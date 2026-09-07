Qué es el ‘Eye-maxxing’ y cómo aplicar la colorimetría al maquillaje de ojos según cada tonalidad de iris

Datos de Vogue

El sector de la belleza en plataformas digitales consolidó en 2026 al Eye-maxxing como una de sus corrientes principales. Lejos de exigir destrezas complejas o cosméticos inaccesibles, este método propone algo más directo: utilizar las leyes ópticas del contraste para resaltar el tono natural del iris, según un análisis de la revista especializada Vogue México.



A diferencia de las tendencias pasajeras de redes sociales, el fundamento detrás de esta práctica no es nuevo. La publicación señala que su base teórica proviene de los estudios sobre el círculo cromático formulados a mediados del siglo XX por Johannes Itten en la Escuela Bauhaus.



Diseñado originalmente para las artes visuales, este modelo cromático migró paulatinamente a la cosmética profesional. En la actualidad, su lógica no solo se aplica para neutralizar rojeces o emparejar la tez, sino como una herramienta estratégica para dirigir el foco visual hacia los ojos.

Las dos fórmulas del círculo cromático



La técnica descrita por Vogue México se apoya en dos esquemas de relación de color:



Colores complementarios (opuestos): Se ubican frente a frente en la rueda cromática. Al combinarse generan el máximo contraste visual e intensifican la luminosidad del iris.



Colores análogos (adyacentes): Están situados uno al lado del otro. Comparten bases pigmentarias similares, lo que produce un resultado armónico, sutil y uniforme.

Guía práctica: qué tonos usar según tu color de iris



La traducción de estos principios al maquillaje cotidiano depende de la tonalidad exacta de cada mirada:

1 Ojos café, avellana y miel



Al no figurar el color café de forma pura en la rueda cromática tradicional, se toma como referencia su base anaranjada:



Para una mirada profunda y cálida (tonos análogos): Sombras en gamas doradas, bronce, chocolate y terracota. Se pueden intensificar delineando la línea de agua con un lápiz burdeos.



Para el máximo contraste (tonos complementarios): El azul —en especial tonos cobalto o marinos— es el opuesto directo del marrón. Un delineado sutil o un toque de sombra en este tono genera un impacto inmediato.

2 Ojos azules



El mecanismo funciona de manera inversa al iris marrón, buscando calidez para generar contraste:



Para destacar el iris (tonos complementarios): Sombras café, durazno, naranja suave y champaña. Estos tonos cálidos hacen que el azul se perciba más claro y brillante.



Para un acabado monocromático (tonos análogos): Paletas frías con tonos lavanda, gris y azul marino, complementadas con un punto de luz plateado en el lagrimal y máscara de pestañas negra.

3 Ojos verdes



La clave para esta tonalidad radica en apoyarse en pigmentos con base rojiza o violeta:



Para encender el color (tonos complementarios): Sombras rosas, lilas, ciruelas, vinos, terracotas y borgoñas. La oposición cromática resalta de inmediato los matices claros del iris.



Para un efecto integrado y elegante (tonos análogos): Tonos esmeralda, verde oliva y caqui. Como sugerencia editorial, un toque dorado al centro del párpado suma dimensión sin romper la armonía.