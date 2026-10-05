¿Rutina de 10 pasos o solo 3 básicos? los peligros de seguir rutinas virales

Con datos de BBC

De acuerdo con un reporte elaborado por la periodista Camilla Horrox para la BBC, la proliferación de contenidos sobre cuidado facial en redes sociales impulsa a muchos adolescentes a adoptar rutinas complejas con diferentes productos para conseguir la denominada “piel cristalina”. Sin embargo, especialistas en dermatología advierten que esta expectativa responde a imágenes con filtros digitales y que el uso excesivo de ingredientes activos puede resultar perjudicial para la piel en desarrollo.



El dermatólogo británico Jonathan Kentley señaló que imperfecciones como poros visibles, brotes de acné, hiperpigmentación o enrojecimiento son comunes y fisiológicamente normales en la pubertad. Según datos expuestos en el informe, más del 80 por ciento de las personas entre 13 y 18 años presentan acné. La dermatóloga Zainab Laftah explicó que estos cuadros están vinculados al incremento de andrógenos como la testosterona, presente tanto en hombres como en mujeres, lo que eleva la producción de sebo y favorece la inflamación de los folículos.



Ante el aumento de consultas por dermatitis perioral y daños en la barrera cutánea derivados del uso prematuro de ácidos exfoliantes, retinoides y múltiples sérums, los médicos consultados por la BBC sintetizan el cuidado dermatológico juvenil en cinco pautas fundamentales:

- Limitar la rutina a tres productos básicos: Un limpiador suave, una crema hidratante sin fragancia y protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior) resultan suficientes para la higiene diaria.

- Evitar la saturación de principios activos: Aplicar tónicos, exfoliantes fuertes o mascarillas en exceso suele irritar la piel y comprometer su barrera natural de protección.

- Cuidar el descanso y la alimentación: Niveles elevados de cortisol derivados de la falta de sueño, sumados al consumo frecuente de carbohidratos refinados, azúcares o proteína de suero, se asocian con un incremento en los brotes de acné.

- No manipular las lesiones cutáneas: Extraer o presionar los granos aumenta el riesgo de infecciones profundas, cicatrices y manchas. Para mitigar la manipulación, se reconoce la utilidad de los parches hidrocoloides como barrera física.

- Consultar a un profesional de la salud: Ante presencia de acné quístico o lesiones dolorosas y persistentes, se aconseja acudir a un médico de cabecera o dermatólogo para acceder a tratamientos bajo receta, en lugar de recurrir a sugerencias de creadores de contenido.

Asimismo, el informe aborda los requerimientos específicos de la piel masculina, por ejemplo, señala que las afecciones dermatológicas en varones pueden agravarse debido a una mayor secreción sebácea y a técnicas de afeitado inadecuadas que derivan en foliculitis.



Para prevenir la irritación al afeitarse, Kentley recomienda realizar el procedimiento tras la ducha con agua tibia, emplear productos lubricantes, usar brocha para levantar el vello y deslizar la cuchilla siempre en el sentido del crecimiento del pelo.