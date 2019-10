Gioconda Tapia: “Lo más difícil es mantener la confianza de la gente”

Tras cuatro décadas de ejercicio profesional, Gioconda Tapia de Reynolds es una periodista que ha traspasado fronteras, posicionándose en uno de los servicios informativos delcontinente con más larga data.

Tapia radica en Washington (Estados Unidos), donde ejerce el cargo de editora senior dela División para Latinoaméricaen la Voz de América (VOA), un servicio de radio y televisión internacional que está considerado como uno de los grupos de radiodifusión más grandes del mundo, al estar disponible en más de 100 países y en más de 60 idiomas.

OH! conversó con Tapia cuando llegó para dar una serie de charlas y talleres sobre periodismo multimedia y cobertura electoral, entre otros temas que también se abordan en esta entrevista.

—¿Qué cualidades debe tener un periodista independientemente del medio en el que trabaje?

—La pasión por el periodismo, el estar seguro que no se ha equivocado al elegir la profesión que tiene. En mi caso, son casi cuatro décadas de ejercicio profesional y han sido momentos de mucha gratificación y a veces de dificultades, pero es algo que no cambiaría por nada.

Sigo tan apasionada por el periodismo como cuando empecé y sigo tratando de aprender cada día todo lo que se pueda en la intención de ser mejor profesional todos los días. Ninguno de nosotros termina de aprender y, por supuesto, los desafíos siguen presentándose cada día. Si uno no quiere lo que hace, difícilmente puede continuar en eso.

—¿Cuál es el compromiso real de un periodista con la sociedad?

—La verdad, el equilibrio y la responsabilidad. Hay muchos factores que hoy en día nos ponen en dificultades. Hay muchas situaciones en las que nos preguntamos si estamos haciendo un trabajo correcto. Tratamos todos los días de hacer lo mejor que podamos porque no solamente estamos involucrando el nombre de cada uno de nosotros como profesionales, sino el nombre del medio al que pertenecemos. La Voz de América (VOA) es una organización que tiene una serie de elementos que nos obligan a trabajar de manera muy ética, muy correcta. Intentamos seguir un código ético muy exigente, pero nos ha puesto en el lugar que estamos como un medio internacional creíble.

—¿Qué noticias son las que más se consumen en la región?

—El consumo en Latinoamérica ha cambiado muchísimo, básicamente por el tema de las diferentes crisis políticas que se viven. Gran parte de atención de los medios está centrada en las crisis que viven Venezuela y Nicaragua. El consumo informativo, que antes era mucho más general, se ha convertido en algo más focalizado, esto debido a la situación de la migración venezolana que ha alcanzado a toda la región.

Como VOA División Latinoamérica, estamos centrando mucha de nuestra atención en el tema muy de cerca con los corresponsales que tenemos en estos países. Hemos logrado tener un equipo de tres periodistas venezolanos en Caracas. El propio Gobierno sabe que tenemos la oficina allí y que hacemos la cobertura desde ahí con periodistas venezolanos. Hemos logrado que ellos sepan y estén seguros de que nuestro trabajo es equilibrado y respetuoso. No vamos a juzgar qué es lo que pasa en cualquier país del mundo, sino mantener la información directa, clave, clara y, sobre todo, equilibrada.

—¿Debe ceder un periodista a las preferencias y exigencias del público?

—Gran parte de esa presión del público es la que marca la situación económica del medio, porque cuando el medio requiere mantenerse en un cierto nivel de ingresos tiene que buscar al público al que puede llegar de manera más masiva. El periodismo, los medios y la relación económica con la comunidad tienen mucha importancia. Absolutamente todos tienen que fijarse en su presupuesto.

En la VOA tenemos una línea editorial muy definida, dividimos qué es la prioridad y cómo debemos comportarnos. Nuestro público es muy diferente a un público comercial. No transmite para Estados Unidos porque la ley nos prohíbe ser competencia para los medios comerciales; el Internet nos ha puesto dentro de ese país, la gente nos puede escuchar a través de nuestra página web.

—¿Qué responsabilidad tienen los periodistas en tiempos de cobertura electoral? Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales tropiezos?

—Nuestro trabajo como periodistas es orientar. Es darles a los votantes toda la información necesaria, desde todos los ámbitos. Nosotros no tenemos que escoger, no tenemos que tomar partido, no tenemos que ser activistas políticos. Tenemos que tratar de motivar a la gente a cumplir con un derecho universal que es la votación, no todos los pueblos tienen la posibilidad de hacerlo. Es muy triste ver que cuando la gente tiene la posibilidad de ejercer ese derecho y no lo hace. Mostrarle a la gente que la forma de fortalecer la democracia es participar…

No buscar el voto para X o Y candidato, ahí estamos perdiendo nuestra identidad de comunicadores y periodistas. Nuestras coyunturas electorales nos dan la posibilidad de acercarnos al público de manera muy sincera.

—¿Cómo se deben afrontar las “fake news”?

—El tema de “fake news” es la responsabilidad más grande que tenemos en este momento. Es muy difícil para el periodista identificar aquella noticia falsa de aquella cierta. En la VOA nos cuidamos de utilizar una sola fuente informativa. Una noticia real es aquella que tú puedes confirmar. Tenemos como premisa no manejar “breaking news” (noticias de última hora). Lo más que podemos hacer es poner en la página web un titular que diga algo relacionado con la noticia y poner noticia en desarrollo. Si salimos con eso en radio, hacemos lo mismo. Nos damos el tiempo necesario para confirmar que esa información es cierta.

Mencionaba en uno de los cursos que un canal televisivo ponía un celular y número de WhatsApp, decía escríbanos y mándenos sus fotografías. Si soy un medio que recibe la fotografía de una persona que me está diciendo que ha habido un accidente, qué certeza tengo que esa fotografía ha sido tomada hoy o que ha sido tomada tres días atrás. No podemos confiar en eso. Tenemos que dejar esas cosas que se convierten en el “periodismo ciudadano”. Tiene que ser nuestra gente y nuestros medios, esa es la forma de evitar el “fake news”.

—Desde su experiencia, ¿cómo se adaptó el lenguaje del periodismo al auge de Internet y redes sociales?

—Todos en la VOA participamos activamente en las redes sociales, pero lo hacemos en las redes sociales de nuestro medio. Si publicamos un tuit, lo hacemos en el de la VOA. Cada uno de nosotros tiene sus redes sociales personales, pero tratamos de manejarnos en ellas con mucha ética. Si pones en tu información que trabajas en tal medio, no sólo estás comprometiendo tu imagen y tu pensamiento, sino también el del medio en el que trabajas.

Hemos aprendido mucho en el camino, porque todo esto es muy nuevo para todos nosotros. Ya estamos preparados para hacer una diferencia entre lo que necesitamos como personas independientes con lo que debemos hacer como periodistas y comunicadores que pertenecemos a una organización.

—¿Cree que el futuro de la profesión pasa inevitablemente por Internet y por las redes sociales?

—Definitivamente. En los cursos les hemos mostrado cómo el periodista puede aprovechar todos los mecanismos que nos dan las redes sociales. Cómo aprovechar Twitter, el Facebook Live, cómo debemos manejarnos dentro de ese sistema.

Uno de los temas más importantes es el respeto a los derechos de autor. Bajamos cualquier imagen, cualquier tipo de sonido, de video, no nos damos cuenta que cuando alguien publica algo ha pasado el trabajo de producirlo. Ese tipo de situaciones nos ha puesto en frente de varios desafíos. Por ejemplo, antes si no tenía acceso a una radioemisora para hacer un programa, pues simplemente me tenía que sentar y esperar la oportunidad. Hoy puedes hacer un blog o, de lo contrario, puedes buscar la fórmula de hacer videos para publicar en YouTube, puedes ser influencer. Nuestro universo como periodistas se ha abierto.

El Internet y las redes sociales nos obligan a ir mejorando en nuestra producción, ir cambiando nuestra perspectiva profesional, a prepararnos y a seguir aprendiendo.

—¿Cuáles son los principales desafíos para el periodista en el siglo XXI?

—Los desafíos más grandes son el tratar de mantener siempre imparcialidad, equilibrio informativo, tratar de que la confianza de la gente no se pierda. Es más fácil ganar la confianza de la gente, es muy fácil perderla, lo más difícil es mantenerla.

—¿Qué debe primar en los medios?, ¿una generación con vasta experiencia o una nueva?

—Tiene que ser equilibrado. Creo que la gente con experiencia tiene la posibilidad de transmitir su conocimiento. Nadie aprende con experiencia ajena, pero definitivamente puede ser una pauta para aprender cosas que de pronto no se nos han dado.

Nosotros tenemos la ventaja, llevo en esta profesión más de cuatro décadas. Hemos pasado por todas las etapas del periodismo. Empezando por ejemplo por la máquina de escribir, por el periódico cuando se imprimía con tipos (móviles). Hemos visto todas esas etapas que los jóvenes no las han visto.

En las salas de redacción, todos están trabajando y, de pronto, viene un corte de energía, los jóvenes no saben cómo resolver el problema y nosotros en la VOA tenemos una máquina de escribir, por si tenemos esa emergencia. En una emergencia hay forma de salir. Por otro lado, yo no creo ser tan capaz en el manejo de Twitter como lo son los jóvenes de hoy en día.

—¿Qué dice a esta nueva generación de periodistas? ¿Qué necesitan?

—Que se preparen y mucho, que empiecen a adquirir responsabilidad profesional. Que vean el desafío de ser periodistas, que no den por hecho el trabajar en un medio y quedarse sentados esperando que los cambios les alcancen. Hay que ir al encuentro de los cambios y preparación.

De acuerdo a últimos estudios, la gente dedica alrededor de 16 horas por día al celular, gran parte de ese tiempo está en las redes sociales. Lo que ahora necesitamos es que los jóvenes aprendan a utilizar esos medios para su beneficio.

Creo que va a haber una generación muy buena de periodistas en el futuro. El tema es que todos nosotros que estamos involucrados en estas técnicas podamos empujarlos a utilizarlas, pero también podamos transmitirles la necesidad de ser éticos, responsables y equilibrados.

_dsc9330.jpg En Los Tiempos La periodista Gioconda Tapia hace una demostración, durante su visita a Cochabamba. Hernán Andia HERNÁN ANDIA

PERFIL

Gioconda Tapia Reynolds nació en La Paz, es comunicadora social y periodista. Actualmente es editora senior en la VOA desde 2004 y también capacitadora de dicha cadena. En Bolivia, ha trabajado en Radio Nueva América, Radio Panamericana, Radio Centro, el periódico Última Hora y el Canal 2.Realiza coproducciones con las afiliadas en Latinoamérica de la VOA en temas como mujer, política y migración, entre otros.