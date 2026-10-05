Dos pandas gigantes chinos llegan a la ciudad estadounidense de Atlanta

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XINHUA
Publicado el 05/10/2026 a las 12h31
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Un avión de carga chárter de FedEx, que transportaba a bordo a los pandas gigantes chinos Ping Ping y Fu Shuang, aterrizó hace una semana en Atlanta, en el sureste de Estados Unidos.

Posteriormente, los ejemplares llegaron al Zoológico de Atlanta, donde serán albergados en un área de bioseguridad del nuevo complejo de pandas gigantes del zoológico durante un período de cuarentena habitual de aproximadamente un mes, de acuerdo con un comunicado emitido por el Zoológico de Atlanta.

“Este es un día emocionante para el Zoológico de Atlanta y un momento histórico para la ciudad de Atlanta, el estado de Georgia y más allá”, señaló Raymond B. King, presidente y director ejecutivo del Zoológico de Atlanta.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ping Ping y Fu Shuang y no podríamos estar más emocionados por compartir esta alegría con nuestros miembros, visitantes, la ciudad y la comunidad en las próximas semanas. El Zoológico de Atlanta tiene el honor de asociarse con la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China (CWCA, siglas en inglés) para garantizar que continúe el importante trabajo hacia la conservación de los pandas gigantes, que es el beneficio más importante de protección de esta especie”, añadió King.

El Zoológico de Atlanta es actualmente uno de los tres zoológicos en Estados Unidos que albergan pandas gigantes y es la única organización zoológica en el sureste del país que esta especie llamará hogar, señaló el comunicado.

Se prevé que los dos ejemplares permanezcan en el Zoológico de Atlanta durante 10 años, según un acuerdo entre este zoológico y la CWCA.

Veterinarios y cuidadores chinos llegaron con antelación a Atlanta para preparar el arribo de los pandas y apoyar su vida durante el período de cuarentena, para entrenarlos y ayudarlos a adaptarse lo antes posible a su nuevo entorno, averiguó Xinhua.

Gina Ferrie, vicepresidenta de colecciones y conservación del Zoológico de Atlanta, dijo el jueves que estaban “muy emocionados” de poder acoger de nuevo a pandas gigantes en el zoológico “tras dos largos años”.

“Nos hemos estado preparando para la llegada de Ping Ping y Fu Shuang. Hemos realizado muchas mejoras en su hábitat, incluidas nuevas salas diurnas con mucho más espacio, iluminación y suelos zoológicos de última generación, así como otras condiciones para garantizarles el máximo bienestar”, expresó Ferrie a Xinhua.

Ping Ping, el macho nacido el 17 de marzo de 2020, y Fu Shuang, la hembra nacida el 18 de octubre de ese mismo año, partieron rumbo a Atlanta desde el Aeropuerto Internacional Shuangliu de Chengdu, capital de la provincia suroccidental china de Sichuan.

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