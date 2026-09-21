Brasil recupera población de ballenas jorobadas tras décadas de investigación y conservación

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XINHUA
Publicado el 21/09/2026 a las 12h26
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La población de ballenas jorobadas que visita la costa brasileña para reproducirse y tener sus crías, pasó de estar al borde de la desaparición a superar en la actualidad los 30.000 ejemplares, un proceso de recuperación que investigadores atribuyen a décadas de protección, monitoreo científico y conservación marina.

El Proyecto Baleia Jubarte (Ballena jorobada), creado en 1988 en la región del Parque Nacional Marino de Abrolhos, en el extremo sur del estado de Bahía (este), cumple este año tres décadas de asociación con la petrolera estatal Petrobras.

Durante este período, la iniciativa amplió las investigaciones, el área de actuación y los programas de educación ambiental.

La población que utiliza la costa brasileña para aparearse y reproducirse superó los 35.000 animales, de acuerdo con el censo aéreo realizado en 2022.

“Las ballenas estaban prácticamente extinguidas cuando comenzamos a descubrir aquella pequeña población”, recordó a Xinhua el vicepresidente y fundador del Instituto Baleia Jubarte, Enrico Marcovaldi.

“Fue una alegría y una sorpresa enormes. Desde entonces me apasioné por las ballenas”, afirmó el investigador, quien explicó que el crecimiento de la población llevó a la creación en 1996 del Instituto Baleia Jubarte.

Para Marcovaldi, la recuperación de la ballena jorobada demuestra el potencial de las políticas de conservación sostenidas durante largos períodos.

El investigador señaló que al comienzo de la década de 1990, “nuestras primeras estimaciones hablaban de entre 1.500 y 2.000 ballenas. Hoy tenemos más de 30.000 a lo largo del litoral brasileño”, recuperación que también transformó el alcance geográfico del proyecto.

En tanto, el presidente del Instituto Baleia Jubarte, Eduardo “Dudu” Camargo, explicó a Xinhua que la metodología consiste en realizar sobrevuelos siguiendo rutas predefinidas con observadores que registran la presencia de los animales, mientras que los datos son utilizados para elaborar modelos de densidad poblacional.

Camargo señaló que hasta el último censo en 2022, la población crecía a un ritmo acelerado, aunque existen variaciones naturales en su presencia de un año a otro.

El investigador subrayó la dificultad de estudiar a estos animales de gran tamaño en mar abierto, así que el proyecto ha incorporado nuevas tecnologías, incluidos dispositivos de seguimiento que registran movimientos, inmersiones, aceleración, sonidos e imágenes durante períodos determinados.

A lo largo de los años, cerca de 300 ballenas han sido monitoreadas mediante diferentes tipos de dispositivos, según la explicación de Camargo.

“La investigación sigue siendo fundamental, pero también buscamos usar el carisma de la ballena jorobada para sensibilizar a las personas y transformar el conocimiento en políticas de protección”, afirmó.

En tanto, el gerente de proyectos ambientales del área de Responsabilidad Social de Petrobras, Gregório Araújo, afirmó a Xinhua que la iniciativa representa una forma concreta de llevar al terreno los compromisos ambientales de la petrolera estatal.

Los investigadores, sin embargo, advierten que la especie aún enfrenta riesgos a pesar de la recuperación.

Las redes de pesca, el aumento de la navegación de grandes embarcaciones, la contaminación y los posibles impactos de las transformaciones climáticas sobre la disponibilidad de alimento son motivo de preocupación.

“El principal riesgo derivado de la actividad humana siguen siendo las redes de pesca”, afirmó Camargo, quien añadió que la navegación de grandes buques también genera preocupación, así como los efectos del cambio climático sobre la distribución de los alimentos de las ballenas.

Tres décadas después, la presencia de cientos de cetáceos frente a la costa brasileña se ha convertido en el resultado concreto de un trabajo que combina ciencia, protección ambiental y conocimiento acumulado.

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