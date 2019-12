Marcelo Suaznábar: Frente a una hoja en blanco mi conexión a la realidad se esfuma

Marcelo Suaznábarharoto con todos los paradigmas de lo que puede ser una obra de arte y de lo que es capaz de hacer un artista boliviano. Para el pintor nacido en Oruro, que reside en Canadá hace 18 años, todo es posible en su mundo artístico.

“Sueños lúcidos”, la muestra que presentó en la galería del BID, IDB Staff Association Art Gallery, en Washington, yla última, “Escenarios irracionales”,que exhibe en la Fundación Rozsa-Botrán, en Ciudad de Guatemala, son una pequeña muestra de que el arte nos abre una puerta hacia un mundo donde lo imposible se transforma en arte.

Sin embargo, la carrera artística de Suaznábar en sí misma es su mejor obra. Él es autodidacta. Desde muy pequeño tuvo atracción por el dibujo, incentivado por su tío Enrique Suaznábar, fotógrafo profesional establecido en la misma ciudad. Siendo el dibujo el principal motor de su creación, desde corta edad manifestó su interés por los colores y comenzó a explorar las acuarelas, pasteles y lápices de color, pintando por mucho tiempo insectos, animales, casas y rostros en soportes de papel y cartulina.

Más tarde, en 1988, —como cuenta el artista— realizó un viaje con su padre y su hermano Marco a Potosí, donde pasaron los días visitando iglesias y museos, admirando su enorme riqueza cultural expresada en su arquitectura y sus amplias colecciones de pintura colonial.

La Casa de la Moneda y el Convento de Santa Teresa —dice Marcelo—fueron los incentivos que llevaron al artista a recrear escenas sacras, y con la obra “Coronación a la Virgen”, de 1988, empezó su primera serie de Arte Sacro, denominada serie oscura por su tonalidad y aún escaso conocimiento del color.

En 1992 viajó a Chile y fue en Santiago donde realizó un curso de temporada de cuatro meses en la Escuela de Arte del Centro de Extensión de la Universidad Católica con el maestro Roberto Farriol.

Desde entonces, el lenguaje surrealista y simbólico es laestética que recorre por toda su obra plástica.

Con su trabajó se presentó en galerías de Nicaragua, Japón, Canadá, México y Bolivia.

Hoy Suaznábar da rienda suelta a su imaginación para trabajar y explorar en el subconsciente temas universales y comunes que preocupan a los seres humanos, como el paso del tiempo, la muerte, la naturaleza, la sexualidad, la belleza, las tentaciones, el temor, la religiosidad; experimenta y aprende con cada nueva obra lo que puede y quiere decir y aportar.

Suobra cuenta historias de animales en transformación, huevos, cubos, códigos de barras,bicicletas y relojes.

A continuación va una charla con el artista en la que responde algunasinterrogantes sobre su obra.

Marcelo, ¿quiero que me cuente por qué se fue a vivir a Canadá?

— Fue una dura decisión alejarme de mi país, pero como artista esos cambios de residencia son naturales para poder seguir creando. La decisión de radicar en otro país, creo que respondió a una búsqueda en la que podría desarrollar mi trabajo y poder difundir mi obra en otros lugares. Lograr experimentar una nueva forma de vivir y elegir Canadá, fue lo más acertado.

Se dedica íntegramente al arte. ¿Cree que se puede vivir de él?

— Sí, me dedico íntegramente a pintar. Me costó mucho en un inicio. En Canadá, como en cualquier parte del mundo, vivir del arte resulta un camino muy pedregoso y espinado, pero nada es imposible si se trabaja constantemente y en una sola dirección.

El mercado del arte está muy valorado en el mundo, ¿qué cree que debieran hacer los artistas bolivianos para ingresar en este circuito?

—Pienso que el mercado del arte es algo complicado y a veces injusto. Creo que para que un artista pueda incursionar o introducir poco a poco su obra en otros escenarios y adquirir mayor difusión. Para ello se debe considerar algunos aspectos como trabajar constante y disciplinadamente a un ritmo en que el creador se exija hacer una obra sólida que le dé libertad. La originalidad y la búsqueda propias de un lenguaje son sumamente importantes. Para finalizar, el creador debe ponerse metas y fijarse proyectos a mediano, a largo plazo, sin prejuicios ni temores al rechazo.

Sobre su trabajo, ¿qué influencias tiene su obra artística?

—Son varias fuentes que influyen en mi búsqueda. Inicialmente fue el arte barroco colonial, luego los artistas medievales europeos, los surrealistas de principios del siglo XX, ahora no dejo de seguir a los pintores contemporáneos.

En qué momento de su vida le dio paso al surrealismo y por qué. ¿Qué hizo que se desencadenara?

—Pienso que fue al ingresar por primera vez al museo de Santa Teresa en Potosí y observar detenidamente la colección de arte colonial. Creo que ahí se activó algo que me dio la posibilidad de poder reinterpretar esas imágenes. Con el tiempo fui explorando y descubriendo los símbolos y el color, que se dieron más adelante.

¿Cómo se relaciona tu vida personal con tu obra?

—Es una buena pregunta. Cuando ingreso a mi taller y me siento frente a una hoja en blanco, la conexión con la realidad se esfuma y entonces dejo que mi imaginación fluya y si eso no pasa, observo todo lo que me rodea quizás para transformarlo consciente o inconscientemente en pinturas o dibujos. Es como un juego de mundos paralelos en los que la información que entra a mi cerebro, de alguna manera se transforma en imágenes irreales y mi vida personal y estos mundos están complementados.

¿De dónde toma esas historias que nos cuenta con su obra?

—Los temas que se van generando responden a situaciones comunes y simples que a todos nos toca vivir de alguna forma como el tiempo, la tecnología, la naturaleza o la muerte, sólo que las llevo a un escenario inexistente, donde las transformaciones de ciertos elementos son el eje central.

Tiene un método para producir su obra, pinta todo el día, por la noche ….

—Mi rutina en el taller comienza a las 9 de la mañana, trabajo hasta las 2:30 pm y luego ingreso nuevamente como a las 3:30 pm y continuo hasta las 7 de la noche. A veces se extiende más, dependiendo de lo que esté sucediendo con la obra.

Cuando creamos o hacemos arte, sentimos una felicidad indescriptible. ¿Usted cómo vive interiormente sus procesos creativos?

—Estar frente a un papel o una tela en blanco es un reto que quizás pueda ser frustrante al no poder activar esa válvula y transferir las ideas, pero cuando sucede las emociones aumentan y a mediada que el proceso va avanzando, la culminación puede ser la sensación más satisfactoria que el artista puede sentir. Ese resultado, esa satisfacción, es para él, luego lo que el observador perciba de su mensaje, ya es secundario.

¿Qué planes tiene para este año?

—Para este año que ya casi termina tendré una muestra individual en la Fundación Rozas Botrán de Guatemala que se inaugura el 21 de noviembre y permanece hasta el 31 de enero del 2020. La muestra lleva el título de “Escenarios irracionales” y también participé en una feria de arte en Singapur, el mes pasado.

Surrealismo simbólico Marcelo Suaznábar da rienda suelta a su imaginación para trabajar y explorar en el subconciente temas universales y comunes que preocupan a los seres humanos. CORTESÍA

PERFIL

Marcelo Suaznábar

Fecha de nacimiento:

1970 en Oruro

Vive: Canadá

Es el último de seis hermanos, hijo de NéstorSuaznábar Ochoa y Ana María Solari.

Desarrolló gran parte de su obra en su ciudad natal.

Oruro posee una mística energía en su entorno y una fuerte tradición en su folklore y carnaval.

Su riqueza cultural aporta con sus manifestaciones a los creadores y le otorgó al artista el suficiente incentivo para cultivar su obra.