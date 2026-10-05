Cuáles son los 10 mejores tipos de café del mundo, según un ranking

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Publicado el 05/10/2026 a las 12h08
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Una taza pequeña puede condensar hábitos de países enteros. En Cuba, el espresso se prepara con azúcar; en Vietnam, el café cae gota a gota desde un filtro metálico; en México, la bebida se infusiona con canela y piloncillo o raspadura.

Un ranking de TasteAtlas sobre los 10 mejores tipos de café del mundo reúne recetas con métodos, ingredientes y formas de consumo que cambian según cada región.

La clasificación incluye preparaciones intensas, bebidas frías y combinaciones con leche. El espresso aparece como origen de varias recetas italianas y griegas, mientras que el café vietnamita y el café de olla expresan tradiciones locales con ingredientes propios. Un repaso por el listado, en el marco del Día Internacional del Café.

Café cubano

El café cubano ocupa el primer lugar, con una calificación de 4,3. También se conoce como espresso cubano, shot cubano o trago cubano. La preparación incorpora azúcar demerara durante la elaboración del espresso, lo que produce una espuma marrón clara en la superficie.

Esta receta suele utilizar cafés de tueste oscuro. Se sirve en una taza pequeña y, con frecuencia, junto a un vaso de agua. En Cuba, forma parte de encuentros cotidianos y espacios sociales. También tiene presencia en otros países de América Latina y en Florida.

Espresso freddo

El espresso freddo se ubica en el segundo puesto, también con 4,3 puntos. Esta bebida de Grecia mezcla espresso, hielo y azúcar al gusto. Su particularidad está en que el café y el hielo se baten antes de servirse, lo que le da una textura uniforme y una temperatura más baja.

Después de la mezcla, el líquido se cuela y se vierte en un vaso con hielo. El espresso freddo se popularizó en Grecia durante la década de 1990 y se convirtió en una opción habitual durante los meses cálidos.

Café helado vietnamita

El café helado vietnamita obtuvo 4,2 puntos. Combina café fuerte, leche condensada y hielo. La versión tradicional suele prepararse con granos de la variedad Robusta y con un filtro de goteo metálico llamado phin.

El café se prepara lentamente sobre la taza, donde puede mezclarse con leche condensada antes de añadir hielo. La receta más difundida se conoce como cà phê sữa đá. Existe también el cà phê đá, que elimina la leche condensada y mantiene la combinación de café con hielo.

Capuchino

El capuchino figura en la cuarta posición, con una valoración de 4,2. La receta italiana une espresso, leche vaporizada y espuma de leche. Sus antecedentes se vinculan con el kapuziner, una bebida que se consumía en cafeterías austríacas durante el siglo XVIII.

La aparición de las máquinas de espresso definió la preparación que se conoce hoy. En Italia, el capuchino tradicional se sirve en una taza pequeña y suele tener más espuma que leche líquida. En otros países, la bebida presenta variaciones en el tamaño, la proporción de leche y el momento de consumo.

Capuchino freddo

El capuchino freddo comparte una calificación de 4,2 y adapta la receta italiana a una bebida fría. Parte de un espresso, por lo general doble, que se mezcla con hielo y luego se sirve en un vaso alto.

La diferencia principal está en la leche fría batida, que forma una espuma ligera antes de sumarse al café. Esta variedad es común en Grecia, sobre todo durante el verano. La alternativa sin leche recibe el nombre de espresso freddo.

Café con leche

El café con leche, conocido en Italia como caffè latte, alcanza 4,1 puntos. Se prepara con espresso y leche vaporizada; algunas versiones incluyen una capa de espuma. La proporción habitual es de una parte de café por tres de leche, aunque puede variar.

El nombre caffè latte aparece documentado desde 1867. Esta bebida integra un grupo amplio de preparaciones europeas que combinan café y leche, como el café con leche español y el café au lait francés. Su expansión global se asocia, en parte, a su popularidad en Estados Unidos desde la década de 1980.

Ristretto

El ristretto ocupa el séptimo puesto, con 4,1 puntos. En italiano, su nombre significa “restringido”. La bebida utiliza una cantidad de café similar a la de un espresso, pero se extrae con menos agua.

El resultado es una taza de menor volumen y sabor concentrado. El ristretto suele tener un color oscuro, cercano al chocolate, y una crema más ligera que la de un espresso convencional. Se toma solo, en una taza pequeña.

Café vietnamita

El café vietnamita también recibe una valoración de 4,1. La bebida refleja la importancia del café en la vida diaria de Vietnam, uno de los principales productores y exportadores mundiales de Robusta.

La preparación tradicional utiliza el filtro phin. El recipiente metálico se coloca sobre la taza y permite que el café caiga lentamente. Los granos suelen atravesar un tueste oscuro y prolongado. En algunas recetas se añaden mantequilla, azúcar, cacao o vainilla durante el tostado.

Espresso

El espresso aparece en el noveno lugar, con 4,1 puntos. La bebida se originó en Italia y se prepara al hacer pasar agua caliente a presión a través de café finamente molido. El método se extendió con el desarrollo de las máquinas de espresso.

La preparación produce una bebida breve, concentrada y con una capa superficial conocida como crema. El espresso puede tomarse solo o en versiones como doppio, ristretto y lungo. Además, constituye la base de recetas como el capuchino, el café con leche y otras combinaciones con leche o crema.

Café de olla

El café de olla cierra el ranking con una calificación de 4,1. Esta receta tradicional de México se elabora con café molido, agua, canela y piloncillo, un azúcar de caña sin refinar. De forma tradicional, se prepara en una olla de barro.

Algunas variantes incorporan cacao tostado, anís, clavo de olor o ralladura de naranja. El café de olla combina el sabor del grano con ingredientes habituales de la cocina mexicana y mantiene una presencia destacada fuera del país, especialmente en zonas de Estados Unidos con comunidades mexicanas.

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