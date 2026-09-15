De lugares de paso a destinos en sí mismos: los aeropuertos más deslumbrantes del mundo

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Publicado el 15/09/2026 a las 10h48
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Con datos de NatGeo

Las salas de espera abarrotadas, el chequeo constante del reloj y las largas caminatas por el duty free forman parte del imaginario habitual de un aeropuerto. Sin embargo, un selecto grupo de terminales aéreas en el mundo ha logrado transformar esa experiencia en un espectáculo visual y arquitectónico.

Según una reciente selección publicada por el blog especializado Viajes National Geographic, existen seis aeropuertos globales donde el diseño, la naturaleza y la innovación convierten a la propia infraestructura en un motivo suficiente para viajar.

Desde cascadas gigantescas hasta cubiertas que emulan cadenas montañosas o dunas del desierto, estas son las obras maestras de la arquitectura aeronáutica destacadas por la publicación:

1 Aeropuerto Jewel Changi (Singapur)

Reconocido mundialmente y diseñado por Safdie Architects junto a Benoy en el interiorismo, alberga el Rain Vortex, la cascada interior más grande del planeta. Con 40 metros de altura y la capacidad de canalizar 38.000 litros de agua por minuto, la estructura está rodeada por un frondoso bosque de más de 200 especies vegetales. Su impacto es tal que cuenta con un acceso independiente para visitantes que acuden exclusivamente como atracción turística.

2 Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev (Bakú, Azerbaiyán)

Obra del estudio turco Autoban y acreedor del prestigioso premio Red Dot, este espacio destaca por sus icónicos “capullos” de madera de Ayous y acero revestidos en roble. La distribución de estas estructuras rompe con la frialdad habitual de una terminal de gran escala, ofreciendo un entorno cálido e inspirado en la hospitalidad tradicional del país.

3 Aeropuerto Internacional Lokapriya Gopinath Bordoloi (Guwahati, India)

Con la firma del estudio Nudes, la Terminal 2 (The Bamboo Orchids), estrenada en febrero de 2026, rinde homenaje a la biodiversidad del estado de Assam. El trazado del edificio sigue la corriente del río Brahmaputra y sus pilares recrean la flor kopou (orquídea de cola de zorro). Su propuesta estética y sostenible la hizo merecedora del Premio Internacional de Arquitectura 2025 y el Prix Versailles 2026.

4 Aeropuerto Internacional de Portland (Oregón, Estados Unidos)

Tras la remodelación liderada por ZGF Architects en agosto de 2024, la terminal destaca por un imponente techo de madera de 37.000 metros cuadrados. El material, obtenido de forma sostenible en bosques locales y tierras tribales, rinde tributo a los paisajes del noroeste del Pacífico. Además, integra un sistema geotérmico que redujo a la mitad el consumo energético del edificio.

5 Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado, Estados Unidos)

Inaugurado en 1995 y diseñado por Curtis W. Fentress, es el más extenso de Estados Unidos. Su silueta exterior es inconfundible: una cubierta de fibra de vidrio y teflón con picos blancos que evocan tanto las cumbres nevadas de las Montañas Rocosas como las carpas tradicionales de las naciones indígenas de la región.

6 Aeropuerto Internacional Hamad (Doha, Catar)

Diseñado por HOK International e inaugurado en 2014, ostenta un techo de acero inoxidable de 185.400 metros cuadrados cuya geometría simula las dunas del desierto. En su interior alberga el jardín tropical The Orchard y el famoso Lamp Bear, una escultura de oso de peluche gigante de siete metros de altura y 15 toneladas que se ha convertido en un ícono de la terminal.

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