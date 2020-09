Trastornos alimenticios: tener conciencia y hablar de lo que me hace daño

Lic. Luz Iris Céspedes Pereira

Especialista en psicología clínica y terapia cognitiva/ Centro ABB

Se ha hablado mucho de los trastornos de la conducta alimentaria, sin embargo, más allá de esto, ¿con qué nos encontramos?

Necesariamente debemos iniciar con una definición de lo que son los TCA, podemos definirlos como alteraciones psicológicas con respecto a la comida, el peso y la imagen corporal. Entonces, diríamos, que existe una excesiva preocupación por el peso, la comida y la imagen, y un temor a subir de peso; además de tener una idea sobrevalorada sobre adelgazar, problemas de autoestima, ser muy rígido con uno mismo o misma y con su desempeño, generalmente en el ámbito académico, buscando siempre una perfección difícil de encontrar. Su autovaloración y cómo uno se siente consigo mismo, depende de su peso y lo que ha comido.

Pero, ¿con qué nos encontramos más allá de todo esto que se ve por fuera?

Encontramos principalmente mucho sufrimiento no sólo en la persona que lo padece, sino también en sus familias, sintiéndose desconcertadas e impotentes de no saber cómo ayudar a su ser querido.

Es importante señalar aquí, que no es una decisión, un capricho de la edad, no es querer sobresalir ante los demás o llamar la atención, no tiene que ver sólo con la imagen corporal, va mucho más allá de esto; es el deseo de sentirse aceptado, de no ser juzgado de forma negativa con nuestros pares, el deseo de poder enfrentar mejor nuestros problemas, de sentir que los demás no comprenden lo que me pasa, de no saber cómo expresar lo que siento y que los demás lo puedan comprender realmente. Es también, cubrirnos de una o más experiencias que me han lastimado y no saber qué hacer con todo ello, sentir que no tenemos el control de todo eso que tengo que vivir, por lo que necesito tener el control de esta parte de mí misma, es decir, mi peso, mi cuerpo, mi alimentación y así buscar mayor seguridad.

Pero esto es muy tramposo, ya que nunca se logra lo que se busca, porque es en sí mismo inalcanzable, la búsqueda de una perfección que no existe con nuestra figura. Además, que un TCA nos lleva a una vida limitada: “yo como soy tímida, necesito mostrar bien lo de fuera, para que me acepten, porque lo de adentro no lo puedo mostrar”.

Y entonces, ¿qué hago con esto que me pasa?, quizá primero tomar conciencia de que algo me ocurre y me hace daño, poder hablarlo con alguien de alguna manera, buscar ayuda primero en nuestra familia y ayuda profesional especializada, porque merecemos sentirnos bien, sin limitaciones y vivir una vida plena para mí misma dentro de lo saludable.