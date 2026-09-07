Horóscopo de septiembre 2026: días clave, movimientos planetarios y qué esperar este mes

Con datos de Vogue

El panorama astrológico de septiembre de 2026 se perfila como una etapa de transición estratégica, caracterizada por la búsqueda de estabilidad a largo plazo y el cierre de la temporada de eclipses.



De acuerdo con el análisis publicado por la revista especializada Vogue México, el noveno mes del año reúne configuraciones planetarias orientadas a transformar planes e ideas en proyectos formales y sostenibles.



El mes inicia bajo la influencia del trígono de fuego entre Júpiter en Leo y Saturno en Aries, un aspecto que, según el reporte, favorece la formalización de acuerdos laborales, iniciativas creativas y reestructuraciones vinculares.

El 10 de septiembre: punto de inflexión del mes



Vogue remarca el jueves 10 de septiembre como la jornada de mayor concentración de tránsitos significativos:



Ingreso de Venus en Escorpio: Marca la antesala de su fase retrógrada (prevista para iniciar formalmente el 3 de octubre). Este recorrido preliminar anticipa revisiones en temas vinculados a finanzas, acuerdos personales y relaciones afectivas.



Mercurio en Libra: Permanece en este signo hasta el 30 de septiembre, propiciando un entorno favorable para la diplomacia, las negociaciones y la resolución de conflictos a través del diálogo equitativo.



Luna nueva en Virgo: Da por finalizada oficialmente la temporada de eclipses, abriendo una ventana orientada a ordenar rutinas y redefinir prioridades prácticas.



Urano retrógrado en Géminis: Inicia un proceso de ajuste en áreas vinculadas a la comunicación, ideas y procesos de cambio.

Segunda quincena: culminaciones y movimiento



Hacia la mitad del mes, el 15 de septiembre, Neptuno en Aries forma un sextil con Plutón en Acuario, un aspecto que el medio describe como propicio para replantear aspiraciones colectivas y modelos de futuro. Dos días más tarde, el 17 de septiembre, Quirón retrógrado reingresa en Aries para culminar un ciclo de aprendizaje activo desde 2018, cuya vigencia se extenderá hasta abril de 2027.



La recta final de septiembre contempla dos hitos adicionales: la Luna llena en Aries del 26 de septiembre, asociada a momentos de conclusión, revelaciones o decisiones inaplazables; y el ingreso de Marte en Leo el 27 de septiembre, tránsito que dinamiza la acción y anticipa un cierre de mes marcado por el impulso productivo.



Según concluye Vogue México, el valor central de este ciclo radica en procesar las transformaciones dejadas por los eclipses recientes y sentar bases concretas sobre un nuevo escenario personal y profesional.