El piloto y gerente general de BoA, Estanislao Finfera, impulsa una gestión sostenible y una aerolínea con más aviones

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Evelyn Rojas
Publicado el 28/09/2026 a las 15h42
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El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, encara una nueva etapa al frente de la aerolínea estatal, con proyectos para fortalecer su gestión y renovar la flota.

Desde julio, Estanislao Luis Finfera Brun, con más de 40 años de experiencia en la aviación civil y militar, está al frente de Boliviana de Aviación (BoA). Desde esa posición, identifica como prioridades la recuperación de las aeronaves que están en mantenimiento, una mayor autonomía para administrar los recursos que genera la empresa y el crecimiento de la flota.

Su gestión tiene tres frentes: volver a poner en servicio las aeronaves que están en mantenimiento, conseguir mayor autonomía para administrar los recursos que genera la empresa y avanzar en la renovación de la flota. Entre sus proyectos está incorporar aeronaves Embraer mediante leasing y, posteriormente, modelos más modernos.

- ¿Cuál es el diagnóstico actual de la situación técnica y financiera en la que se encuentra BoA?

- Uno de los problemas más álgidos que enfrenta Bolivia en la aviación es intentar ser autónomos en la parte administrativa y financiera. Nosotros no podemos administrar nuestros propios recursos, aquellos generados por la venta de pasajes, por el transporte de carga o algún otro servicio que BoA logra captar.

Todos esos recursos van directamente a una cuenta única que se llama CUT, a través del Banco Unión, y el Banco Unión, a su vez, al Ministerio de Economía o al Tesoro.

El retorno de esos recursos, generados por los propios trabajadores, pilotos, mantenimiento y todo lo que es la empresa, se produce muy lentamente y en sumas que seguramente no retornan por la forma burocrática que tiene el sistema. La finalidad es lograr una descentralización y administrar nuestros propios recursos.

Nos han dejado con una flota mínima de operación. Estamos hablando de nueve, 10 y algunas veces 11 aviones. Estamos haciendo los esfuerzos, muchas veces fuera de lo alcanzable, para poder satisfacer la demanda.

- Con la puntualidad y el servicio al cliente como principales demandas de los usuarios, ¿qué acciones está ejecutando su gestión para optimizar el mantenimiento de la flota y reducir los incidentes o demoras en los vuelos?

- El proyecto inicial es sacar en línea de vuelo aquellas aeronaves que están en mantenimiento, que están en el hangar. Está visto que esa cantidad de flota no atiende la demanda. Sin embargo, hacemos lo posible para que esto sí suceda, haciendo un control estricto del flujo de pasajeros y de la demanda de pasajes.

Muchas veces se ofrece o se vende más de lo previsto. Hay un tema que se llama lista de espera, que en toda línea aérea produce ese fenómeno. Y hay otra que solamente en Bolivia y en BoA sale como sobrevendido.

Esa figura de sobrevendido no debería existir nunca. Eso significa que se está sobrevendiendo, exactamente tal cual dice su nombre. Estamos en el control estricto de los boletos emitidos porque hay algún fenómeno que no está funcionando dentro de la normalidad.

Cuando se sobrevenden los espacios, resulta que el pasajero, después de haber conseguido algún espacio, entra al avión y existen asientos vacíos. Ese es un fenómeno que estamos en plena investigación y estoy seguro de que vamos a lograr determinarlo, para poder dar una información más concreta y que no solamente sea una hipótesis de lo que estamos diciendo.

- Ante las necesidades actuales de conectividad del país, ¿de qué manera está respondiendo la aerolínea para garantizar el abastecimiento logístico y cubrir eficientemente las rutas nacionales de alta demanda?

- Justamente, encuadrarnos en la cantidad de demanda de boletos es una de las actividades que BoA está cumpliendo para no sobreofertar aquello que nos está limitando.

Es muy difícil, en la situación en que está el país, poder garantizar alguna situación. Hoy o ayer hemos tenido el problema de la posibilidad de que podía encontrarse un tema de reducción del combustible de aviación, el jet fuel.

Afortunadamente, el Gobierno y el Ministerio del que yo dependo, el señor ministro Zamora, han hecho las gestiones correspondientes porque es algo importante para el país.

Sin embargo, siempre van a surgir temas inherentes a la aeronáutica que no son previsibles. Las aeronaves son productos hechos de materiales y siempre tienen tendencia a presentar alguna falla o algún problema técnico que no está dentro del cálculo, ni siquiera de probabilidades de que pueda surgir o suceder.

- Mirando hacia el futuro del mercado aéreo regional, ¿cuáles son las principales proyecciones de BoA a mediano y largo plazo en cuanto a la modernización de aeronaves y la expansión hacia nuevos destinos internacionales?

- Pese a que no tenemos competencia, estamos dentro de un nivel medio para poder manejarnos con mucha solvencia. El proyecto inicial es sacar en línea de vuelo aquellas aeronaves que están en mantenimiento, que están en el hangar.

Posteriormente, tenemos la posibilidad de tener una flota de acuerdo con el proyecto que tiene el señor ministro Zamora de aeronaves Embraer, que son de industria brasileña. Están los E1-190 y los E2-190-195.

La próxima etapa, al margen de sacar las aeronaves que tenemos en mantenimiento, está en proyecto la adquisición, primero mediante leasing o alquiler, de las aeronaves Embraer y, posteriormente, seguramente, la adquisición de los más modernos, que son los E2.

Está en proyecto el crecimiento para satisfacer la demanda del usuario, del pasajero y, por supuesto, la demanda del país, y ser una línea aérea representante de todos los bolivianos.

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