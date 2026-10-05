Dismac inaugura nueva sucursal en Sacaba y amplía su presencia en Cochabamba

Dismac inauguró oficialmente su nueva sucursal en el municipio de Sacaba, la tienda N° 27 de la cadena, con el objetivo de acercar su amplio catálogo de productos y servicios a las familias de esta zona. La tienda está ubicada en la avenida Barrientos esquina Monseñor Alcocer N.° 022, a dos cuadras de la plaza principal del municipio de Sacaba.



Sacaba es el segundo municipio más poblado del departamento y se ha consolidado como un importante polo de desarrollo. Este dinamismo, impulsado por el esfuerzo de su gente, fue determinante para la apertura del nuevo punto de venta.



“Para nuestra empresa, la apertura de esta nueva sucursal en Sacaba es sinónimo de estar más cerca de nuestros clientes, cubriendo las necesidades de sus hogares con beneficios únicos que marcan la diferencia; Contamos con una propuesta comercial que incluye una amplia variedad de productos de las mejores marcas a nivel mundial en televisores, refrigeradores, electrodomésticos y mucho más. Además de proporcionar a nuestros clientes la facilidad de adquirir cualquiera de nuestros productos en ‘MINICUOTAS y 0 cuota inicial’”, afirmó Eddy Ribera, Gerente Retail.



Quienes visiten la sucursal podrán disfrutar de todos los beneficios que ofrece Dismac, desde la garantía que respalda la compra de productos originales y de calidad; el servicio de Instalación garantizada, a cargo de personal altamente calificado; la garantía de precios bajos, con precios competitivos dentro del mercado formal; y, por supuesto, la entrega gratuita a domicilio.