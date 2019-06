Hugo Dellien y el partido de su vida

Hay momentos, horas, minutos, incluso fracciones de segundos, que suelen sintetizar la vida de las personas. Algo así parece haber pasado con Hugo Dellien Velasco, el boliviano que en cuestión de tres semanas ha quebrado la casi monocultura futbolera nacional. De pronto, el ingreso triunfal de Dellien a la elite mundial del deporte de las vinchas y las raquetas largas atrajo la atención del país. No pocos se preguntaron qué había hecho este jovenzuelo para llegar a codearse con estrellas multimillonarias a quienes siguen cientos de millones de aficionados en el planeta.

Y la respuesta parecía resumirse en ese partido contra el número seis del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas. Dellien empezaba ganando el primer juego de los cuatro que definirían el encuentro. Pero justo cuando despertaba el asombro internacional por el perfil de una victoria histórica, pisaba mal y se torcía el tobillo. El riesgo de que abandone el partido por lesión se había hecho inminente.

Empezó decidido a ganar sin perder el tiempo, así como su carrera empezó 12 años antes con el margen de precocidad necesaria para este deporte. De Hugo se recuerda que él y su familia decidieron que apueste a ser tenista profesional cuando apenas salía de la infancia. “Siempre estuvo en lo más alto de los campeonatos infantiles nacionales. Luego, tenía apenas 13 años cuando se fue a vivir solo a Santa Cruz, junto con su entrenador, Mauricio Soliz -recuerda su amigo y compañero de deporte Alejandro Ríos-. Es un golpe muy grande para cualquier niño dejar así a la familia, y también para la familia, para entrenar con algo más de nivel en el tenis. En su natal Trinidad había muy pocos niños y jóvenes jugadores de tenis”.

APOYO

Era una apuesta que suele ser frecuente en un sinfín de países donde se busca formar deportistas de alto rendimiento. Estados, federaciones e incluso empresas eligen a jovencitos que demuestran condiciones y buscan convertirlos en estrellas. En Bolivia esa figura resulta casi excepcional con el añadido de que son los propios deportistas quienes se eligen a sí mismos para triunfar. Por lo general, cuentan tan sólo con la familia o algunos amigos y a veces un circunstancial mecenas para apostar al estrellato.

- ¿Quiénes le apoyaron para que logre llegar a circuitos consagratorios como Rolland Garros o Wimbledon?

Alguien me habló especialmente de un señor algo gordito que, de cuando en cuando, mientras lo miraba jugar, solía apelar a un cigarrillo. Me contaron que ese señor prácticamente nunca faltaba a sus partidos.

“Mi padre. Él (Hugo Dellien) siempre estuvo, siempre está y siempre estará apoyando a su hijo. No sólo él, también mi mamá (Silvana Velasco), mis hermanos, los hermanos de mi papá, los de mi mamá y mis abuelos. Gracias a Dios, tengo una familia que siempre me ha apoyado en los momentos difíciles. Sin el apoyo de ellos, cien por cien, no estuviera acá. Ellos estuvieron en el momento más difícil de mi carrera. Están ahora también y lo están disfrutando”.

ENTRENAR AFUERA

Normalmente, para alcanzar niveles de alta competencia los deportistas bolivianos deben salir del país. Muy pocos pueden hacerlo sin alguna ayuda externa muy ocasional. En el caso de Hugo, el salto más cercano a la preparación para el roce internacional se hallaba en Buenos Aires, Argentina. Aquel apoyo llegó cuando tenía 16 años, en 2009, nuevamente de la propia sangre.

“La prima hermana de mi mamá está casada con un estadounidense. Ellos me ayudaron durante gran parte de mi carrera. Creo que también sin esa ayuda no estaría acá porque fueron parte muy, pero muy importante para sobrevivir en Buenos Aires (donde lo entrenó el técnico Ángel Jimenes) durante varios años y costear los gastos que mi preparación implicaba”.

Así como en el primer juego frente a Tsitsipas, el avance de Dellien fue sorprendente. No sólo llegó a ganar diversos torneos, sino que hasta se posicionó como el segundo mejor tenista juvenil del mundo, en el Ranking Junior ITF.

Sin embargo, semejantes méritos no le alcanzaron para lograr el apoyo de ninguna institución en Bolivia. Quienes lo conocen cuentan que “a Hugo le cerraron mil puertas cuando buscó ayuda para proyectarse a nivel profesional”. Adicionalmente, el apoyo familiar llegó al límite de sus esfuerzos. Y para colmo una lesión en la muñeca derecha dejó a Dellien al borde de la frustración total. El año 2016 resultó fatal, un paralelo de 365 días, a los minutos en que la torcedura del tobillo lo puso en un límite adelantado del partido de hace tres semanas en el célebre circuito francés.

- ¿Qué le pasó por la cabeza cuando se torció el tobillo en Roland Garros?

- Sabía que por ahí tenía muy pocas chances de ganar. En todo el segundo set me puse a pensar en saber qué hacer, si retirarme o no. Pero cuando acababa ese set vi a muchos bolivianos gritando “Bolivia, vamos Hugo, decían mi nombre…”. Me decía: ‘He soñado toda mi vida en estar acá. Soñé desde que era niño en jugar en una cancha principal de Rolland Garros. Entonces no quería que se acabe rápido. Quería estar el tiempo que más se pueda dentro de esa cancha, disfrutar ese momento, a pesar de un dolor enorme en el tobillo”.

Su amigo Alejandro Ríos asegura que si una lección se puede aprender de Dellien es su proverbial decisión para enfrentar cualquier obstáculo que se le aparece. “Ha sabido enfrentar un sinfín de adversidades a todo nivel, sea emocional, físico, económico. Hugo no se ha dejado vencer con tal de alcanzar su objetivo de llegar a los grandes circuitos del tenis mundial”.

VOLVER A EMPEZAR

Aquella porfía hizo que tras lidiar con lo que llama su “año negro” decidiese volver a empezar. A sus 23 años logró contactarse con el técnico argentino Eduardo Médica. Éste lo entrenaría en México confiado en su talento, sin cobrarle sus servicios. Y Dellien volvió a levantarse en pos de sus sueños. Empezó a avanzar con sucesivas victorias en competencias que fueron de menos a más. Y aquel retorno le alcanzó para formular una promesa singular.

“El año pasado, en diciembre, cuando me casé, le prometí a mi padre que íbamos a estar en Rolland Garros y que íbamos a cumplir su sueño y el sueño de toda mi familia -recuerda-: jugar allá con los mejores del mundo y estar en un estadio principal”.

Por ello, pese al dolor que le generaba el esguince, pocos de sus allegados dudaban de la decisión que Hugo tomaría ese 29 de mayo. Incluso frente a los consejos de los médicos, era difícil que Hugo Dellien deje de ser Hugo Dellien.

“Sabía además que muchos bolivianos se habían despertado a las 5:00 para ver el partido y sentía que retirarme era como que no iba a dejar todo en la cancha. En ese momento dije: ‘O me retiro o lo disfruto y hago que por lo menos sea un espectáculo lindo. Creo que lo logré y, gracias a Dios, pude disfrutar muchísimo el momento, competir de la manera que se pudo, y creo que todos los bolivianos que se levantaron a las 5:00 por lo menos disfrutaron de la manera que disfruté yo dentro de la cancha”.

Es sabido que el partido frente al sexto mejor tenista del mundo resultó un espectáculo singular.Hugo puso de malhumor sostenidamente al griego y estuvo muy cerca de quebrar el encuentro a su favor y ponerse a tiro de victoria. Pero la victoria de disputar, con alto nivel, sus primeros grandes torneos mundiales ya es suya. La victoria de ser el mejor jugador de tenis boliviano en el actual siglo y el segundo mejor de la historia, por ahora, se halla plenamente sellada. A Hugo y a su entrenador Alejandro Fabri, les esperan en los siguientes meses el célebre torneo de Wimbledon y juegos en siete capitales europeas.

“Esa fue la razón por la que no me retiré del partido -añade al recordar ese reciente juego, ya inolvidable-. Debí retirarme obviamente porque después los médicos me dijeron que se empeoró algo la lesión porque seguí jugando. Pero obviamente no me importaba eso, y si volviese a estar en la misma posición, lo volvería a hacer”.

Al culminar aquella declaración, un atronador aplauso surgió espontáneo entre periodistas, hinchas y allegados a Dellien, reunidos durante la conferencia de prensa que dio a su retorno a Bolivia. Fue el paralelo a aquella ovación con la que los espectadores que asistieron a la cancha principal del Rolland Garros despidieron de pie al boliviano que quiere llegar a estar este año entre los mejores 50 jugadores del planeta. Entre esa multitud se hallaba el señor algo gordito que siempre estuvo en sus partidos y su esposa. Quienes conocen el juego de Dellien consideran que tiene potencial para llegar mucho más lejos.