El regreso del volumen ochentero estas son las 12 tendencias para el verano 2026

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Publicado el 15/09/2026 a las 11h33
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Datos de Vogue

En el medio del trend viral que revivió la época ochentera, también se puso de moda los estilos de aquella época. De acuerdo con un análisis de tendencias publicado por la revista especializada Vogue México, la estética capilar que dominó la década de 1980 volvió a posicionarse en el centro de las pasarelas y del estilismo internacional de cara a la temporada Primavera-Verano 2026.

A diferencia de las tendencias minimalistas que predominaron en años recientes, la propuesta para este verano recupera la maximización del volumen, las texturas naturales, las técnicas de secado estructurado y una amplia variedad de cortes que van desde el estilo mullet hasta las permanentes rizadas.

Según detalla la publicación, este fenómeno responde a una revalorización de la identidad visual de una época caracterizada por la experimentación y el dinamismo cultural.

Iconos culturales como referentes de estilo

El reporte de Vogue identifica 12 estilos icónicos representados por figuras clave de la música, el cine y la moda de los años 80, cuya influencia continúa vigente entre las nuevas generaciones de diseñadores y estilistas:

La coleta alborotada (Madonna): Un peinado que contrasta una raíz pulida y definida con una cola de caballo de acabado desenfadado, evocando la estética effortless y experimental de la intérprete de “Material Girl”.

 

El blowout con raya lateral (Cindy Crawford): Técnica de secado con volumen extremo y acabado brillante realizada mediante cepillo redondo y tubos térmicos, representativa de las supermodelos de la época.

Rizos desordenados (Julia Roberts): Estilo basado en ondas definidas desde la raíz, abiertas manualmente para aportar densidad y movimiento natural.

Semirrecogido elevado (Olivia Newton-John): Peinado que aprovecha la textura esponjada del cabello mediante un recogido medio superior, manteniendo el flequillo y el resto de la melena con textura crespa.

Ondas suaves con volumen en raíz (Brooke Shields): Denominado históricamente como “The Brooke”, prioriza la elevación desde la coronilla mediante difusor y tenazas de barril ancho para un acabado fresco.

El pineapple updo (Sarah Jessica Parker): Recogido alto diseñado para melenas rizadas que proyecta los rizos hacia la parte frontal, simulando un flequillo falso y complementado habitualmente con accesorios como los scrunchies.

 

Coleta baja con crepé (Carolina Herrera): Propuesta de elegancia clásica que combina una base pulida sin raya, volumen en la parte posterior mediante técnica de crepé y ondas delicadas en los extremos.

Efecto bombshell en melena lacia (Christie Brinkley): Focalizado en el volumen máximo de la raíz combinado con puntas suavizadas, antecedente de las técnicas modernas de secado de pasarela.

Corte shag y textura encrespada (Joan Jett): Derivado de la estética del rock, combina raíces alisadas con quiebres desestructurados de medios a puntas.

 

Rizo estilo permanente XL (Dolly Parton): Definido por rizos pequeños y cerrados distribuidos uniformemente desde la coronilla, maximizando la densidad del cabello.

Afro natural voluminoso (Diana Ross): Estilo que celebra la textura natural del cabello rizado con raya lateral y gran libertad de movimiento.

Corte en capas con puntas hacia afuera (Princesa Diana de Gales): Estructura corta en capas con volumen controlado en la coronilla y moldeado hacia el exterior, ofreciendo un acabado juvenil y estructurado.

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