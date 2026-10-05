Paola Nogales: “El Leopardus tilcayo es un tesoro biológico que debemos cuidar y preservar”

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Publicado el 05/10/2026 a las 14h45
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El hallazgo del Leopardus tilcayo, una nueva especie de felino silvestre identificada en la ecorregión de los Yungas, generó un importante impacto científico internacional con cobertura en más de 20 idiomas. Sin embargo, tras el entusiasmo inicial por la noticia, la comunidad académica y las autoridades locales enfrentan el desafío de diseñar estrategias inmediatas para la preservación de este ecosistema y de una especie que se perfila con un alto grado de vulnerabilidad biológica.

En entrevista exclusiva con Los Tiempos, la bióloga e investigadora boliviana Paola Nogales, exploradora de National Geographic y líder del equipo nacional a cargo de los análisis genéticos, detalló el estado actual de la investigación, las particularidades biológicas del animal y las medidas de protección que se gestan desde la gestión pública.

Iniciativas normativas e impacto en las ecorregiones

De acuerdo con Nogales, actores políticos y tomadores de decisiones comenzaron a dirigir la atención hacia la franja yungueña con el objetivo de promover marcos regulatorios que mitiguen las principales amenazas del sector.

“El Gobierno Municipal de Coroico está interesado en elaborar una ley de protección para el gato y su hábitat, enfocada en frenar la deforestación, la minería ilegal y la caza furtiva”, explicó la especialista. Asimismo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional existen proyectos orientados a declarar al Leopardus tilcayo como patrimonio natural de Bolivia, mientras que municipios y refugios de vida silvestre como Senda Verde avanzan en normativas locales de prohibición de caza.

Vulnerabilidad biológica y reclasificación de amenaza

Uno de los aportes cruciales de la investigación genética radica en la delimitación de la especie. Anteriormente, los individuos de Leopardus tilcayo eran catalogados bajo la taxonomía de Leopardus tigrinus, una especie distribuida desde Venezuela hasta Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, menciona.

Al aislar genéticamente a la población boliviana, el rango geográfico efectivo del animal se reduce de manera drástica. “Si en la evaluación global la especie madre ya figuraba como vulnerable a la extinción, al fragmentar el mapa y comprobar que este felino habita un territorio mucho más acotado en los bosques bolivianos, es previsible que en la próxima evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ingrese directamente en la categoría de ‘En peligro’ o ‘En peligro crítico’”, advirtió Nogales.

A esta restricción geográfica se suma un factor biológico determinante: su baja tasa reproductiva, considerando que las observaciones morfológicas indican que las hembras poseen un solo par de pezones, una característica anatómica vinculada en mamíferos a camadas de una sola cría por periodo gestacional. Este intervalo, sumado al tiempo de cuidado parental —que en felinos silvestres puede extenderse hasta por un año—, dificulta la recuperación rápida de sus poblaciones ante pérdidas provocadas por el ser humano, añade.

Metodología de monitoreo y manejo de especímenes

Respecto a la presencia de la especie en cautiverio, la investigadora aclaró que no se cuenta con un programa de reproducción artificial ni con ejemplares en confinamiento permanente de esta nueva especie.

Frente a la viabilidad de expediciones futuras, el equipo científico propone la aplicación combinada de cámaras trampa y marcadores genéticos moleculares a través de la recolección de muestras fecales o pelaje. Esta metodología resulta indispensable debido a la alta similitud morfológica que el Leopardus tilcayo comparte con otros felinos como el margay (Leopardus wiedii), lo que suele generar identificaciones erróneas en registros fotográficos convencionales.

Finalmente, la investigadora enfatizó que la prioridad de conservación no debe centrarse en la creación de programas de crianza en zoológicos, sino en la asignación de recursos para la protección efectiva del bosque nublado de los Yungas, hábitat donde se hipotetiza que la especie podría extenderse también hacia áreas protegidas de Cochabamba y Santa Cruz.

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