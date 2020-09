Aprendiendo sobre trastornos alimenticios: la cuestión de los micronutrientes

Alejandra Pérez Guardia

Nutricionista dietista del Centro ABB

https://www.centroabb.com.bo/

Con la llegada de la pandemia muchos se han visto en la necesidad de reforzar el consumo de micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, y así poder combatir de forma más eficiente un posible contagio. Si a esta necesidad básica de micronutrientes le sumamos un factor de riesgo; como la anorexia; el contraer complicaciones durante un posible contagio de la Covid-19 resulta una realidad tangible.

Las personas con anorexia viven constantemente una lucha por mejorar no solo su estado mental y emocional, sino también nutricional y físico; el bajo peso o desnutrición que presentan conlleva consigo una serie de deficiencias inmunológicas que en esta pandemia es fundamental reforzar.



No se recomienda un aumento en la planificación alimentaria actual, ya sea en cantidades, variedad de alimentos o distribución de comidas, ya que al tener un trastorno alimentario cualquier cambio repentino en el plan de alimentación puede ocasionar una recaída con síntomas característicos de la enfermedad.

Es por esto que nutricionalmente se debe trabajar con suplementos de vitaminas y minerales que nos permitan reforzar el sistema inmune del paciente, se debe revisar que el suplemento contenga mínimamente vitaminas C, A, E, K, D3, B2 y minerales como zinc, selenio y hierro; las cantidades deberán lograr cubrir el 100% del requerimiento, por lo que además se sugiere revisar la tabla nutricional; además se debe suplementar ácido graso Omega 3 y 9 en cápsulas. No se recomienda que la suplementación se realice a través de varias cápsulas o tomas, ya que el paciente tiende a relacionar la cantidad de consumo con un aumento de peso; sin importar que el alimento, fármaco o suplemento no influya en un incremento de peso. Es por esto que la suplementación a través de un solo multivitamínico mineralizado que contenga las vitaminas y minerales mencionadas es la mejor opción.

Por último y de acuerdo al estado nutricional del paciente se recomienda incluir un suplemento en polvo, alto en proteínas y grasas insaturadas que colabore con un aumento de peso controlado y que nos permita mejorar el estado nutricional y físico. Es importante que la inclusión del mismo sea posterior a la recomendación de un nutricionista o médico que conozca la patología y complicaciones del paciente, si no tiene un plan alimentario adecuado a sus necesidades procure buscar ayuda profesional para que establezca dichas necesidades y genere un plan adecuado a las mismas.