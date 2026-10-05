“Prevenir es amar” Los retos de la medicina veterinaria

¿Dónde nace la decisión de dedicar la vida a ayudar a quienes no pueden explicar su dolor con palabras? La respuesta suele estar escondida en la niñez, en ese primer asombro ante la naturaleza, en el descubrimiento de la fragilidad animal o en la herida que queda de no haber podido salvar a un amigo. Así, lo que empieza como un instinto de protección se transforma con los años en una profesión que exige empatía, precisión en el quirófano, rigor en el diagnóstico y el temple necesario para acompañar a un paciente hasta su último aliento.



Seis médicos veterinarios especialistas conversaron con la Revista OH! y coincidieron en hablar sobre el peso invisible que conlleva su profesión, ya que su día a día no solo transcurre entre diagnósticos, actualizaciones y urgencias, sino en una batalla constante contra la desinformación, el agotamiento emocional y el luto compartido.



Rendir homenaje a su labor este 2 de octubre, Día Panamericano del Médico Veterinario, implica comprender, más allá del uniforme, que la medicina preventiva es la mayor forma de amor que podemos dar a nuestras mascotas y recordar que, para seguir salvando vidas, el respeto y la comprensión social deben ser siempre una vía de doble sentido.

Dra. Sandra Huanto: El costo emocional



Su deseo de aliviar el sufrimiento animal nació a temprana edad. “Sentía la necesidad natural de protegerlos y ayudarlos. Mis propios animales fueron la razón por la cual me mantuve firme”, recuerda. Esta vocación se consolidó gracias a la memoria motriz de la costura enseñada por su madre y al dominio anatómico adquirido en sus años de formación.



Con 16 años de trayectoria en la cirugía de tejidos blandos, la especialista maneja actualmente casos de alta complejidad. Pero, advierte que uno de los mayores obstáculos para el éxito quirúrgico en Bolivia es el diagnóstico tardío por parte de las familias, considerando que patologías como la piometra, los cuerpos extraños en el tracto digestivo o las neoplasias tumorales suelen llegar a la mesa de operaciones en estadios avanzados. “En cirugía, la espera conlleva a mayores riesgos”, subraya.



Además, el trabajo diario no solo implica tomar decisiones bajo presión o gestionar el luto junto a los tutores ante la inminencia de la muerte, sino lidiar con guardias prolongadas, el acoso por costos médicos, la falta de empatía social y la carga emocional. “Duele ver a un paciente empeorar, sentir que no pudiste hacer más o llegar a casa después de una jornada difícil y seguir pensando en ese caso. Aun así, al día siguiente tienes que volver, mantener la calma, ser fuerte para los demás y atender al siguiente paciente. A veces se nos olvida que detrás del veterinario también hay una persona que se encariña, que se preocupa y, además, tiene una familia”, señala.

Dra. Alejandra Vargas Claros:



La detección temprana



Desde la nefrología y urología veterinaria -su especialidad- Vargas sostiene que el principal reto de la medicina interna es anticiparse al daño irreversible.



Su vocación se definió en la infancia tras perder a su compañero Preto por una afección no diagnosticada a tiempo, una experiencia que le marcó especialmente y la llevó a elegir una especialidad en la que las enfermedades renales y urinarias en perros y gatos suelen avanzar de forma silenciosa.



Al igual que en la cirugía de tejidos blandos, la especialista enfatiza que el error más frecuente es la postergación de la consulta. Patologías como la enfermedad renal crónica —que afecta a uno de cada tres gatos gerontes— suelen manifestarse clínicamente cuando el compromiso de los órganos es avanzado, indica. Esta situación reafirma que la medicina preventiva y la nutrición adecuada son las herramientas más efectivas para preservar la vida de las mascotas.



Asimismo, la nefróloga coincide con Huanto en la sobrecarga emocional que exige el ejercicio clínico, ya que el desafío diario va más allá de ajustar dosis o evaluar ecografías; implica contener a familias en angustia y gestionar diagnósticos complejos, expresa.



Cuadros extremos como el de Astrea, su paciente, una felina de 10 años desahuciada por pancreatitis y cálculos renales bilaterales que logró estabilizarse tras meses de tratamiento intensivo junto al compromiso de sus tutores, demuestran que la contención médica y la persistencia familiar pueden revertir pronósticos desfavorables. No obstante, Vargas recalca que el desgaste psicológico de acompañar tanto la recuperación como el luto de pacientes como Duquesa, Bambi o Dingo es una realidad invisible que impacta directamente en la salud del médico.



En el marco del Día Panamericano del Médico Veterinario, Vargas concluye que “prevenir también es una forma de amar” e insiste en que el avance de la medicina veterinaria en Bolivia requiere una alianza sólida entre tutores y profesionales, fundamentada en la empatía mutua, la actualización científica constante y el respeto por la dignidad de cada paciente en todas las etapas de su vida.

Dr. André Coca Rivero:



Referente nacional en cardiología



Coca es pionero en la cardiología veterinaria del país. Con ocho años de trayectoria, hizo historia en 2022 al realizar la primera cirugía cardíaca a tórax abierto en un canino en Bolivia y, a la fecha, registró tres procedimientos exitosos.



Pese a las presiones sociales por elegir carreras tradicionales, “el destino siempre me llevó a ser veterinario”, recuerda Coca.



Desde su especialidad, advierte sobre un problema recurrente en los hogares: la normalización de signos clínicos graves. Explica que síntomas como el ronquido en razas braquicefálicas (bulldog, pug), la tos persistente o la pérdida de peso atribuida a la vejez no son condiciones normales, sino señales de alerta de patologías cardiorrespiratorias que requieren evaluación especializada inmediata.



Asimismo, aborda la dimensión más compleja y menos visibilizada del ejercicio médico: el juicio social y el costo psicológico tras enfrentar a diario el dolor, el luto, la violencia hacia los animales y la desvalorización de la profesión. “Muchos estudian veterinaria porque les gusta los animales, pero en la madurez profesional uno entiende que muy pocas veces se verán animales sanos o felices”, subraya.

Dra. Alexandra Rengel Pilco:



Preservar la fauna silvestre



Rengel traslada la medicina veterinaria al campo y la conservación de fauna silvestre bajo la premisa de que la salud de un individuo es inseparable de su ecosistema. Con seis años de experiencia, cuenta que su interés por la naturaleza se manifestó en la infancia a través de una curiosidad atípica —como criar orugas en su etapa escolar— para luego consolidarse en el voluntariado, la primatología y el trabajo en centros de custodia como Senda Verde.



Para Rengel, abordar la fauna silvestre implica desplazar el foco del paciente doméstico tradicional hacia una visión integral: curar o rehabilitar a una especie rescatada del tráfico ilegal no es solo una acción clínica individual, sino un esfuerzo por preservar la biodiversidad y proteger la salud del propio entorno humano.



Sin embargo, el mayor desafío que enfrenta esta especialidad no se limita a la intervención médica en especies no convencionales, sino al desgaste psicológico de atestiguar la degradación ambiental acelerada en Bolivia, expresa. Convivir con el impacto de los incendios forestales, la pérdida de hábitat y la deforestación genera una constante carga de urgencia e incertidumbre sobre si los esfuerzos de conservación serán suficientes, añade Rengel.



Un caso que marcó su carrera fue la crianza y reinserción de Chaskas, una bebé de mono araña (Ateles chamek) víctima del mascotismo. Al evidenciar la complejidad de las estructuras sociales animales y la necesidad de entender la primatología le reveló que el tráfico ilegal destruye tanto individuos como dinámicas comunitarias completas. Por tanto, Rengel apela a la responsabilidad social frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad en el país. “No estamos perdiendo solamente naturaleza; estamos perdiendo parte de nuestro propio hogar”, remarca.

Dra. Norma Rojas Camacho: La lucha oncológica



“Cuando tomo el bisturí es como si pudiera contra todo; no hay cansancio ni sueño”, expresa Rojas, especializada en cirugía de tejidos blandos y oncología, quien descubrió su vocación durante su internado rotatorio al experimentar la exigencia de una intervención compleja.



Desde la perspectiva quirúrgica, la especialista advierte que la falta de esterilización planificada en la etapa adulta es uno de los errores preventivos más recurrentes en el país, pues postergar este procedimiento expone a los animales a patologías tumorales y reproductivas severas que terminan en quirófano.



Asimismo, la cirujana señala que la faceta más demandante de su especialidad es el impacto emocional al enfrentar enfermedades oncológicas. “Es la lucha que tenemos con cada uno de nuestros pacientes, porque sabemos que es parte de una familia, y lidiar con la pérdida de un peludito es una tristeza y pelea interna que tenemos todos los veterinarios”, recalcó.

Dr. Alejandro Fuentes: El reto felino



Fuentes aporta la perspectiva de la medicina felina, una especialidad que desmonta el mito clínico de tratar a todas las especies pequeñas bajo el mismo esquema. Con cuatro años de experiencia, indica que su vocación también germinó en la infancia ante la impotencia de ver envejecer a su perrito sin poder aliviar su deterioro y solo observar.



Al asumir el área felina como un desafío profesional, Fuentes explica que descubrió que la fisiología y la etología del gato exigen paciencia, adaptación al estrés y un manejo hospitalario diferenciado. “Los gatos son un mundo totalmente distinto y me vi reflejado en ellos”, expresa. Desde su especialidad, advierte que los errores más frecuentes son la permisividad del libre acceso a techos y calles —que expone a los gatos a virus letales y peleas—, la desinformación nutricional y la falta de controles geriátricos a partir de los siete años.



“Los pacientes felinos no son un perro pequeño, reaccionan de forma distinta; por ende necesitan un manejo distinto al de un perro, adecuándonos a las necesidades de los pacientes y reduciendo lo más que se pueda el estrés”, afirmó.



Asimismo, coincidiendo con sus colegas, el especialista enfatiza que el principal obstáculo del ejercicio diario radica en la sobrecarga física y mental derivada de la frustración clínica y la falta de comprensión social, ya que enfrentar casos donde los esfuerzos terapéuticos no logran revertir cuadros avanzados, sumado a las agresiones o exigencias de gratuidad por parte de algunos tutores, genera un desgaste directo en la salud mental del cuerpo médico.



“Que se valore más el trabajo y la profesión de un médico veterinario; nuestro trabajo no es solo por vocación. Amamos a los animales, pero eso no significa que debamos trabajar gratis, tampoco soportar maltratos o amenazas de algunos tutores”, concluye.



Las experiencias de los especialistas convergen en dos urgencias: la adopción de la medicina preventiva para evitar diagnósticos tardíos y la exigencia de un trato empático. Por tanto, dignificar la veterinaria implica entender que los aranceles sustentan formación, tecnología e infraestructura, y que detrás de cada bata hay un ser humano que enfrenta el luto, la frustración y el cansancio, pero que vuelve cada mañana con la firme convicción de seguir salvando vidas.