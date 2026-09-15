Pekín se convierte en la capital mundial del diseño con el cierre de la Semana de la Moda

Con la presentación de las colecciones de las firmas Loolayy y Zhuziyu, concluyó el jueves la Semana de la Moda de China Otoño 2026, tras ocho días de exhibiciones, foros y actividades comerciales iniciados el pasado 3 de septiembre en la capital china.



Esta edición reunió a más de 220 marcas provenientes de cuatro continentes, informaron medios locales. Creadores de China, Francia, Japón, República de Corea, Rusia y Estados Unidos, junto con delegaciones de Latinoamérica y África, compartieron un mismo escenario en un diálogo creativo que puso de manifiesto el intercambio internacional y la diversidad cultural que caracterizan al sector contemporáneo.

Innovación en la experiencia de consumo



Uno de los hitos más relevantes de esta temporada fue la evolución del modelo “ver y comprar”. Desde el desfile inaugural, la organización integró simultáneamente el lanzamiento en pasarela, la transmisión en vivo por plataformas digitales y la apertura de una tienda insignia.



Esta estrategia conectó el espectáculo en tiempo real con el comercio electrónico, eliminando las barreras entre el estreno exclusivo y la compra inmediata, y transformando una cita profesional en un evento interactivo de consumo para el público general.



Con cerca de tres décadas de trayectoria y una periodicidad semestral, la Semana de la Moda de China se consolida como un ecosistema integral que va más allá de las tendencias de temporada. A través del fomento de estándares industriales, el respaldo a diseñadores emergentes y la articulación entre alta costura y dinamismo comercial, la plataforma continúa fortaleciendo el posicionamiento del país asiático en el mapa de la moda internacional.