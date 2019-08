Juan Pablo Rulfo: “Prefiero la lentitud, las pausas, el silencio y el tiempo”

Texto: Juan Eduardo Araos Ch.

Para Juan Pablo Rulfo, pintor, diseñador gráfico e hijo del escritor mexicano Juan Rulfo (Pedro Páramo), el arte es un espacio que permite trascender, rescatar lo importante y la esencia de las cosas y desechar lo banal. Incluso, permite recuperar “la memoria” que tienen los materiales naturales que se utilizan en las creaciones.

Por eso, aunque reconoce que pinta rápido, se toma su tiempo para terminar sus obras. Con paciencia, aunque en ocasiones enfrente la monotonía, prepara los soportes para los lienzos, crea sus propios materiales y pinturas y luego de comenzar el trabajo olvida a propósito los cuadros para luego reencontrarlos. Muchas veces se le olvida lo que hacía, pero si recuerda algún elemento es un hecho que este debe permanecer.

De su padre aprendió a enfrentarse a las creaciones a través de la intuición, de la observación y la escucha, ajeno a los preconceptos que sólo, dice, afectan la verdadera comprensión de las cosas.

Rulfo estuvo en La Paz la semana pasada invitado para la Feria Internacional del Libro 2019 y habló con la revista OH! sobre la influencia de su progenitor, el proceso creativo y la manera de elegir los materiales para que su obra perdure, entre otros asuntos.

Hablemos de la influencia de Juan Rulfo tanto como padre y como artista

Hay que decir que mi padre era muy discreto, muy íntimo, él tenía como una presencia introspectiva constante, entonces, su mundo interior era riquísimo y nosotros nos acostumbramos a una especie de ámbito silencioso en la casa, en los movimientos familiares, en los hábitos, todo era con suma discreción y silencio.

El comunicarnos era en base a las miradas y gestos, poco se decía, entonces ahí se generó una especie de capacidad de poder intuir, de comprender y observar. Conociendo después su obra se abre una puerta que yo no conocía, que, sin embargo, podía sentir y palpar no solamente a través de la lectura, sino en la comprensión del otro lado. O sea, tengo una visión de él como lector y a su vez como detrás de bambalinas, de observarlo y de saber y adivinar por qué hacía y decía y por qué escribía esas cosas.

Entonces, hay una percepción de él muy amplia, que tiene que ver con la capacidad de intuir, percibir, de no llenar de ruido la comprensión de las cosas, sino de escuchar, observar, intuir y sentir y eso para mí es una línea de trabajo. Se fue armando una forma de trabajar muy compleja que tiene que ver con no tener ideas preconcebidas, de tener sobre todo la intuición que te habla directamente a los sentidos y emociones para poder comprender de cierta manera la realidad.

La realidad es como una especie de ventanas a muchas posibilidades. Entonces, ¿cuál de todas esas posibilidades es sobre la cual yo debo trabajar? Es aquella que me hace sentir cosas, que me llega al estómago (…) (Por eso) mi proceso de trabajo es muy lento, aunque soy una persona que puede pintar muy rápido, pero, por lo mismo, prefiero la lentitud, las pausas, el silencio y el tiempo. Es decir, trabajo muchos cuadros a la vez, muchas obras a la vez y las dejo, (para) que pase el tiempo, las volteo y no las veo hasta que se me olvide lo que estaba haciendo y (cuando las) vuelvo a ver ya no recuerdo y si recuerdo algo es que tiene sentido lo que yo estaba haciendo, entonces las retomo.

Lo que me parece es que cada pintura es una especie de símil de la tierra, hay estratos y en cada estrato hay un buen espacio de tiempo y el tiempo queda encapsulado entre cada capa, entonces eso también forma parte de la pintura.

Y que puede cambiar también cuando la retoma…

Claro, del momento que uno la retoma(…) si recuerdo algo a lo mejor (es porque) si está ahí y decidió permanecer es que tiene sentido y mejor me fijo en lo que ocurre. La pintura es un espacio donde ocurren cosas, no tiene la (intención) de imponer una visión o sea hay que tener esa capacidad de desaparecer.

Justamente usted hablaba en otras entrevistas de que su trabajo es de ausencia y presencia.

Sí, por ejemplo, yo creo que lo que uno está acostumbrado a pensar de sí mismo o de las cosas son siempre factores dignos de desconfianza, porque muchos de estos son preconcebidos y lo que en realidad hace esto es que impide ver a profundidad las cosas. Entonces, si uno hace a un lado, una especie de borrón de esas preconcepciones, las ignora y realmente enfrenta a la realidad, a lo que está ocurriendo en la obra, esto hace que uno realmente se acerque a la profundidad de las cosas, es decir, cada día uno amanece como si uno volviera a nacer (…).Evidentemente uno no desaparece, el ser no desaparece, lo que es importante permanece, lo que es estructural permanece, desaparece todo aquello que es temporal, que es ficticio, que es impuesto, que es preconcebido, preconstruido. Todas aquellas cosas que hacen una especie de acción banal, de asuntos que no tienen importancia, porque no están estructurados en el ser, no son parte de la esencia, desaparecen y lo que sobrevive siempre es la esencia, entonces yo espero que ocurra el milagro que esa proyección, de esos asuntos esenciales, se plasme en la obra, el tiempo que sea, no importa.

Por ende, cuando usted retoma la obra empieza a sacar lo que de pronto no forma parte de la esencia

Exactamente, debe quedar a un lado. Entonces a mí me parece muy importante esto porque en realidad digo, ¿para qué pinta uno? (…) Si uno pretende traer a este mundo un objeto, este tiene que tener todo el sentido y necesidad de estar ahí, se debe ganar la existencia.

Y es para trascender también

Para trascender, porque trasciende en el sentido que comunica realmente cosas de fondo, asuntos ontológicos, asuntos humanos, y entonces tiene sentido porque comunica.

Entonces, ¿la motivación suya es la trascendencia y encontrar el espíritu de los asuntos?

De los asuntos y de la comunicación con el otro, porque en el momento que uno encuentra su propia esencia va a encontrar la esencia del otro. En algún momento, en alguna parte del otro va a estar relacionado (todo esto) y no es por un asunto de trascender por la cuestión de la fama y esas cosas, sino realmente porque el milagro de comunicarse a través del tiempo con el otro es algo que a mí me ha conmovido mucho.

Yo le cuento una anécdota que me pareció muy significativa, cuando una vez tuve la suerte de ir a España intenté ir a las grutas (cuevas) de Altamira y estaban cerradas, entonces regreso a Madrid y me encuentro que en la Biblioteca Nacional había una reproducción perfecta de las grutas, entro y a pesar de saber que era una reproducción, eran impecables, se lograba traducir la impronta de la esencia de la pintura de Altamira. Veo eso y me conmoví tanto que empecé casi a llorar y pensé ¿quiénes fueron esos señores que hicieron eso? Entre ellos y yo no hay ninguna distancia, 14 mil años de distancia se compactaron en un instante, yo era una imagen, yo era esa persona que había hecho eso, no había ninguna distancia, y ¿por qué? Porque me comunicó todo. Yo no sé porque uno puede conjeturar cuáles fueron las razones para las que pintaban esas cosas, religiosas, simbólicas, lo que sea, pero la comunicación más esencial, humana, estaba ahí.

La comunicación está ahí, la interpretación que cada uno le da ya es…

Otro asunto, pero ya había algo, ya había una cosa humana, ese es el sentido, la cosa humana. Es decir, quiénes somos, qué cosa somos, y ahí estaba.

Hablábamos del proceso creativo, de la esencia, del trascender, no a nivel de fama sino el comunicar y el perdurar, ¿cómo elige usted la técnica (y los materiales) para que su creación perdure?

(…) La pintura tiene una tradición que se pierde en el tiempo en materiales que han sido probados durante cientos de años y que han demostrado su eficacia y otros no (…) Entonces, uno no puede no tomar en cuenta los materiales que sobrevivieron y los que tuvieron eficacia en este asunto de la tercera dimensión (de la pintura), porque uno ve por ejemplo que hay obras pintadas en 1400, 1500 y 1600 y que están casi impecables yuno ve una pintura que está hecha en el siglo XX y está hecha pedazos, porque usaron o no distintos materiales (…) Yo me dediqué por una cuestión económica a querer producir mis propios materiales (…), porquesi uno compra todo en las tiendas es carísimo, es imposible, por eso uno tiene que aprender a prepararlas. (…) Desde luego que uno siempre tiene que ir a un lugar a comprar un determinado material, pero conforme sea más básico mejor, entonces, voy a una droguería a comprar carbonato de calcio, cola de conejo, óxido de zinc, con eso hago mis preparaciones, esencia de clavo.

¿Pero qué tipo de preparación? Hay una infinidad de preparaciones y son preparaciones que si la fórmula dice uno yo le pongo dos. Una capa, dos capas, pero más delgadas, entonces le dedico muchísimo tiempo a eso porque se sufre, es muy agotador, monótono, pero requiere de una atención enorme porque si uno no pone cuidado, el material te lo cobra. Pon atención, pon cuidado, porque si no, no te va a salir.

Entonces, estos son ejercicios de meditación y preparación. De entrega y humildad ante el cuadro. Uno es una entidad que forma parte de los soportes y de los materiales y juntos hacemos una unidad y entonces la concentración que se requiere, la atención, cuidado, comprensión de lo que está pasando. Por eso hay que estar ahí el tiempo que sea necesario, pendiente del clima, la humedad, la luz, todo eso y cada soporte, según si es tela o si es madera, requiere de muchas capas (…) Entonces, todo este sufrimiento me da como resultado unas preparaciones que da más la pena pintarlas (risas) porque son preciosas, hay unas que parecen porcelana, entonces sobre eso nada más las tocas y ya está el cuadro.

El esfuerzo que hiciste antes, todo eso es enorme y de pronto cuando llegas, y además de la preparación del soporte es una preparación personal porque el espacio donde vas a pintar ya no te es ajeno, porque ya estuviste con él una semana o más preparando y entonces yahay una relación, ya es una persona conocida, una entidad conocida, entonces realmente es una transformación física (…) Cuando uno ya se mete es muy placentero, pero para muchos debe ser tedioso, el resultado es delicioso, entonces te digo, nada más uno pone una rayita y aquello cobra una dimensión enorme y además trabajo con materiales naturales, son óxidos, minerales, etc.

Entonces uno está haciendo una especie de reproducción del mundo natural, porque trabajas con carbonato de calcio, que es el material más abundante que hay en la tierra o sulfato de calcio que es yeso, que están en toda la tierra.

Después trabajas con cola de conejo, la cola de conejo es una cola que se obtiene por la cocción de pieles, cartílagos, de especies pequeñas, que no tienen muchas hormonas y eso es un aglutinante, eso es un conejo, por decir algo, que corrió, que tiene historia, que tiene memoria, los materiales tienen memoria, y con esa memoria trabajas, participan, hay todo un coro de memoria, voces que permanecen.

JUAN RULFO, NOCTÁMBULO Y CONVERSADOR

Volviendo un poco a su padre. Hombre silencioso, parco al comer, juego de las miradas en el hogar. El trabajaba de noche, ¿cómo lidiaban con eso, cómo le marcó esto, usted no trabaja de noche, quizá detesta trabajar a esa hora?

Yo como pintor necesito trabajar de día, porque yo trabajo con la luz natural, pero en aquel entonces yo trabajaba en una imprenta y me levantaba muy temprano, tenía que estar a las siete en la imprenta. Yo me despedía y daba las buenas noches y eso era una conversación, yo tenía terror de que me fuera a hablar porque se alargaba, me dejaba tirado muerto de sueño y él seguía hablando, contándome cosas. Claro, la paz que se tiene para leer en la noche es pues, si uno no se duerme, es inmejorable (…) Su vida era nocturna, leía desde las nueve de la noche hasta que amanecía. Salía el Sol y él apagaba la luz y se dormía.

¿De qué conversaban?

Y era un gran conversador, le encantaba platicar. Conversábamos de todo tipo, desde las cosas más banales, que había ido a tal librería y que había encontrado un disco tal y una versión de este otro y que había hecho un cambalanche, un trueque, de una versión de un disco por otro y luego resulta que había metido dos discos en un empaque (risas) que había lavado, como decimos en México, un disco.

O estaba oyendo en radio y escuchaba una canción y platicamos de la canción o de un aparato de música o de sus recuerdos, etc.

PERFIL

Juan Pablo Rulfo Aparicio nació en Ciudad de México en 1955.

Es pintor y diseñador gráfico editorial.

De formación autodidacta aunque reconoce que “nunca sé es totalmente”, porque siempre se aprende de otros.