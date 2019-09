XIMENA ZALZER “Mi país está colapsado, mi gente dolida y tengo que ayudar”

Carismática, auténtica y frontal. Tras más de 10 años de carrera, la cruceña de 36 años ha logrado posicionarse como uno de los rostros más queridos y admirados de la televisión boliviana. La conductora del show de canto “Factor X Bolivia” (Red Uno) es también un referente en redes sociales: a medida que crecen su trayectoria y éxito aumentan también sus seguidores. Ximena Zalzer conversó con Oh! sobre sus distintas facetas en la pantalla chica, su labor en la Chiquitaníay eso que la hace tan única.

-Ha conducido varios programas y realities, ¿qué lugar ocupa “Factor X” en su vida?

“Factor X” es el proyecto más ambicioso de la televisión boliviana, es una gran responsabilidad trabajar en él. Claramente mi vida cambió por completo desde que empecé con este trabajo.

- Eres presentadora de un reality de talentos y también conduciste “Cuestión de peso”. En ambos, los participantes iban tras un sueño, ¿aprendiste de ellos?, ¿qué?

Antes de “Cuestión de Peso” y “Factor X” vivía en una burbuja. El palpar de primera mano las historias de vida de la gente me hizo mejor ser humano. Creo que todos y cada uno de los que han pasado por estos programas me dejó algo en mi corazón y a partir de estos dos proyectos nació mi preocupación por ayudar a los demás.

- ¿Cuál es el principal atributo que debe tener una conductora de televisión? ¿Qué tan importante es la belleza?

El primer atributo de cualquier presentador de televisión es ser real (verse en la tele igual como se le ve en la calle). La gente se cansó del presentador perfecto, ahora mientras más se identifique tu público con tu personalidad y te sientan “tangible” es mejor para la carrera en televisión. La belleza para mí es 100 por ciento actitud.

- ¿Cómo es Ximena detrás de cámaras?

Soy idéntica, delante y detrás de cámaras.

- ¿En algún momento pensaste que el estar en el foco público y mediático ha interferido en tu vida privada? ¿Cómo lidias con este aspecto?

Soy de las personas que no esconde nada a su público. Al momento de elegir trabajar en televisión sabía que con eso el ojo público me iba a criticar y estar pendiente de mi vida. Soy de las que le gano la batalla al chisme y uso mis redes para que la gente sepa (si estoy bien, mal, si estoy enojada o si voy a ir a una fiesta y tomarme unos traguitos).

¡Ojo! eso en cuanto tenga que ver con mi persona…A mi hija, esposo y familia nadie me los toca.

- ¿Cómo logra una mujer tener éxito laboral, fama y formar una familia?

Las mujeres somos capaces de hacer todo y tenerlo bajo control. La mayor parte de las veces que las mujeres no alcanzan el éxito laboral es culpa del machismo de sus familias o esposos.

- Desde tu experiencia, ¿qué hace que una mujer sea empoderada?

Primero, quitar las etiquetas que una sociedad te pone. Por ejemplo, ser divorciada, casada para vestirse así o estar vieja para tal cosa. Yo no le temo a nadie y así alcancé el lugar que tengo ahora en televisión, soy de las mujeres que se ama y acepta tal cual.

Trato de brindar cosas positivas para que muchas mujeres puedan alcanzar sus sueños.

- ¿A qué le atribuyes el éxito en tus redes sociales? ¿Cómo logras empatizar con el público?

Empatizo porque jamás camuflé nada de mi vida. Me muestro sin maquillaje. Mi vida no es perfecta y eso está bueno en un mundo donde Facebook y el Photoshop crean un universo de fantasías. Hay que arriesgarse y ser original.

- ¿Cómo manejas las críticas y comentarios negativos en redes sociales?

Tengo seleccionadas dos tipos de críticas: las positivas y las tóxicas. A las positivas les agradezco. A las negativas les respondo con la misma energía que ellos me escriben, algunos se convierten en mis amigos con mis respuestas de doble sentido, otros quedan más enojados.

- Tras los incendios de la Chiquitanía, muchas personalidades e influencers aprovecharon su popularidad para pedir ayuda. Algunos fueron elogiados y otros criticados. ¿Qué opina sobre esto? ¿Cree que uno como famoso puede influir en cambios positivos sociales?

Sólo puedo decir que cada uno sabe si lo que está haciendo por la Chiquitanía es de corazón y no por alcanzar popularidad. La gente no es tonta, esto es una catástrofe, hay que ayudar de mil formas porque nos estamos jugando la vida con este tema y también tenemos que ser responsables al momento de compartir información.

No estoy en esto para que me aplaudan o agradezcan. Me metí en el Voluntariado de Chiquitanía porque mi gente, mis bosques y animales se están muriendo ante los ojos del mundo y nuestros esfuerzos no alcanzan.

Mi país está colapsado, mi gente dolida y tengo que ayudar.

- Estamos entrando a la recta final del 2019. Hasta el momento, ¿cómo describe este año para usted?

Un año de muchas enseñanzas. Trabajé más que nunca en mi vida y tuve muy buenos tratos con empresas grandes e importantes en el medio. Por otro lado, tuve pérdida de dos embarazos seguidos y jamás dejé que me destroce el corazón, porque yo no nací para sufrir y siempre soñé con la familia que tengo, lo demás es yapa.

- ¿Algún proyecto en puerta para el 2020?

Esperando nuevos retos con mi casa televisora y seguir trabajando en mis redes sociales para no perder esa cercanía con mis seguidores.

dsc_0021.jpg Ximena Zalzer Jaime Osman Vargas

PERFIL

Es licenciada en Ciencias Políticas. Incursionó en la televisión boliviana el año 2007, debutando en el programa femenino “Pura vida” de Red Uno, del cual pasó tiempo después a los programas de farándula “Cómplices” y “No somos ángeles”. Meses más tarde, Zalzer condujo el programa “Misión moda” junto a Sixto Nolasco.

A fines de 2014, empezó a conducir el programa de reality show “Cuestión de peso”.

Como presentadora de televisión, también condujo los programas “Bailando por un sueño” junto con Carlos Rocabado. Su cuenta en Instagram @ximzal tiene más de 170 mil seguidores.