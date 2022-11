El valor de lo que no vale

Seguramente que nadie calificaría al Tik Tok como una de las aplicaciones que se usa para mejorar la vida de las personas, aun a pesar de ello su crecimiento en los últimos años ha sido impresionante: bailes absurdos que no requieren de ninguna técnica, contenido que se basa en enseñar mucha piel para tener más seguidores, sujetos que muestran comportamientos tóxicos, trucos a seguir, denuncias de todo tipo y sin ningún respaldo y menos cuidado, críticas incesantes a grupos o personas que no comparten la misma ideología… Todo ello hace que esta red sea caldo de cultivo para una pésima salud mental.



A pesar de todo ello, sabemos que esta red tiene algo que engancha, tiene un poder de captación enorme y, aun conociendo que se trata de muchos minutos de pérdida de tiempo y no conscientes de las repercusiones negativas que van detrás, la gente sigue gastando horas y horas en ella, apagando su mente y dejándose llevar, por lo que quiera que salga en sus pantallas.



En el libro La expulsión de lo distinto, Byung-Chul Han escribe sobre la positividad y la enfoca como algo malo, que se trata de una cualidad que tiene todo aquello que es fácil de consumir, que es ligero, que no te hace pensar, reflexionar, que no provoca emociones intensas y que no tiene el poder de transformar ni aportarte algo que sea significativo. Por el contrario, la negatividad, lejos de ser algo malo como tal, se refiere a una cualidad que tienen las cosas que generan cierta fricción interna, que requieren de un esfuerzo por ser entendidas, que te hacen pensar, que pueden generar en ti sensaciones fuertes y, sobre todo, sí tienen el poder de cambiar a una persona.



Al entender estas palabras, sin lugar a dudas que nos daremos cuenta de que el Tik Tok es parte de aquella positividad a la que menciona Chul, pero esta es la tendencia actual de la mayoría de las plataformas que apuesta por esta positividad de fácil consumo.



El gran problema es que esta plataforma no sólo representa esa positividad de fácil consumo, sino que también lo refuerza y lo hace de una forma silenciosa pero terriblemente poderosa y hace que especialmente los jóvenes, que no han crecido indagando un poco más en esa negatividad transformadora, se acostumbren a esa banalidad positiva y la busquen en cualquier ámbito de su día a día.



Debo decir, a título personal, que pienso que esta red está condicionando a las personas que la consumen en una dirección concreta y la influencia que ejerce no contribuye ni aporta en ningún sentido, pero bien, ¿cuáles creo que son esas influencias y de qué manera nos incitan a evitar la profundidad y el esfuerzo necesarios para poder aprender y crecer como personas?



La primera: es la terrible rapidez que caracteriza a esta plataforma, especialmente a la hora de saltar de un contenido a otro, donde el que mejor funciona es corto y directo, además que te hace saltar de una temática a otra completamente diferente sin darte la oportunidad de digerir nada. Te incita a ser menos paciente y te invita a cambiar de tema muy rápidamente en el caso de que sientas el mínimo aburrimiento.



La segunda: que es una apuesta casi nula en la mayor parte de su contenido, la superficialidad positiva que es fácil de vender, de consumir y, por lo tanto, si tu objetivo es atraer al gran público es mejor abusar de ella.



La tercera cosa a tener en cuenta es que esa superficialidad que vende se nutre muchísimo del físico y la apariencia, dos cosas que juegan un papel fundamental en el nuevo modelo de redes sociales: hagas lo que hagas, tener buenos atributos físicos y mostrarlos, incluso aunque sea descaradamente, es una fórmula que funciona, la apariencia se contempla, no se reflexiona, por lo que va de la mano de aquella búsqueda de lo sencillo y atractivo antes que de lo profundo y transformador.



Y lo último: la fama insulsa como objetivo, y digo insulsa porque aquí se premia no al conocimiento, esfuerzo o inteligencia, sino a otros “valores” que no siempre te harán una mejor persona o un ejemplo para los demás. Es cierto, muchos discreparan con mi sentir, pero era importante decirlo, para que reflexionemos sobre lo que hoy como sociedad estamos inculcando y permitiendo. Pero, sobre todo, en el valor que le estamos dando a aquello que no tiene valor.