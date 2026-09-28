Cañones, cavernas y nuevas huellas: la riqueza paleontológica y turística de Torotoro

Entre cañones de piedra caliza, cavernas profundas y un paisaje árido de belleza imponente, el Parque Nacional Torotoro, ubicado en el norte del departamento de Potosí, preserva no solo un ecosistema único en la región andina, sino que custodia la historia de la Tierra grabadas en piedra hace más de 65 millones de años.



Recientemente, el parque volvió a situarse en el foco de la comunidad científica internacional tras la confirmación de un hallazgo inédito: se trataría de las primeras huellas de tortugas del periodo Cretácico registradas en Sudamérica. Este descubrimiento, aún en etapa de estudio para su confirmación, añade un capítulo fundamental a la vasta riqueza fósil de la zona y consolida a Torotoro como un espacio natural en constante descubrimiento.

Un tesoro de 16.000 huellas



Durante cinco años de trabajo sistemático en el sector de Carreras Pampa, un equipo especializado del Geoscience Research Institute de California, liderado por los paleontólogos Raúl Esperante y Roberto Biaggi, documentó un catálogo impresionante de 16.600 huellas fosilizadas.



El registro abarca rastros de diversos grupos de dinosaurios que habitaron la zona cuando el paisaje potosino era un humedal costero de clima cálido y vegetación frondosa. Entre los vestigios identificados figuran pasos de descomunales saurópodos (herbívoros de cuello largo), anquilosaurios de lomo acorazado, ágiles terópodos carnívoros y rastros de aves primigenias.



La densidad y el nivel de preservación de estas impresiones convirtieron al sitio en un hito científico reconocido a nivel global.



Caminar por Carreras Pampa o Tankar Pampa permite a los visitantes contemplar de cerca las pisadas de criaturas colosales y otras diminutas que se desplazaban por antiguas orillas pantanosas, cuyos sedimentos se petrificaron con los cambios geológicos hasta convertirse en los sinclinales y mesetas actuales.

Un hallazgo inédito



A la colosal colección de icnitas (huellas fósiles) de dinosaurios se suma ahora un hito sin antecedentes continentales.



En el marco de la campaña de campo correspondiente a agosto y septiembre de 2026, el mismo equipo interdisciplinario identificó marcas que corresponden a tortugas continentales del Cretácico. Según detalló Daniel Coria, técnico de Turismo del área protegida dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en entrevista con ABI, las marcas miden aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 de ancho.



Por sus dimensiones, la hipótesis preliminar señala que pertenecieron a ejemplares de gran tamaño, aunque las mediciones anatómicas finales y el cálculo de la masa corporal se determinarán mediante fórmulas biomecánicas una vez concluidos los trabajos de campo.



La relevancia científica del descubrimiento radica en su exclusividad, ya que, hasta la fecha, no existía ningún registro comprobado de huellas de tortugas correspondientes a este periodo en toda Sudamérica, marcando un precedente clave para comprender el ecosistema y la fauna menor que convivía con los grandes reptiles.



Como parte de la política de socialización y conservación del parque, los resultados preliminares de esta investigación y la reconstrucción del comportamiento de estos especímenes se presentan directamente a la comunidad local, guías y operadores turísticos a través de talleres teóricos y jornadas prácticas en campo, fortaleciendo el modelo de turismo científico y responsable del área protegida.

Los principales atractivos de Torotoro



Más allá de su valor paleontológico, Torotoro se consolidó como uno de los destinos geoturísticos más fascinantes de Bolivia. El parque ofrece una combinación singular de espeleología, senderismo de aventura y observación geológica:

- El cañón de Torotoro y El Vergel: Una grieta tectónica de más de 300 metros de profundidad surcada por el río Garrapatal. Desde sus miradores colgantes se aprecia la majestuosidad de las plegaduras rocosas, mientras que descendiendo por sus gradas de piedra se accede a “El Vergel”, un microclima de caídas de agua y pozas cristalinas que brotan de las paredes de roca.

- La caverna de Umajalanta: Una de las cavidades subterráneas más extensas y profundas de Bolivia. En su interior, los visitantes equipados con casco y linterna recorren galerías de estalactitas y estalagmitas esculpidas durante milenios, arroyos subterráneos y salones oscuros donde habita el pez ciego (Trichomycterus chaberti), una especie endémica adaptada a la oscuridad absoluta.



- El cementerio de Tortugas: Un yacimiento fosilífero a cielo abierto donde yacen petrificados los restos óseos y caparazones de tortugas marinas prehistóricas, fragmentos de cocodrilos, entre otros, testimonios del periodo en que el océano cubría parte del territorio.

- Ciudad de Itas: Un laberinto natural de gigantescas bloques de roca cretácica esculpidas por la erosión eólica e hídrica. Sus cavidades alojan pinturas rupestres ancestrales y pasadizos que asemejan una ciudadela de piedra abandonada.

- La caverna P’isqu Warak’ana: Una experiencia más corta, pero mucho más intensa, diseñada para valientes y amantes de la aventura.



Sin duda, el Parque Nacional Torotoro demuestra cómo la ciencia y el turismo comunitario pueden articularse para proteger un patrimonio frágil. Además, la gestión del Sernap, combinada con la participación activa de los guías locales capacitados, asegura que el flujo de visitantes no comprometa la integridad de las capas sedimentarias ni el frágil entorno de las cavernas.