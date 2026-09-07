Santa Cruz se viste de alta costura con Bolivia Lujo Moda 2026

El evento Bolivia Lujo Moda, una pasarela de alta costura que se llevó adelante en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de la Gobernación de Santa Cruz, reunió el talento emergente nacional bajo la dirección de Diego Guillén, quien lidera esta plataforma desde 2016 con el respaldo de aliados del sector médico y empresarial.



El encuentro exhibió las colecciones de Verónica Zapata, Silvia Yucra Atelier, Rossy Socoré y Bellísima Couture de Raiza Bernal, junto a una propuesta conceptual inspirada en el sol y la luna a cargo de estudiantes de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA).



Más de 30 modelos, incluidas las ganadoras del Miss Bolivian Tropic 2026, dieron vida a este evento que abarcó la sostenibilidad mediante el reciclaje y la biodiversidad, la elegancia clásica y la feminidad contemporánea.