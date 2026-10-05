Horóscopo de octubre de 2026: Venus y Mercurio impulsan un mes de pausa y reevaluación

Con datos de Vogue

De acuerdo con el análisis astrológico publicado por la revista Vogue, octubre de 2026 se perfila como un periodo de pausa estratégica y reevaluación. A diferencia de las etapas enfocadas en el avance acelerado hacia nuevos proyectos, la configuración planetaria de este mes invita a observar detenidamente, verificar información antes de tomar decisiones definitivas y dar seguimiento a asuntos pendientes.



El tránsito principal del mes lo protagoniza Venus, que inicia su fase de retrogradación en el signo de Escorpio el 3 de octubre, manteniéndose en esta condición hasta el 13 de noviembre. Este movimiento impulsa la revisión de acuerdos financieros, dinámicas de pareja, colaboraciones profesionales y estándares personales.



Durante esta etapa, la reaparición de personas o propuestas del pasado responderá a la necesidad de analizar situaciones previas antes de continuar hacia nuevas metas.



En este marco, el 23 de octubre se registrará el Venus Star Point, momento que marcará hitos de claridad en el ámbito económico y relacional. Posteriormente, el 25 de octubre, Venus retrógrado retornará al signo de Libra, desplazando el enfoque hacia el equilibrio, la equidad en las relaciones contractuales o personales y la reciprocidad.



Por su parte, Mercurio comenzará su retrogradación en Escorpio el 24 de octubre, lo que reabrirá conversaciones previas y requerirá aclaraciones adicionales en contratos o acuerdos. Ante posibles malentendidos en la comunicación digital o cambios imprevistos de planes, los especialistas sugieren constatar los datos antes de emitir respuestas precipitadas.



El calendario lunar y planetario de octubre contempla además los siguientes hitos clave:

- 10 de octubre (Luna Nueva en Libra): Inicio de etapas o proyectos que conviene gestionar de manera progresiva, ya que requerirán ajustes antes de alcanzar su forma definitiva.

- 15 de octubre (Plutón directo en Acuario): Reactivación y destrabamiento de procesos estructurales que permanecían estancados desde meses previos.

- 23 de octubre (Inicio de la temporada Escorpio): Espacio propicio para el diálogo directo y honesto.

- 26 de octubre (Luna Llena en Tauro): Fase de resultados concretos, cierres de ciclos y retorno a aspectos esenciales.

Para revisar las predicciones detalladas de cada signo zodiacal, escanee el código QR adjunto a esta edición según lo presentado por la revista Vogue.