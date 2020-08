¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo sólo porque sí?

Apai- Actividades Pedagógicas de Arte Infantil

Hace unos días escuché a alguien decir que nada es gratis. Me quedé pensando en esa frase. Por supuesto que se puede analizar de diversas formas; en mi caso, me llevó a formularme las siguientes preguntas: ¿cuándo fue la última vez que hice algo porque sí?, ¿cuándo fue la última vez que hice algo sin esperar ganar nada (ni experiencias, ni más sabiduría, nada de nada)?Años atrás, recuerdo recibir una llamada de una mamá; por su tono de voz, parecía muy abrumada. Me llamó para preguntarme sobre los talleres que doy; muy amablemente, le respondí todas sus preguntas. Justo cuando le estaba explicando que realizábamos actividades artísticas, meditación, juegos creativos… me interrumpió y, de manera agresiva, me dijo: ¿Y qué gana mi hijo con todas esas actividades?

En el tiempo, varios me hicieron esa pregunta de diversas formas, nunca me lo tomé a mal porque cada persona vive sus propias verdades y siempre hay que respetar las diferentes formas de ver el mundo. Sin embargo, me causa un poco de tristeza porque parecería que muchos padres de familia piensan que las actividades “simples” no son importantes. Pero son ellas las que nos enseñan a vivir el presente, a conocernos y a aceptar el momento tal y como es. Creo que ése es el mejor regalo que les podemos dar a los niños en estos tiempos tan acelerados donde se espera tanto de ellos.

Por otro lado, veo constantemente en redes sociales los famosos “beneficios” de las actividades. Yo no me libro de eso, voy a confesar que me atrapa buscar en Google: beneficios de cantar, beneficios de pintar, beneficios de… la lista parece no terminar. ¿Les suena familiar? Es chistoso pensar en esa escena porque todos hemos pasado por eso. No está mal hacerlo porque, en algunos casos, hasta nos llega a motivar y, por supuesto, nos informa mucho más. Pero también debemos ver el otro lado: nos hemos acostumbrado a que nada es gratis, de todo tenemos que ganar o sacarle el jugo… sin embargo, a veces las cosas deben realizarle sólo porque sí, sin pensar en obtener nada a cambio.

Cuántas veces vemos a los niños jugar por horas o realizar alguna actividad durante grandes periodos de tiempo sólo porque sí y porque les gusta. Ellos no piensan en los beneficios de jugar a la pelota, a la tiendita con flores y piedras o el de ensuciarse con arena. El crear sin esperar nada sólo porque nos hace disfrutar es bien importante para pasar un tiempo con nosotros mismos, divertirnos y conocernos. Si nuestra familia nos ve disfrutando el momento tal y como es, créanme que se vuelve contagioso y será lindo ver a nuestros seres queridos viviendo en el aquí y en el ahora.

Para ello recuerda lo siguiente: