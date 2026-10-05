Horóscopo de octubre de 2026: Venus y Mercurio impulsan un mes de pausa y reevaluación

Actualidad
Publicado el 05/10/2026 a las 14h53
ESCUCHA LA NOTICIA

Con datos de Vogue

De acuerdo con el análisis astrológico publicado por la revista Vogue, octubre de 2026 se perfila como un periodo de pausa estratégica y reevaluación. A diferencia de las etapas enfocadas en el avance acelerado hacia nuevos proyectos, la configuración planetaria de este mes invita a observar detenidamente, verificar información antes de tomar decisiones definitivas y dar seguimiento a asuntos pendientes.

El tránsito principal del mes lo protagoniza Venus, que inicia su fase de retrogradación en el signo de Escorpio el 3 de octubre, manteniéndose en esta condición hasta el 13 de noviembre. Este movimiento impulsa la revisión de acuerdos financieros, dinámicas de pareja, colaboraciones profesionales y estándares personales.

Durante esta etapa, la reaparición de personas o propuestas del pasado responderá a la necesidad de analizar situaciones previas antes de continuar hacia nuevas metas.

En este marco, el 23 de octubre se registrará el Venus Star Point, momento que marcará hitos de claridad en el ámbito económico y relacional. Posteriormente, el 25 de octubre, Venus retrógrado retornará al signo de Libra, desplazando el enfoque hacia el equilibrio, la equidad en las relaciones contractuales o personales y la reciprocidad.

Por su parte, Mercurio comenzará su retrogradación en Escorpio el 24 de octubre, lo que reabrirá conversaciones previas y requerirá aclaraciones adicionales en contratos o acuerdos. Ante posibles malentendidos en la comunicación digital o cambios imprevistos de planes, los especialistas sugieren constatar los datos antes de emitir respuestas precipitadas.

El calendario lunar y planetario de octubre contempla además los siguientes hitos clave:

- 10 de octubre (Luna Nueva en Libra): Inicio de etapas o proyectos que conviene gestionar de manera progresiva, ya que requerirán ajustes antes de alcanzar su forma definitiva.

- 15 de octubre (Plutón directo en Acuario): Reactivación y destrabamiento de procesos estructurales que permanecían estancados desde meses previos.

- 23 de octubre (Inicio de la temporada Escorpio): Espacio propicio para el diálogo directo y honesto.

- 26 de octubre (Luna Llena en Tauro): Fase de resultados concretos, cierres de ciclos y retorno a aspectos esenciales.

Para revisar las predicciones detalladas de cada signo zodiacal, escanee el código QR adjunto a esta edición según lo presentado por la revista Vogue.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
2
Dos pandas gigantes chinos llegan a la ciudad estadounidense de Atlanta
3
Lara vuelve y frena a Ávila: “Yo soy el presidente de la Asamblea, usted no puede posesionar al fiscal general a.i.”
4
Mariaca advierte al juez que teme por su vida en Cantumarca
5
El Nobel de Medicina 2026 premia los avances en optogenética

Lo más compartido

1
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
2
Exfiscal Zeballos es trasladado a El Abra para cumplir detención preventiva
3
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
4
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales
5
Aprehenden a dos personas por el secuestro de una veterinaria; intentaron sobornar a la Policía

Más en Actualidad

05/10/2026
¿Rutina de 10 pasos o solo 3 básicos? los peligros de seguir rutinas virales
Ver más
05/10/2026
Cuáles son los 10 mejores tipos de café del mundo, según un ranking
Ver más
Ver más
05/10/2026
Dismac inaugura nueva sucursal en Sacaba y amplía su presencia en Cochabamba
Ver más
05/10/2026
“Prevenir es amar” Los retos de la medicina veterinaria
Ver más
05/10/2026
Dos pandas gigantes chinos llegan a la ciudad estadounidense de Atlanta
Ver más
05/10/2026
Paola Nogales: “El Leopardus tilcayo es un tesoro biológico que debemos cuidar y preservar”
En Portada
05/10/2026 País
José Armando Urioste es reconocido como fiscal general interino: "Tengo legitimidad y compromiso"
Este lunes inició en el Hall de Palacio Quemado el acto de reconocimiento de José Armando Urioste como fiscal general interino del Estado.
vista
05/10/2026 Seguridad
Ordenan la aprehensión de Aguilera, exjefe de la Policía y exviceministro de Arce, según Juan José Zúñiga
Ordenaron la aprehensión del general Jhonny Aguilera por su ausencia en el juicio oral por el caso de la toma militar de la plaza Murillo, en La Paz, el 26 de...
vista
05/10/2026 País
Urioste entregó sus documentos a la Vicepresidencia para ser posesionado como fiscal y espera que Lara "cumpla con la norma"
Armando Urioste, quien fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser el Fiscal General Interno por los próximos 3 meses, afirmó este...
vista
05/10/2026 Economía
Cochabamba evalúa declaratoria de desastre ambiental tras registrar cuatro nuevos incendios el fin de semana
Durante el fin de semana se reportaron cuatro incendios forestales en Cochabamba y ante esta situación, el gobernador, Leonardo Loza, indicó que se está...
vista
05/10/2026 Seguridad
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue trasladado hoy al penal de Contumarca de Potosí, donde deberá cumplir una detención preventiva de seis meses...
vista
05/10/2026 País
Lara vuelve y frena a Ávila: “Yo soy el presidente de la Asamblea, usted no puede posesionar al fiscal general a.i.”
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, llegó este lunes al país procedente de España y lanzó una advertencia directa al presidente de la Cámara de...
vista
Actualidad
Durante el fin de semana se reportaron cuatro incendios forestales en Cochabamba y ante esta situación, el gobernador,...
Ver más
05/10/2026 Economía
Cochabamba evalúa declaratoria de desastre ambiental tras registrar cuatro nuevos incendios el fin de semana
Ordenaron la aprehensión del general Jhonny Aguilera por su ausencia en el juicio oral por el caso de la toma militar...
Ver más
05/10/2026 Seguridad
Ordenan la aprehensión de Aguilera, exjefe de la Policía y exviceministro de Arce, según Juan José Zúñiga
Este lunes inició en el Hall de Palacio Quemado el acto de reconocimiento de José Armando Urioste como fiscal general...
Ver más
05/10/2026 País
José Armando Urioste es reconocido como fiscal general interino: "Tengo legitimidad y compromiso"
Armando Urioste, quien fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser el Fiscal General Interno...
Ver más
05/10/2026 País
Urioste entregó sus documentos a la Vicepresidencia para ser posesionado como fiscal y espera que Lara "cumpla con la norma"
Deportes
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo