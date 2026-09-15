Bancomunidad celebra 30 años de historia, crecimiento y compromiso con Bolivia

El Banco PyME de la Comunidad S.A. (Bancomunidad), una entidad financiera con raíces cochabambinas, celebró 30 años de trayectoria reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de Bolivia, posicionándose como un banco cercano, sólido y especializado en acompañar el crecimiento de microempresarios, pequeñas y medianas empresas.



La historia de la institución comenzó en 1996 como Fondo de la Comunidad S.A. F.F.P., en la ciudad de Cochabamba, con el propósito de generar oportunidades para quienes impulsan la economía desde el trabajo, la producción y que son pieza clave en la economía. En 2014, dio un paso trascendental al convertirse en Banco PyME de la Comunidad S.A., iniciando una nueva etapa orientada a ampliar sus servicios y fortalecer su presencia en el mercado financiero nacional.



Hoy, treinta años después de aquel inicio, Bancomunidad celebra una historia construida junto a miles de clientes, colaboradores, accionistas y aliados que hicieron posible su sostenida expansión.



Un camino de éxito guiado bajo la dirección del Ing. Eduardo Valdivia, como presidente del Directorio, y del Lic. Samuel Rodríguez, como gerente general.