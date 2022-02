Soraya, una nueva alternativa

//Ojo de Vid//

//Fotos: Cortesía//

Hace varios días que almuerzo en el Restaurant Gourmet Soraya, de mi buen amigo Walter Pol, ubicado en la Chuquisaca entre Antezana y Lanza, y a solo 15 pesitos. En la misma acera y a media cuadra del Paprika y a otra media cuadra del antiguo Novecento (Chuquisaca esq. Lanza). Es un almuerzo suculento, rociado con ensaladas y con un café expreso del Alto Madidi, que Walter usa y comercia, uno de los mejores cafés del mundo mundial. El expreso cuesta solo 7 pesitos.

El nombre es el de su esposa, Soraya Destre, concejala de Riberalta, que tiene un asesor de lujo en Josué Pol Destre, su hijo, ella atiende dos restaurantes y ha inventado un plato típicamente riberalteño, llamado Plato San Jacobo, a base de solomillo, papa redonda, palmito y otras delicadezas. Este restaurant en Cochabamba es hoy el centro de la aventura gastronómica, tiene también ese delicioso plato y lo preparan con filete enviado desde Riberalta. Walter usa productos puramente orgánicos, como lo prueba la carne beniana, que recibe desde Riberalta porque se lo envía su hijo Josué en un container. Lo aprecié junto al chef, vi la conservadora, que Walter recibe por flota, y es estupendo: nada de conservantes.

Walter es doctor en Relaciones Internacionales, con título otorgado por el rey de España, debidamente legalizado. Estudió por tres meses en Lima el funcionamiento del Pacto Andino y con esos estudios volvió a Madrid a defender su tesis. Se queda aquí por razones de salud. Soraya es una brava riberalteña. Esto me lo confirmó mi buen amigo Wigberto Rivero, el Chaca, quien me envió foto del Plato San Jacinto, además de más de 300 personas que me desearon buen provecho y sus plácemes ahora que inauguro estos comentarios gastronómicos en esta prestigiosa revista. A los cuales debo añadir entrevistas y reportajes culturales, pues en casi un año desarrollé estos instrumentos periodísticos a connotados escritores, pintores y gestores culturales, algunos de los cuales todavía pueden verse en YouTube. Pero decididamente lo mío es la palabra escrita.

Soraya Destre es concejala en el municipio de Riberalta, y tiene como asesor a su hijo Josué, abogado de la UMSS, quien me recibía mientras estuvo en la Facultad con la sonrisa en los labios.

Amo Riberalta y no la olvido desde que en 1994 viajé allí a un congreso nacional de la prensa. Visitamos el mercado y al salir parecíamos médicos tradicionales o promotores de remedios caseros, porque llevábamos sangre de grado, aceite de cusi y de cocodrilo y otras lindezas. Años después envié allí a un buen amigo navarro y le instruí que visitara el mercado, pero él no encontró nada y todavía me lo reprocha. No así Walter, que dice que el mercado en Riberalta sigue vendiendo remedios naturales. Entre ellos me habló de la sangre de grado, una resina producida por un árbol, que te cura las úlceras y dicen que el cáncer de estómago.

De mi viaje a Riberalta voy a recordar a mi “amigo acérrimo”, cuyo nombre callo, y a Pedro Shimose, cuya hospitalidad gocé día y noche. Mi amigo acérrimo, que es abogado y cantante, sufrió la separación de una mujer: la suegra la despachó a Buenos Aires. Me preguntó qué haría y le aconsejé que la matara. Me dijo que él no mataba ni una mosca.

“Entonces, hazle un bolero”. Le hizo y sonaba a “Víbora, ese nombre te han puesto”. Pedro me invitó a almorzar a su casa, donde conocí el arbusto de la tutuma, cuya pulpa da un jugo blanco muy digestivo.

En aquel viaje tuve mucha suerte, porque en los dos vuelos del LAB a Santa Cruz y Guayaramerín gané sendos boletos en un sorteo entre pasajeros. Y no voy a decir nada más, por pudor, salvo que una noche fuimos a un boliche famoso llamado Las Tetas, donde vendían chapunato, delicioso. Walter dice que ya no existe y en cambio la hija tiene un restaurante donde le va muy bien.

Walter Pol es hijo del dueño de Reparadora de Calzados Garibaldi (Esteban Arze casi Ladislao Cabrera), que funciona por lo menos desde hace 50 años. Tiene varios hermanos, todos prósperos.