailarines y creadores, y llega a públicos diversos”, aseveró.

Con dirección artística de Gustavo Mozzi, Tango BA Festival y Mundial 2026, desplegó desde el 19 de agosto y hasta el miércoles más de 150 conciertos y espectáculos, además de clases de danza, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones, muestras y una feria de productos.

En la edición número 24, la competencia de Tango BA Festival y Mundial tuvo más de 800 parejas inscritas de 47 países y regiones.

Las instancias preliminares se desarrollaron entre febrero y julio en 26 ciudades de Argentina y el mundo, mientras que las rondas clasificatorias, los cuartos de final y las semifinales tuvieron lugar en la Usina del Arte, un recinto cultural ubicado en la zona sur de Buenos Aires.

Un total de 60 parejas llegó a las finales realizadas en el teatro Gran Rex, 40 en Tango de Pista y 20 en Tango Escenario, en una propuesta que se despide así hasta el año próximo y que celebró durante dos semanas la danza, la entrega y el talento que hacen del tango un arte universal.

El tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009 por un comité intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al aceptar una propuesta conjunta de Argentina y Uruguay.

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