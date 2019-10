Los desafíos de estudiar un doctorado

DR. MILTON COCA CARASILA

Académico y docente universitario

¿Cómo comienza su pasión por el estudio?

Desde la escuela, naturalmente, nace nuestra inclinación por el estudio, desde primaria, pasando por las conocidas escuelitas, Ildefonso Murguía (Oruro), Rosendo Peña (Cochabamba),llegando a nivel intermedio cursamos en el colegio Amor de Dios, en su turno diurno fiscal, y finalmente en el colegio Nacional Junín para concluir el bachillerato.

Ya llegando a los niveles profesionales, optamos por estudiar en la Escuela Superior de Administración de Empresas y la Universidad Mayor de San Simón (ambas instituciones públicas), sin duda grandes experiencias, grandes profesores y compañeros de estudio. En esta etapa forjamos el carácter de estudiante. Sobresaliendo siempre por encima del promedio de mis compañeros. El nivel de maestría en ciencias: en estadística aplicada, otorgado por la Universidad Autónoma de Guerrero – México y el nivel de doctorado en la Universidad de Sevilla, España. Estos últimos niveles formaron nuestra pasión por la investigación.

¿Cómo nace la idea de hacer un doctorado? ¿Por qué un doctorado?

Una historia maravillosa. Aquellos años a finales de los 80 y principios de los 90 nos hacían pensar que estudiar una licenciatura era suficiente, sin embargo, en mi mente siempre existía la posibilidad de especializarme. La idea original era buscar una especialización en marketing; envié currículos impresos por todas partes del mundo buscando ingresar a alguna universidad de alto prestigio, entre las cuales se encontraban el Tecnológico de Monterrey y el Incae, entre otros, siempre condicionado a que pueda obtener un beca, dado que los costos de estudiar en esas universidades era alto. En ello, encontramos que la Agencia Española de Cooperación Internacional era la institución que más estaba otorgando becas a latinos en dos tipos, las becas denominadas AECI y las becas MUTIS, estas últimas específicas para hacer doctorados. Entonces, alguien nos recomendó que deberíamos postular a las becas de doctorados, ya que para su ingreso era suficiente tener una licenciatura, porque se debía hacer dos años de cursos, de investigación, que equivalían a la maestría, alcanzando así la suficiencia investigadora.

Un 30 de septiembre de 1995, me llegaba la noticia que mi postulación a las becas Mutis había sido aceptada, la verdad no lo esperábamos, junto con mi esposa estábamos muy entusiasmados por irnos a Alajuela en Costa Rica, el campus del Incae. La aceptación era mucho más de lo que esperábamos, la Universidad de Sevilla había aceptado mi ingreso y el programa de becas corría con todos los gastos de estadía individual del becado, incluyendo los pasajes en avión de ida y vuelva, debía presentarme en Sevilla, España en dos semanas y debía comunicar ya la aceptación o denegación de la beca. Pues, la aceptamos, estaba inscrito en el programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, la beca era individual, no era familiar, así que inició el duro proceso de separarnos de la familia, por primera vez y por largo tiempo, fue la etapa más dura.

¿Qué implicaciones y cambios trajo a su vida el hecho de tener el título de doctor?

Sabores y sinsabores. En mayo de 1998, estábamos defendiendo la tesis doctoral, un tribunal de alta especialización cuatro profesores y un presidente, tres de los cuales provenían de otras universidades de España, que no eran de Sevilla, todos nos felicitaban, pero luego venía la avalancha de preguntas, cuyo resultado de calificación fue Apto cum Laude por unanimidad. Con la mención especial, por haber concluido todo el programa, incluyendo la tesis, en un tiempo récord de tres años, cuando el promedio era de cinco años. Un gesto muy lindo fue que el cónsul de Bolivia en España junto con todos los residentes bolivianos en Sevilla se presentaron en la defensa de tesis, me sentí muy feliz acompañado de toda la comunidad boliviana, unas 15 personas en total.

Los sinsabores se dan cuando retornamos a Bolivia, muy entusiasmados de devolver a la tierra que nos vio nacer, teníamos la ilusión de transmitir lo aprendido, lo asimilado en el doctorado. Grandes fueron las decepciones, ya que si bien todas las universidades nos abrían las puertas (menos la pública), nadie reconocía el título de doctor, de hecho ninguna universidad te incrementaba el pago en un peso más, debías empezar igual que cualquier otro profesional con el mismo salario básico. Las empresas, desde luego, nos encontraban sobrecalificados y además nos habíamos convertido en un profesional de la academia y el lugar de trabajo en el que debíamos realizarnos, era la universidad, la academia.

El cambio más trascendental que me trajo el doctorado fue el desempleo total en mi país. Antes de partir para Bolivia, los profesores tribunales de la defensa de tesis me habían ofertado quedarme en España, condición que rechazamos, entonces se sobrevino una etapa de arrepentimientos, fue cuando las docencias en programas de maestrías y posgrados alivianaron ese agobio. La mayor consecuencia de todo fue volver a pensar en salir del país.

En los países desarrollados, y algunos latinoamericanos, se generaba una fuerte corriente de formar doctores e impulsar la investigación, ofrecían buenos salarios y una serie de prestaciones muy atractivas para quienes generaban investigaciones de alto impacto. Hoy las universidades seleccionan docentes que publiquen en revistas de alto prestigio y las publicaciones tengan altos índices de citación.

¿Ante esta triste realidad, dónde fue a parar?

El nuevo destino fue México, la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero, en su sede de Acapulco y su proyecto binacional Mexicano-Canadiense, con la Universidad de Quebec en Montreal, donde, después de participar de un examen de oposición, ocupamos el cargo de profesor-investigador. Fue entonces, cuando realmente empezó la etapa de consolidar la formación investigadora, teníamos que producir, ya que sólo así podíamos incrementar los ingresos mensuales y además ser acreedores de los estipendios para los múltiples viajes a diferentes partes de México y el exterior para presentar ponencias e investigaciones, fruto de todo el esfuerzo en esta etapa se dispone de publicaciones en prestigiosas revistas de España, México y Venezuela. Fue uno de los períodos más fructíferos de mi carrera académica. Este período comprendió entre los años 2003 y 2009 y publicaciones como “Análisis de la demanda de telefonía fija con redes neuronales artificiales”, “El concepto de marketing: pasado y presente”, hasta hoy constituyen los artículos más citados de la producción científica de ese período. Al margen de muchos otros publicados en estos años.

Por lo visto tuvo que retornar al país, ¿qué nuevos desafíos se plantea ahora?

Sí, por razones estrictamente familiares, tuve que retornar a Bolivia el año 2009, para inmediatamente ponerme a disposición de las universidades. Una etapa muy desafiante fue hacernos cargo de la Dirección del Departamento de Administración, Economía y Finanzas de la Universidad Católica Boliviana, donde trabajo de manera denodada para brindar todo el apoyo y esfuerzo en la formación de los profesionales del futuro, en las áreas de las ciencias empresariales. Gracias a ello, pudimos capturar la maravillosa experiencia de ver cómo los jovencitos que ingresan a los primeros cursos se convierten en grandes profesionales, hoy en día, dirigiendo empresas y organizaciones de manera responsable y con toda la profesionalidad que se les ha podido brindar, muchos de ellos con experiencias internacionales, investigaciones y recibiendo principios y valores. La satisfacción plena de haber cumplido con el propósito de un académico.