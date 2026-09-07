Horóscopo de septiembre 2026: días clave, movimientos planetarios y qué esperar este mes

Actualidad
Publicado el 07/09/2026 a las 15h48
ESCUCHA LA NOTICIA

Con datos de Vogue

El panorama astrológico de septiembre de 2026 se perfila como una etapa de transición estratégica, caracterizada por la búsqueda de estabilidad a largo plazo y el cierre de la temporada de eclipses.

De acuerdo con el análisis publicado por la revista especializada Vogue México, el noveno mes del año reúne configuraciones planetarias orientadas a transformar planes e ideas en proyectos formales y sostenibles.

El mes inicia bajo la influencia del trígono de fuego entre Júpiter en Leo y Saturno en Aries, un aspecto que, según el reporte, favorece la formalización de acuerdos laborales, iniciativas creativas y reestructuraciones vinculares.

El 10 de septiembre: punto de inflexión del mes

Vogue remarca el jueves 10 de septiembre como la jornada de mayor concentración de tránsitos significativos:

Ingreso de Venus en Escorpio: Marca la antesala de su fase retrógrada (prevista para iniciar formalmente el 3 de octubre). Este recorrido preliminar anticipa revisiones en temas vinculados a finanzas, acuerdos personales y relaciones afectivas.

Mercurio en Libra: Permanece en este signo hasta el 30 de septiembre, propiciando un entorno favorable para la diplomacia, las negociaciones y la resolución de conflictos a través del diálogo equitativo.

Luna nueva en Virgo: Da por finalizada oficialmente la temporada de eclipses, abriendo una ventana orientada a ordenar rutinas y redefinir prioridades prácticas.

Urano retrógrado en Géminis: Inicia un proceso de ajuste en áreas vinculadas a la comunicación, ideas y procesos de cambio.

Segunda quincena: culminaciones y movimiento

Hacia la mitad del mes, el 15 de septiembre, Neptuno en Aries forma un sextil con Plutón en Acuario, un aspecto que el medio describe como propicio para replantear aspiraciones colectivas y modelos de futuro. Dos días más tarde, el 17 de septiembre, Quirón retrógrado reingresa en Aries para culminar un ciclo de aprendizaje activo desde 2018, cuya vigencia se extenderá hasta abril de 2027.

La recta final de septiembre contempla dos hitos adicionales: la Luna llena en Aries del 26 de septiembre, asociada a momentos de conclusión, revelaciones o decisiones inaplazables; y el ingreso de Marte en Leo el 27 de septiembre, tránsito que dinamiza la acción y anticipa un cierre de mes marcado por el impulso productivo.

Según concluye Vogue México, el valor central de este ciclo radica en procesar las transformaciones dejadas por los eclipses recientes y sentar bases concretas sobre un nuevo escenario personal y profesional.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
2
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
3
Suman seis los muerto en cuartel de Viacha y hay 11 personas desaparecidas
4
Plantean ajustar el mecanismo de censura en la Asamblea Legislativa
5
Oruro, escenario de una historia desgarradora de violencia sexual

Lo más compartido

1
Estrecho de Magallanes: ¿el Ormuz latinoamericano?
2
Oruro, escenario de una historia desgarradora de violencia sexual
3
Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas
4
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
5
Cepal proyecta crecimiento mínimo para Bolivia de 0,5% e informalidad

Más en Actualidad

31/08/2026
Del escenario rural al “glamour” global: la revolución estética con la que Dolly Parton transformó el country
Apunte. A través del brillo, el volumen y la sastrería western, la artista consolidó una identidad visual que desafió la sobriedad del género y redefinió el...
Ver más
31/08/2026
Impacto del eclipse lunar de agosto en el amor: qué proyecta la astrología para cada signo
Ver más
Dato. Especialistas en dermatología advierten que un descanso insuficiente interrumpe la regeneración celular nocturna, altera la producción hormonal y acelera los signos del envejecimiento prematuro.
Ver más
31/08/2026
Los 7 efectos que sufre la piel al dormir menos de siete horas
dato. Los estudios botánicos registraron 534 especies de plantas vasculares, entre ellas 14 endémicas de Bolivia y 44 amenazadas. El hallazgo de Angelonia perennis y el redescubrimiento de...
Ver más
31/08/2026
El Kaa-Iya revela una planta nueva para Bolivia y redescubre un cactus en peligro de extinción
Ver más
31/08/2026
5 formas de vivir la solidaridad en familia
Ver más
31/08/2026
Juegos Mundiales de Robots Humanoides cierra en China, con más de 2.000 robots
En Portada
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha
Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el pasado 4 de septiembre. Su familia exige...
vista
07/09/2026 País
"Los cadáveres están irreconocibles": El calvario de los padres que buscan a sus hijos en Viacha
Los padres de los jóvenes desaparecidos tras las explosiones en Viacha enfrentan un viacrucis ante la falta de información oficial y la condición de los...
vista
07/09/2026 País
Paz anuncia "retorno económico" para familias de fallecidos de las explosiones en Viacha
El presidente Rodrigo Paz anunció "retorno económico" y otras medidas de apoyo para las familias de las víctimas de las explosiones registradas en el...
vista
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para representar a Bolivia en la categoría de...
vista
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro Quisbert Vega, fue hallado sin vida tras...
vista
07/09/2026 Economía
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
Ejecutivos del Banco Central de (BCB) aseguran que los episodios de alta inflación se encuentran estrechamente relacionados con un aumento de la “pobreza...
vista
Actualidad
El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro...
Ver más
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
Los padres de los jóvenes desaparecidos tras las explosiones en Viacha enfrentan un viacrucis ante la falta de...
Ver más
07/09/2026 País
"Los cadáveres están irreconocibles": El calvario de los padres que buscan a sus hijos en Viacha
Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el...
Ver más
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha
El presidente Rodrigo Paz anunció "retorno económico" y otras medidas de apoyo para las familias de las víctimas de las...
Ver más
07/09/2026 País
Paz anuncia "retorno económico" para familias de fallecidos de las explosiones en Viacha
Deportes
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de...
Ver más
06/09/2026 Fútbol
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Tendencias
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Doble Click
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para...
Ver más
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar...
Ver más
07/09/2026 Cultura
Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención
Durante casi tres años, Coyote vs. Acme parecía destinada a convertirse en una de las películas que Hollywood nunca...
Ver más
06/09/2026 Cine
Coyote vs. Acme: Ésta es la historia de la película que por fin llegó a los cines
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'