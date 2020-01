Silvana Continanza: “No me pesa el trabajo y menos cuando se hace con gente profesional”

Salió de su país, Venezuela, en 2017. La prensa venezolana seguía los pasos de la presentadora y actriz Silvana Continanza, en ese entonces informaban sobre una fotografía en sus redes sociales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde inició su viaje en busca de nuevas oportunidades. Al principio la exreina de belleza no reveló a qué país estaba yendo y sólo adelantó que era un destino sudamericano.

Continanza mantuvo hasta el último momento la expectativa entre sus seguidores, pero, al llegar a su destino, dijo que se trataba de Bolivia, donde residiría los próximos meses para seguir incursionando en la animación, ya han pasado dos años y ahora la modelo, presentadora de televisión y actriz tiene una participación especial en la nueva película dirigida por Pedro Guitiérrez, “Santa Clara”, que aún se encuentra en cartelera.

La beldad venezolana conversó con OH! sobre su trabajo, la situación en su país y sus impresiones sobre Bolivia.

¿Cómo se animó a actuar en “Santa Clara”?

Ya me encontraba en Bolivia animando un programa en televisión y por las redes sociales me contactó la productora para ver si estaba interesada en trabajar en esta producción. Tuve la oportunidad de reunirme con todo el equipo, leer el guion, y me sorprendió tanto la historia que acepté trabajar en el filme.

¿Qué piensa de la película como resultado final?

Pienso que es una película que tanto en Bolivia como en el resto de Sudamérica nos tenemos que sentir orgullosos, porque es una película que, además de contar una historia inspirada en hechos reales, realza la cultura ganadera y los maravillosos paisajes bolivianos dignos de ser admirados en todo el mundo.

Ya estaba trabajando en Bolivia, pero ¿qué es lo que más le sorprende del país?

Sí, ya había estado antes como animadora invitada en un canal de TV en Santa Cruz de la Sierra. Lo que más me sorprendió de esta ciudad fue su hospitalidad y esa forma de hacerme sentir como en casa en cada lugar que iba. A parte de su comida, súper deliciosa (risas).

¿Cómo combina el modelaje, la actuación y sus demás actividades?

Sin duda se necesita mucho sacrificio, incluyendo mucha preparación física y mental. Siempre trato de organizar mi agenda de una manera en la que me permita realizar todas las actividades.

La ventaja es que me gusta mantenerme en movimiento y no me pesa el trabajo y menos cuando se hace con gente profesional y talentosa.

¿Qué es lo que más le gusta de ser actriz?

Siento que cada personaje te deja un gran aprendizaje y que además exploras rincones de tu ser que antes eran invisibles para ti. Y son los que te ayudan a enfrentar la vida desde una perspectiva diferente, disfrutando y observando más cada instante de tu día.

¿Cómo encara a sus personajes?

Trato de ponerme en sus zapatos, sin prejuicios, sin juzgar. Sólo entendiendo cada una de las circunstancias que lo llevaron a ser como es.

¿Cómo es su relación con el teatro?

El teatro me ha dejado una de las más grandes enseñanzas. Es una magia entre el público y el actor que sólo pasa una vez, porque cada público te deja un mensaje distinto. Así que espero seguir haciendo teatro muchos años más.

¿Hace cuánto tiempo vive fuera de Venezuela?

Casi dos años.

¿Qué piensa de la situación en su país?

Pienso que es un país maravilloso y que no se merece nada de lo que le está pasando en estos momentos. Muchas familias rotas, sufriendo en el extranjero, tratando de buscar un futuro mejor. Sólo espero que Dios nos ayude a convertirnos lo más pronto posible en un país libre.

¿Qué piensa de la industria de la belleza en Venezuela?, ¿cómo fue su experiencia cuando fue reina de belleza?

Fue una escuela muy grande para mí. La disciplina que adquieres, por lo menos en mi tiempo, para mí fue esencial para asumir mi carrera artística con mucha profesionalidad y responsabilidad. Pienso que Venezuela en ese aspecto es y será un punto de referencia en la industria internacional.

¿Cuáles han sido los tropiezos más duros que ha tenido en su carrera?

Han sido muchos. Pero lo más importante es no tomarse nada personal y levantarte y seguir preparándote para lo que viene.

¿En qué proyectos está trabajando actualmente y qué planes tiene para 2020?

Este año 2020 viene con muchos retos, estaré trabajando fuera de Italia por una temporada en un proyecto para televisión que me tiene muy emocionada. Cuando llegue el momento lo estaré compartiendo por mis redes sociales.

img_38472.jpg ACTRIZ. La venezolana tiene una participación especial en la nueva película de Pedro Gutiérrez, “Santa Clara”, que se estrenó el pasado 25 de diciembre ARCHIVO

PERFIL

Licenciada en Estudios Internacionales, modelo, actriz en televisión, teatro y cine. Transitó desde pequeña por el mundo artístico y ya a los ocho años aparecía en la televisión venezolana. Participó en el Miss Venezuela 2006, representado al estado Miranda, y fue la 1ra finalista.

Ha actuado en producciones como “Santa Clara” (2019), “Ellas aman, ellos mienten” (2018) y “La Virgen de la calle” (2014).